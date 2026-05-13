Брюссельский фюрер оперирует деньгами как оружием. Почему в ЕС недовольны Урсулой фон дер Ляйен

Внутри Европейской комиссии зреет недовольство из-за весьма авторитарного стиля работы ее главы Урсулы фон дер Ляйен, утверждает американское новостное агентство Bloomberg, ссылаясь на комментарии сотрудничавших с ней дипломатов и чиновников

По их словам, Фон дер Ляйен "одержима демонстрацией власти" и мало кому дает принимать решения, что часто тормозит работу ведомства, котором она руководит.Глава ЕК отстранила от дел почти всех, кроме ближайшего окружения, и "осуществляет микроменеджмент этой огромной организации", в которой работает около 30 тыс. сотрудников, отмечает Bloomberg. Таким образом она создала полностью управляемую руководящую структуру, которая контролирует каждый аспект деятельности ЕС, говорится в статье.При этом источники агентства критикуют Фон дер Ляйен за то, что реальных успехов у нее совсем немного, несмотря на все ее "диктаторские замашки в работе" и громкие заявления на публике. Евросоюз в данный момент находится в жестком противостоянии с США по тарифам, военная помощь Киеву пропадает в украинской черной дыре, экономика трещит по швам, а все проекты по укреплению конкурентоспособности ЕС и развитию общего рынка остались на уровне деклараций, утверждают они."Возможно, фон дер Ляйен — самый влиятельный председатель Еврокомиссии, которого когда-либо знал ЕС. Но мы видим все больше ошибок со стороны ее небольшой группы доверенных, но перегруженных работой чиновников, а также растущее и все более враждебное сопротивление со стороны столиц стран ЕС", — заявил агентству управляющий директор по Европе в Eurasia Group и бывший чиновник Великобритании и ЕС Муджтаба Рахман.В прошлом месяце члены немецкой партии ХДС на закрытом заседании в Берлине потребовали ограничить полномочия Европейской комиссии, а делегация топ-менеджеров технологических компаний заявила, что на недостаточно быстро решает вопросы бизнеса, пишет Bloomberg.При этом агентство отмечает, что у главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен есть свои защитники, которые считают, что она придала роли ЕК новый авторитет и укрепила роль ЕС на мировой арене.Из-за авторитарного стиля руководства и концентрации власти в собственных руках Урсулу фор дер Ляйен в Брюсселе назвали "Императрицей", а в 2024 году европейские СМИ закрепили за ней прозвище "Королева Урсула".В российских СМИ тем временем отмечали, что глава Европейской комиссии, которая в 2023 году журналом Forbes была названа самой влиятельной женщиной мира, больше похожа на потенциального "фюрера четвертого рейха" из-за ее ненависти к России и планов ремилитаризации Европы.В Евросоюзе определенно есть страны, недовольные руководством Урсулы фон дер Ляйен, но, тем не менее, там сегодня нет политиков, которые могли бы составить ей реальную конкуренцию на посту главы Европейской комиссии, рассказал в интервью Украина.ру политолог, германист, обозреватель "Российской газеты" Тимофей Борисов.По его словам, публикация Bloomberg действительно отражает определенное настроение части элит Евросоюза, но здесь нельзя терять из виду, что это новостное агентство не европейское, а американское. Во-вторых нужно посмотреть, на кого ссылается агентство, когда пишет о нарастающем в ЕС недовольстве нынешним главой ЕК, добавил Борисов."За публикацией Bloomberg, по всей видимости, стоят протрамповские силы в Европе. Трамп недоволен Европой, в том числе Фон дер Ляйен. У него также есть определенные сторонники внутри Европы. Они тоже недовольны и Фон дер Ляйен, и Фридрихом Мерцом, и вообще Европой, которая пытается противостоять США, критиковать их политику и которая не поддерживает в рамках НАТО усилия Трампа в Персидском заливе. Это недовольство как раз и вылилось в данную публикацию", - рассказал Борисов.При этом эксперт отметил, что реальное недовольство работой Урсулы фон дер Ляйен существует в ряде стран Южной Европы, в Испании, в странах Центральной Европы, например, в Словакии."Посмотрите на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Он бросает вызов руководству ЕС. Доволен ли он главой ЕК? Конечно, он недоволен. Но это ничего не меняет. Фон дер Ляйен как была главой ЕК, так и продолжит ею оставаться", - полагает политолог.По словам Борисова, нужно смотреть на реальную политику. А она в том, что сейчас нет реального оппозиционного кандидата или оппозиционных сил, которые могли бы сместить Урсулу фон дер Ляйен с ее должности."Система выборов главы ЕК очень сложная и крайне запутанная. Надо смотреть расклад сил в Европарламенте, потом голоса министров стран Европы. Ситуация такова, что везде правит Германия", - подчеркнул эксперт.По его словам, если бы кто-то мог сменить Фон дер Ляйен на ее текущей должности, то только после того, как во Франции пройдут президентские выборы и Эммануэль Макрон уйдет с поста главы государства, а на его место придут какие-то национально ориентированные силы. Новые правые силы Франции могут бросить вызов Урсуле фон дер Ляйен, допускает Борисов."Кого в ЕС интересует мнение Испании, Словакии, Болгарии, Румынии, Венгрии, даже Польши? Евросоюзом правят немцы. Руководителем самой большой партии в Европарламенте - Европейской народной партии, является немец Манфред Вебер. Он однопартиец канцлера Германии Фридриха Мерца и одновременно Урсулы фон дер Ляйен по ХДС", - сказал политолог.Внутри еврочиновничества в данный момент нет кандидата, который мог бы им создать реальное противостояние, полагает Борисов."Малые страны все равно зависят от подачек Брюсселя. Как в фильме "Бриллиантовая рука — "не будут брать, отключим газ". Вот простой пример — как только на итальянское бьеннале пригласили российских актеров, Брюссель тут же сказал, что не даст два миллиона евро на проведение фестиваля. Точно также было с Венгрией - не понравилась политика Обрана, взяли и заморозили транши помощи от ЕС. Никого не интересовало, что это недемократично", - рассказал он.Действующую главу Еврокомиссии внутри ЕС критикуют именно за авторитарность правления, продолжил политолог. Многим не нравится, что Брюссель, а на самом деле Германия, подмяли под себя всю власть, и указывают другим странам, как им жить и какие решения принимать, заявил он. Однако все зависят от денег Евросоюза, а главными донорами в бюджет сообщества выступают Франция и Германия, добавил эксперт."Урсула фон дер Ляйен в некотором смысле действительно является фюрером Европы, так как по-немецки это слово означает "руководитель". Она диктатор, потому что она управляет деньгами ЕС и именно по политическим мотивам она может давать, а может и не давать эти деньги. Она оперирует им как финансовым оружием и выкручивает руки другим странам, заставляя их принимать выгодные Брюсселю решения. Конечно, она фюрер, только политико-экономический", - подытожил Тимофей Борисов.

