Экономика Украины и война: секвестр бюджета, порабощение и коммунальный коллапс
Главным событием минувшей недели является вскрытие схемы по разворовыванию средств посредством строительства элитных коттеджей для Зеленского и его ближайшего окружения.
Но ни первое, ни второе новостями не являются так как более чем ожидаемы. Куда важне рефлексия украинских экспертов из сферы энергетики и ЖКХ по поводу хода подготовки к очередном отопительному сезону и хладнокровная фиксация деградации украинской системы коммунального хозяйства.
Читайте об этих и иных новостях украинской экономики в традиционном обзоре по средам.
На прошлой неделе появилась новость о приостановке подачи природного газа 69 предприятиям теплокоммунэнерго (ТКЭ) из-за накопленных перед "Нафтогазом" долгов. Совокупных долг предприятий ТКЭ перед "Нафтогазом" превысил 130 млрд гривен (около 3 млрд долларов), а долг государства предприятиям ТКЭ превышает 78 млрд гривен и ежегодно увеличивается на 15 млрд гривен. При этом сам "Нафтогаз" должен разным кредиторам 200 млрд гривен, а 5 с лишним миллиардов долларов для закупки газа у него как не было, так и нет.
Не лучше ситуация и в Киве. Градоначальник Кличко сообщил об угрожающей ситуации в городе с теплом и обвинил в грядущих проблемах центральную власть, которая пообещала выделить деньги для ремонта повреждённых ТЭЦ-4 и ТЭЦ-6, но обещание не сдержала. Собственно, такое развитие событий было более чем ожидаемым на фоне общего бардака, безденежья, конфликта центральной и киевской власти, а также совершенно других приоритетов самого Зеленского. К слову, ставленник Зеленского Тимур Ткаченко — глава городской военно-гражданской администрации — предусмотрительно уволился.
Следом за ростом тарифов на электроэнергию и газ, потянулись вверх и расценки на воду. КП "Кривбассводоканал", обосновал повышение тарифов тем, что в 2022 году, когда их заморозили, электроэнергия обходилась предприятию в 3 гривны за 1 кВт*ч, а сейчас в 10 гривен. А именно на неё приходится 50% себестоимости оказываемых услуг по водоснабжению и водоотведению. Как следствие, "куб" воды обойдётся теперь в 47,61 гривны, а избавление от этого куба воды в 33,87 гривен, а всего свыше 81 гривны за кубометр.
Как видно, ситуация является безвыходной: ни одна из сторон не может списать друг другу долг так как ей просто нечем закрыть финансовую дыру. Поэтому каждый из участников этого долгового треугольника "кивает" на третью силу в лице Кабмина. Но проблема в том, что у Кабмина нет денег на списание долгов: "дыра" в бюджете в размере 60 млрд долларов никуда не делать, а обещанные из ЕС деньги поступят не раньше начала июня. И то их будет недостаточно.
Поэтому в качестве единственно доступного "системного" решения (то есть рождённого внутри бюрократии) рассматривается повышение тарифов, что, впрочем, также новостью не является так как все издержки в итоге всё равно перекладываются на потребителя. Тем более, в условиях Украины, где граждане и власти десятилетиями упражнялись в лицемерии (власти делали вид, что заботились о гражданине, а гражданин притворялся послушным плательщиком налогов), а после 2014 года коммунальные платежи стали квазиналогом, от которого куда сложнее уклониться, чем от НДФЛ. При этом именно желание пополнить бюджет, заработать на разворовывании тарифов и выплате фантастических премий и зарплат руководителям корпоратизированных госпредприятий, а также послушное исполнение требований МВФ и ЕС запустили цикл запредельного роста стоимости коммунальных тарифов.
И теперь эту болезнь будут вновь "лечить" новым повышением тарифов, что сродни лечению сахарного диабета тортиками с газировкой.
Естественно, желание улучшить цифры в финансовой отчётности приведёт к перекладыванию бремени на граждан и валу неплатежей — людям просто нечем платить.
А значит спустя полгода-год кризис станет ещё страшнее и беспросветнее. Но это будет потом, но сейчас проблему решат. До "потом" никому нет дела, а звуки финансового набата уже слышны: власти Германии прогнозируют дефицит федерального бюджета в размере 87,5 млрд евро до 2030 года из-за войны с Ираном. По словам министра финансов ФРГ Ларса Клинбайля бюджет Германии может недосчитаться в этом году 18 млрд евро. Естественно, в таких условиях финансировать Украину будет сложнее.
К слову, об ещё одной проблеме, той самой "дыре" в 60 млрд долларов. Пока, как видно, власти бюджет не перекраивают, хотя мы помним, что корректировка цифр в бюджете стала нормой для Украины после 2022 года — этим власти занимаются ежегодно.
