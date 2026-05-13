"Ему плевать на Украину": политолог о том, почему Фарадж для России выгоднее, чем Стармер

Среди британских политиков нет системных русофилов, но лидер партии Reform UK Найджел Фарадж выглядит для Москвы предпочтительнее. Его главное преимущество — незаинтересованность в украинском вопросе. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал публицист, политолог Александр Каргин

2026-05-13T04:50

Отвечая на вопрос о возможных изменениях по Украине при смене власти в Британии, Каргин начал с оговорки. "С Фараджем был момент, когда он делал заявления, скажем так, более лояльные по отношению к Москве, за что получил долю критики и изменил позицию. Поэтому сейчас у лидера партии Reform UK нет сильной привязки к России, а украинский кейс его мало волнует", — заявил эксперт.Если говорить грубо и смотреть, кто выгоднее для Москвы — Найджел Фарадж или премьер-министр Кир Стармер, то с большей вероятностью, конечно, первый, потому что ему "плевать на Украину", пояснил Каргин.При этом политолог предостерег, что в случае давления или определённых выгод лидер Reform UK может выступить и в поддержку Киева.Каргин объяснил разницу между системными и внесистемными политиками. "Существующая британская система имеет антироссийский вектор. Её системные политики — русофобы. А Фарадж — внесистемный политик. Это не значит, что все будет хорошо, но, конечно, с ним перспектив для налаживания конструктивный отношений больше", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Александр Каргин о выборах в Британии: "Ему плевать на Украину, он самый удобный кандидат для России" на сайте Украина.ру.О расколе между США и европейской частью НАТО и стремительной милитаризацией ЕС — в материале "Дмитрий Куликов: Из-под Европы убирают американский зонтик, чтобы она начала готовиться к войне с Россией" на сайте Украина.ру.

новости, москва, россия, украина, александр каргин, украина.ру, нато, ес, кир стармер, главные новости, главное, выборы, украина аналитика, эксперты, аналитики, аналитика событий на украине, аналитика, международные отношения, международная политика