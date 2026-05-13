Зеленский: "Бедный парень в дешевом свитере", который "лично отдавал Донбасс". Подробности скандала

За океаном, в США, в телестудии Такера Карлсона и на одной из улиц Киева синхронно произошли два события. Они произвели в украинском обществе небывалый эффект.

2026-05-13T06:10

И не потому, что это шокирующие факты. Хотя они действительно шокирующие. А потому, что многие в Киеве поняли: это "начало конца" режима Зеленского.Так как оба события были скоординированы, безусловно, из США.Ермак и прокурорВсесильного прежде главу Офиса президента Украины Андрея Ермака перехватила на улице Киева прокурор САП (специальная прокуратура, созданная в своё время США) Валентина Гребенюк. Она села к нему в машину и провела в ней около 10 минут.Возле Дворца спорта в Киеве, где Ермак организовал себе "подпольный офис".Неслыханное дело. Прокурор в машине подозреваемого?О чем они говорили, конечно, неизвестно.Но известно, что Ермаку вручено подозрение о хищениях на сумму около 10 миллионов долларов, у него прошли обыски, арестованы земля и недвижимость там, где шла стройка "жилищного кооператива" "Династия".Речь идёт о строительстве элитнейших коттеджей на берегу Днепра для Зеленского, Ермака, Миндича и Чернышова. Все - из руководства "95 квартала", захватившего власть на Украине.Самое шокирующее - не факт хищений, к этому на Украине все привыкли. Ведь Украина давно признана самой коррумпированной страной в Европе (а возможно, и в мире).Да и сумма слишком мала для Офиса президента. Какие там 10 миллионов! Там воровали и продолжают воровать миллиарды.Шокирует время, когда строился этот "жилищный кооператив". Это был март 2022 года.Самое начало СВО, на Украине - паника, миллионы бегут - кто в Европу, кто в Россию. Совсем скоро приедет британский премьер Борис Джонсон и скажет "продолжайте воевать". Тогда же, с помощью британцев, Зеленский организует кровавую провокацию в Буче.И тут же, оказывается, вовсю шло строительство "Династии". Зеленский и Ермак поторапливали строителей: давайте быстрее!Тогда же состоялось освящение этого места священником православной церкви и была зарыта памятная капсула на месте будущей "Династии".Видимо, для потомков? Которые с благоговением вытащат послание "дедушек", написанное в марте 2022 года.Кому война, а кому - дворцы на берегу Днепра.Кстати, строителям ещё и не заплатили или не доплатили! Все, как принято в "Квартале-95".Улица Банковая в Киеве, где находится Офис президента, находится под усиленной охраной.Говорят, что власть боится протестов народа против коррупционеров. Но это вряд ли. Народ на Украине настолько запуганный и покорный, что какой там "майдан"!Тем более, что все протесты и все майданы в Киеве финансировались и организовывались из-за рубежа.А вот другое возможно. Если пришли с обысками к Ермаку, могут прийти и к Зеленскому! Власть же на Украине принадлежит не ему, а совершенно другим людям.А Зеленский с Ермаком и Миндич с Чернышевым - так, мелкие крысы, которые не придумали ничего другого, как строить элитные коттеджи буквально в первые дни войны.Мендель и Такер КарлсонА в США вышло интервью бывшего пресс-секретаря Зеленского Юлии Мендель.Она с мужем, бывшим украинским министром, давно перебралась в Америку и оттуда начала разоблачать "режим Зеленского".Зная, как устроена украинская власть, несложно предположить, что Мендель и была назначена на должность пресс-секретаря тогда ещё президента Украины, длинными руками из Америки или Британии.И сейчас она говорит по указанию тех же самых людей.И это значит только одно: Зеленского продолжают выдавливать из политики. Пока выдавливают.Но криворожский "игрок на рояле" упорно не понимает намёков.А намёки между тем становятся все более красноречивыми.Много интересного и шокирующего узнали граждане Украины, да и весь мир, из интервью Юлии Мендель, которая два первых года была пресс-секретарем Зеленского.Кстати, Мендель уже выступала с разоблачениями главы Офиса Андрея Ермака, именно она рассказала про всякие сатанинские штучки, куклы вуду и амулеты, которыми так увлекался "киевский колдун" Ермак.Карты, деньги, два стволаИнтервью Мендель можно описать названием популярного фильма Гая Ричи "Карты, деньги, два ствола".То, как она описывает будни Зеленского - так это не Офис президента, а буквально какая-то бригада воров и шулеров.Деньги просто валялись в кабинетах.Например, по воспоминаниям Мендель, кого-то из министров, который пожаловался на низкую зарплату, завели прямо в кабинет президента, где стояла сумка, набитая долларами, и предложили получать "зарплату в конверте".Примерно так же обстояли дела с запрещенными веществами.Послушаем Юлию Мендель.На вопрос о том, является ли Зеленский наркоманом, она ответила:"Это секрет Полишинеля".Сама она никогда не видела Зеленского принимающим наркотики, но рассказывали об этом многие:"Все эти люди говорят о кокаине", - заявила Мендель.