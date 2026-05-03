Трамп передал "привет" Германии, комбат "Побрякушка" и его бойцы. Хроника событий на утро 3 мая

Президент США Дональд Трамп заявил, что выведет "намного больше, чем 5 тыс." американских солдат из Германии. Украинское подразделение "Волки да Винчи" оскандалилось с избиением мирного жителя в Днепропетровской области

2026-05-03T10:16

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты планируют вывести из Германии "намного больше", чем 5 тыс. военных."Мы значительно сократим численность и сокращаем намного больше, чем 5 тыс.", – рассказал Трамп журналистам в Южной Флориде.Ранее, 30 апреля, Трамп анонсировал вывод американских военных из Германии."Соединённые Штаты изучают и анализируют возможность сокращения численности войск в Германии, и решение по этому вопросу будет принято в ближайшее время", – написал Трамп в соцсети Truth Social.Позднее издание The New York Times процитировало пресс-секретаря Пентагона Шона Парнелла, который заявил, что США выводят 5 тыс. военнослужащих из Германии и передислоцируют их в США и на другие позиции за рубежом. По словам Парнелла, вывод войск будет завершен в течение следующих шести-двенадцати месяцев."Это решение принято после тщательного анализа расстановки сил министерства в Европе и с учетом требований театра военных действий и условий на местах", – заявил он.Кроме того, Пентагон отменил разработанный при администрации Джо Байдена, по размещению в Европе артиллерийского подразделения, оснащенного ракетами.Эти шаги вернут численность американских войск в Европе к уровню 2022 года, заявили в комментарии The New York Times чиновники, высказавшиеся на условиях анонимности.Объявляя о решении США высокопоставленный представитель Пентагона заявил, что неспособность Германии присоединиться к военным усилиям против Ирана разочаровала Соединённые Штаты, а риторика Берлина была неуместной и бесполезной.В то же время, даже если Пентагон выведет 5 тыс. военнослужащих из Германии, в последней всё равно будет сохраняться второе по численности американское военное присутствие в мире – более 30 тыс. человек. Больше американских военных лишь в Японии.Министр обороны Германии Борис Писториус, комментируя решение США вывести военных после того, как Берлин не поддержал Вашингтон в атаке на Иран, заявил, что "Германия на правильном пути". В целом Писториус оценил текущую численность американских войск в Германии в "почти 40 тыс. человек".Он также указал на расширение Бундесвера, более крупные и быстрые закупки оборудования и строительство инфраструктуры. При этом министр обороны Германии признал, что из-за ограниченных бюджетов стран ЕС и значительных пробелов в военном потенциале региона потребуется много лет, чтобы удовлетворить собственные потребности в сфере безопасности."Присутствие американских солдат в Европе, и особенно в Германии, соответствует нашим интересам и интересам Соединённых Штатов", – отметил Писториус.Тем не менее, по его словам, "было предсказуемо, что США выведут войска из Европы, включая Германию"."Орлы" комбата "Побрякушки"В городе Шахтёрское в Днепропетровской области бойцы батальона "Волки Да Винчи" ночью избили 20-летнего мужчину, отказавшегося продать им алкоголь, похитили его, выбросили без сознания на окраине города.Как сообщили в полиции, в Синельниковском районе полицейские задержали группу лиц, подозреваемых в стрельбе и похищении мужчины. После совершённых преступлений фигуранты пытались избежать уголовной ответственности и скрывались в одном из населённых пунктов области."В ходе досудебного расследования установлено, что трое мужчин в возрасте 38, 25 и 24 лет приехали в магазин на автомобиле. В тот момент в помещении находились охранница и её знакомый. Злоумышленники устроили конфликт с 20-летним мужчиной, который перерос в драку. В ходе которой фигуранты избили потерпевшего. Впоследствии нападавшие посадили потерявшего сознание мужчину в автомобиль и произвели несколько выстрелов из автоматического оружия в сторону здания магазина. В результате обстрела поврежден фасад, также произошло возгорание. После этого злоумышленники уехали с места происшествия", – сообщили в полиции.Полицейские установили местонахождение потерпевшего – его обнаружили в бессознательном состоянии. Мужчину госпитализировали в медицинское учреждение.Кроме того, полицейские установили лиц, причастных к преступлению, их местонахождение и задержали фигурантов в соседнем населённом пункте.Троих мужчин задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. В настоящее время решается вопрос о сообщении им о подозрении. Продолжаются следственные действия.В соцсетях появилось видео инцидента, а также сообщение о том, что к преступлению причастны бойцы батальона "Волки Да Винчи". При этом, некоторые источники утверждают, что избиение произошло после того, как мужчина отказался продать военным алкоголь."Элита из подразделения ВСУ "Волки да Винчи", управляемого "Побрякушкой Филимоновым", обворовывающим бизнес, который не может эвакуироваться из регионов, граничащих с боевыми действиями, избили и похитили 20-летнего парня в Синельниковском районе Днепропетровской области после того, как он отказался продать им алкоголь и закрыл магазин. На видео видно, как ночью четверо элитарных бойцов заходят в магазин, выводят оттуда парня, избивают его, затем заталкивают в багажник пикапа и уезжают. Пострадавшего подвергли пыткам и оставили на окраине города", – написал медиаэксперт Анатолий Шарий в своём телеграм-канале, разместив видео с камер наблюдения.Сам батальон в субботу вечером опубликовал заявление, в котором обратился к общине Шахтёрского после ночного инцидента с участием бойцов подразделения."Прежде всего хотим сказать: нам очень жаль, что это произошло. Подобное поведение является неприемлемым и несовместимым с ценностями нашего батальона и образом украинского военного… Мы уже проводим внутреннее расследование и полностью содействуем правоохранительным органам. Участники инцидента понесут соответствующее наказание", – заявили в батальоне.Там же отметили, что похитители долгое время воевали."Стоит отметить, что эти бойцы длительное время воюют и выполняют сложные боевые задачи в составе одного из самых эффективных подразделений страны. Но это не является оправданием тому, что произошло. Мы не собираемся перекладывать ответственность только на отдельных людей. Репутацию батальона создаёт каждый из нас, поэтому ответственность за этот случай понесет всё подразделение", – указали в батальоне.Там же пообещали, что все бойцы батальона, в т.ч. офицерский состав, будут работать на нужды общины. Жителей "Шахтёрского" попросили написать, какую именно помощь батальон мог бы оказать городу: "уборка, ремонтные или социальные работы либо другие полезные инициативы".Командир батальона – Сергей Филимонов известный среди ультраправых как "Сын Перуна", также получил прозвище "комбат "Побрякушка"" за пристрастие к дорогим часам и одежде. Он не раз был замечен с людьми, занимающимися управлением мошенническими колл-центрами. Также Филимонов регулярно ездит на отдых в Европу в то время, как часть бойцов его батальона сражается на передовой. Другая часть – приближённые к Филимонову люди – находится в тылу и также известна связями с колл-центрами.Подробнее о нюансах американской политики – в статье Владимира Скачко ""Ничья" Карла III. Визит короля Великобритании в США может оживить украинский вопрос".

Егор Леев