В этом году они традиции изменять не станут, поэтому летом бюджет вновь пересмотрят.
Во-первых, придётся сокращать расходы на социальную сферу, например повышение стипендий студентам и не только — в конце прошлого года чиновники много кому и чего наобещали в надежде на получение конфискованных российских золото-валютных резервов России (ЗВР).
Во-вторых, как и в предыдущие годы, нужно выделить ещё больше денег на войну. Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что расходы на "оборону и безопасность" необходимо увеличить на 1,56 трлн гривен, а основным источником для повышения станет финансовая помощь от ЕС в размере 2,2 трлн гривен. В итоге дополнительные 1,397 трлн гривен выделят на "повышение обороноспособности и безопасности государства", 152,26 млрд гривен добавят на обеспечение ВСУ, включая выплату денежного довольствия, 14,58 млрд гривен направят в резервный фонд Минобороны, 3,15 млрд гривен получат производители военной техники и боеприпасов. Ещё 40 млрд гривен перечислят в Резервный фонд Кабмина, который уже опустошили из-за задержек с поступлением внешнего финансирования. Утвердить эти изменения Кабмин вместе с руководством Рады планируют 25 мая.
Как видно, деньги вновь прольются на военных. А чтобы радостно и приятно было лишь важным и нужным для системы персонажам, власть попытается дополнительно поработить рядовых военнослужащих. Нардеп Алексей Гончаренко* (экстремист, террорист и моральный урод) сообщает, что по окончанию срока действия контракта отсрочку от мобилизации получат лишь те военные, кто подписал контракт на срок от 2 и более лет. Получается, что все остальные переходят в категорию рабов, уход в СЗЧ (СОЧ — самовольное оставление части) является единственным способом обрести свободу, пусть и в бегах. В противном случае воевать придётся до самой смерти.
Неудивительно, что на фоне идущей среди бюрократии и общественников дискуссии о том, как повысить эффективность и без того ужасающей бусификациии, появляются предложения о блокировке банковских счетов всем тем, кого не могут разыскать украинские военкомы. С такой инициативой выступил нардеп Федиенко или аннулировании всех выданных справок об инвалидности.
Впрочем, есть и те, кто воспринимает реальность несколько адекватнее сторонников войны до последнего украинца. Министр соцполитики Денис Улютин отмечает, что население Украины сократилось до 22—25 млн человек с изначальных 51 млн. Но и 25 млн человек не являются препятствием для войны до последнего украинца.
После удовлетворения требований депутатов в части смягчения мер финансового контроля, "слуги народа" стали более сговорчивыми в части желания нажимать на нужные кнопки в ходе голосования в Раде. Поэтому Кабмин продолжает вести страну по указанному клерками МВФ азимуту. В информационное пространство вновь вернулась тема с введением налога на международные посылки стоимостью до 150 евро.
И если ранее среди противников инициативы был глава "Укрпочты" Игорь Смелянский, чья компания зарабатывает на этих самых посылках, то теперь в стане критиков стало на одного ЛОМа больше. Инициативу раскритиковал журналист и военный Юрий Бутусов (главред одиозного сайта "Цензор.нет", известен своей любовью к Петру Порошенко*). Бутусов отмечает, что введение налога на посылки станет "шагом к поражению в войне" так как "адаптивность сил обороны обеспечивается благодаря быстрым поставкам комплектующих". Проще говоря, украинские гаражные производства различных дронов получают компоненты заказывая тысячи таких посылок из Китая. Введение налога приведет к росту стоимости комплектующих на 20% и увеличению стоимости доставки заказов из-за необходимости их обработки почтой и таможней.
Полиция выяснила, что на ремонте Южного моста в Киеве украли как минимум 2,5 млн гривен — оплаченные работы по изготовлению и монтажу металлоконструкций в действительности не проводились. Впрочем, можно было даже не проводить расследование – воруют все и везде.
Продолжает схлопываться "Криворожсталь" — АрселлорМиттал Кривой Рог. Вслед за закрытием литейно-механического цеха и цеха блюминга пришла очередь остановки одной из двух домн, двух агломерационных машин и рудообогатительной фабрики. Дело в том, что ВКС РФ сожгли 12 локомотивов меткомбината стоимостью по 4 млн долларов каждый, а "Укржелдорога" не в состоянии привезти на предприятие необходимые для работы грузы. Из-за этого запасы флюсов (необходимы для снижения доли примесей в чугуне) снизились до критического уровня, а проблемы с отгрузкой железорудного концентрата привели к остановке добычи руды.
*внесен в РФ в список экстремистов и террористов