"Европа и США туда не дотягиваются, потому что нет ресурсов": Ищенко о ситуации на юге
Весь юг — Кавказ и Средняя Азия — всё равно находится в российско-китайском пространстве. Европа и США туда не дотягиваются, а Турция и Иран не могут конкурировать с Россией и Китаем. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Ищенко рассказал, как окончание системного кризиса на Украине влияет на постсоветские страны. Он отметил, что весь юг (Кавказ и Средняя Азия) все равно находится в российско-китайском пространстве. Там не надо присутствовать физически, чтобы их контролировать.Отвечая на вопрос о конкуренции с Западом, эксперт пояснил, что Европа и США туда не дотягиваются, потому что у них нет ресурсов.Ищенко также сравнил потенциал региональных держав. "А Турция и Иран – это региональные государства, которые не могут конкурировать с Россией и Китаем. И всем придется к этому приспосабливаться", — пояснил эксперт. "Торговать и взаимодействовать с ними мы все равно будем. Этого вполне достаточно", — заявил обозреватель."Если мы четко скажем, что попытка пересмотра общей истории и выстраивания русофобских концепций будет рассматриваться Россией как агрессия. И тогда наши ближайшие соседи соотнесут риски", — констатировал собеседник издания.Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: Германии уже не стыдно, но все еще страшно думать о том, чтобы начать войну с Россией" на сайте Украина.ру.Также на эту тему — в материале Дениса Рудометова "Александр Полищук: Для победы в СВО нужно дать пехоте инструмент для штурма и обезглавить киевский режим" на сайте Украина.ру.
04:30 13.05.2026
 
Весь юг — Кавказ и Средняя Азия — всё равно находится в российско-китайском пространстве. Европа и США туда не дотягиваются, а Турция и Иран не могут конкурировать с Россией и Китаем. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Ищенко рассказал, как окончание системного кризиса на Украине влияет на постсоветские страны. Он отметил, что весь юг (Кавказ и Средняя Азия) все равно находится в российско-китайском пространстве. Там не надо присутствовать физически, чтобы их контролировать.
Отвечая на вопрос о конкуренции с Западом, эксперт пояснил, что Европа и США туда не дотягиваются, потому что у них нет ресурсов.
Ищенко также сравнил потенциал региональных держав. "А Турция и Иран – это региональные государства, которые не могут конкурировать с Россией и Китаем. И всем придется к этому приспосабливаться", — пояснил эксперт. "Торговать и взаимодействовать с ними мы все равно будем. Этого вполне достаточно", — заявил обозреватель.
"Если мы четко скажем, что попытка пересмотра общей истории и выстраивания русофобских концепций будет рассматриваться Россией как агрессия. И тогда наши ближайшие соседи соотнесут риски", — констатировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: Германии уже не стыдно, но все еще страшно думать о том, чтобы начать войну с Россией" на сайте Украина.ру.
Также на эту тему — в материале Дениса Рудометова "Александр Полищук: Для победы в СВО нужно дать пехоте инструмент для штурма и обезглавить киевский режим" на сайте Украина.ру.