Также она описала поездку Зеленского в Крым в 2014 году. "Он там ставил окна в квартире и употреблял запрещённые вещества."В 2014 году Зеленский не был президентом, но Мендель решила подчеркнуть: уже тогда был "не патриотичным"!Зеленский, по её словам, часто устраивает истерики, не может себя эмоционально контролировать. И относится к другим людям, как к расходному материалу.О дружбе с Ермаком:"Они оба злобные крайне параноидальные нарциссы. Постоянно находятся в оборонительном режиме."Так же она рассказала, что Зеленский часто уединялся в ванной комнате. А через 15 минут выходил оттуда "совершенно другим человеком": энергичным и бодрым.Мендель рассказала и о том, как Зеленский сдавал тест на наркотики во время предвыборной кампании. Всё было обтяпано в криворожском стиле: клиника, в которой сдавал анализы Зеленский, принадлежала его другу, и даже сами анализы имели другую дату.Пропаганда Геббельса и схематозЗеленский постоянно требовал:"Мне нужна пропаганда Геббельса. Мне нужна тысяча голов пропаганды Геббельса".Что касается кадровой политики, вот как описывает её Мендель:"У меня есть друг, который попал в шорт-лист кандидатов на должность в Министерстве социальной политики. Ему позвонили и сказали, что собеседование с ним будут проводить Зеленский и господин Ермак.А еще предупредили, что во время интервью ему нужно будет предложить схемы отмывания денег, чтобы они финансировались через Министерство социальной политики - это министерство, которое отвечает за пенсии".Отдавал ДонбассНо самое главное, это признание Мендель о том, что Зеленский "был готов отдать Донбасс" ещё в марте 2022 года, на переговорах в Стамбуле."Я разговаривала с людьми, которые представляли Украину на переговорах в Стамбуле в 2022 году. Они почти достигли соглашения. Очень важно то, что Зеленский лично согласился отказаться от Донбасса, и в тот момент я была шокирована", - сказала Мендель.Но потом приехал Борис Джонсон и Зеленскому "пообещали оружие, влияние, славу. Это всё, чего он хочет. Он получает удовольствие от войны.""А теперь он говорит "Я не могу отдать Донбасс", - видите, он не последователен. Он все время меняет позиции", - говорит Мендель.На самом деле у Зеленского нет никакой собственной позиции. Он озвучивает то, что ему говорят.Вот буквально на днях Киев посетил министр обороны ФРГ Борис Писториус. Что он сказал, какие указания привёз, то Зеленский и будет выполнять.Интересно, что Писториус ещё делал в Киеве, кроме того, что выдавал инструкции? Уединялся с Зеленским в ванной комнате? Или получил сумку с деньгами?А ведь такая репутация теперь будет у каждого западного политика, кто приезжает в Киев.Но, может быть, Писториуса послали, чтобы предупредить Зеленского: смотри, что будет, если ты не отдашь власть.Дело в том, что не только США хотят "убрать Зеленского" или хотя бы принудить его к переговорам. Но и Демпартия, Европа, которые действуют через "грантоедов", через всех этих созданных демпартией НАБУ и САП тоже хотят получить контроль над Украиной.А Юлия Мендель тем временем уничтожает репутацию Зеленского в мире.Елена Зеленская и дешевый свитерПо словам Юлии Мендель, Зеленский изображает из себя "бедного парня в дешевом свитере".Хотя он "всегда был богат".Но ведь совсем недавно этому "парню в дешевом свитере" аплодировали Конгресс США и депутаты парламента Британии, а также всякие сборища типа ЕС, Давос, "саммиты мира" и так далее?И ещё интересный рассказ - про то, как Елена Зеленская "восемь лет добивалась, чтобы он на ней женился". Об этом Зеленский с хохотом рассказывал в компаниях.По словам Мендель, Зеленский не считает свою жену умным человеком и не считает её равной себе.Ну всё, Зеленский, вот это действительно конец. Ждём теперь разоблачений от Елены."Не считает её равной!"Бумеранг прилетит, это в обязательном порядке.R1 и R2 пришли навсегда?Мендель говорит, что Зеленский утверждал: "Мы пришли навсегда!"Вот эта группа "мужчин с низкой социальной ответственностью", которые танцевали в банях перед олигархами? По крайней мере, один из них точно это делал.А теперь все наконец-то видят то, о чем давно догадывались: это просто шайка коррупционеров, которым дела нет ни до Украины, ни до её народа.Будет ли продолжение этой истории? Наверняка.На плёнках, которые были обнародованы прокуратурой, Ермак, ключевой менеджер схем Зеленского, фигурирует как R2, Миндич как R3.Предполагается, что R1 - это Зеленский.Теперь надо ждать следующего этапа, когда все узнают, что же там наговорил R1?Или R1 все поймёт и сделает то, что от него требуют?"Зеленский сегодня - главное препятствие на пути к миру", - говорит Юлия Мендель."Киевские колдуны" и "банные мальчики" уже побежали за своими амулетами и куклами вуду. О том, что стоит за последними скандалами в Киеве - в статье Павла Волкова "Кооператив "Династия". Кто настоящий интересант Миндич-гейта и к чему на самом деле склоняют Зеленского"

Елена Мурзина

