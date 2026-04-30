https://ukraina.ru/20260430/nichya-karla-iii--vizit-korolya-velikobritanii-v-ssha-mozhet-ozhivit-ukrainskiy-vopros-1078482227.html

"Ничья" Карла III. Визит короля Великобритании в США может оживить украинский вопрос

Заканчивающийся четырехдневный (27-30 апреля 2026 года) государственный визит в США короля Великобритании Крала III вряд ли можно назвать для него триумфальным или провальным. Визит уже нарекли "Два короля", счет – 1:1.

2026-04-30T15:58

сша

украина

россия

мелания трамп

карл iii

дональд трамп

нато

пентагон

вооруженные силы украины

мнения

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/1e/1078482524_265:133:1775:982_1920x0_80_0_0_99c592d9d17c65f88ee9025a5a96099e.jpg

А в чью пользу "ничья", подскажет только время. Потому что подлинные результаты визита (если они были) остались пока под спудом, а чисто внешне это было похоже на то, что лощеному президенту Дональду Трампу подвезли дорогую игрушку, очень похожую на жалкого старикашку в старом и мятом костюме, которую почему-то именуют королем и которую Трамп должен был ублажать. Он и ублажал. Как мог. Похлопывая по плечу, хорошо хоть не ниже спины…Нарушая протокол, Трамп и в Лондоне, и в Вашингтоне несся впереди, а за ним уже плелись и король, и его королева Камилла, очень похожая на ложкомойку в дорогой претенциозной одежке, и блестящая хозяйка Мелания Трамп.Но мятый король Карл III все терпел. Даже когда уныло плелся за Трампом сзади, разглядывая синие фалды мундира американского офицера из почетного караула, как при таком же визите Трампа в Лондон ему довелось ознакомиться с фалдами офицера британского.Частично отыгрался Карл III, уже выступая в Конгрессе, когда его там чуть ли не руках носили потомки подданных, восставших против его родственников, 250 лет назад обретших независимость. Рождению США 250 лет назад официально и был посвящен визит в экс-колонию бывшего сюзерена из метрополии. И король задачу свою выполнил, когда в шутейной форме напомнил, как британцы жгли Белый дом в начале XIX века, или о том, чтобы гордые пиндосы говорили бы по-французски, если бы не англичане.И что самое противное, что не заметили американцы, в основном демократы, лизавшие короля, – это то, что несколькими неделями ранее они организовали 9-миллионные акции протеста под лозунгом "Нет королям", намекая, что не позволят Трампу обрести королевские полномочия. Потому что король-то – "ненастоящий". Но когда приехал настоящий, то прогнулись по полной. Чуют, видимо, спина и нижеспинье многих современных американцев, чей кнут лихо и безжалостно прохаживался по мослам предков. И что власть у короля – от Бога, хотя сами американцы уже давно не празднуют ни бога, ни черта, выбирая в объект поклонения сатану…Хотя сам визит Карла III изначально проходил в не очень благоприятной обстановке, ее удалось частично сгладить.Посудите сами: во-первых, Британии нужно было сохранить историческое лицо в мировой истории и на самом высоком уровне напомнить, что независимость США обрели, когда в прошлом освободились от колониальной зависимости именно от Великобритании. Это общий, так сказать, исторический флер и фон визита. И король все отработал и расцветил, как могВо-вторых, Лондону было просто необходимо каким-то образом реанимировать или отбелить реноме сегодняшних британских властей, которые демонстрируют амбиции, неподкрепленные реальными возможностями, и потому о них вытирают ноги все, кому не лень.Пускать пыль в глаза мировой общественности – это и есть задача британского короля. И король сегодня в Британии – чуть ли не единственная, более-менее весомая фигура в тамошнем истеблишменте, которая может рассчитывать на уважение. Хотя бы как монархия, власть, имеющая божественное происхождение. И с этим Карл III отчасти справился – принимали-то его по-королевскиВ-третьих, особенно старается именно Трамп, в грош не ставящий нынешнего британского премьера Кира Стармера, репутация и рейтинги которого находятся ниже городской канализации. Именно американский президент сегодня сильно разошелся, размазывая Стармера и всю британскую элиту по полу, как что-то непотребное.Королю и нужно было продемонстрировать, что Трамп где-то не прав и должен умерить пыл, потому что все они – англосаксы, которым по-прежнему нести "бремя белого человека" и вразумлять "дурачков-недочеловеков конченых" из окружающих передовую цивилизацию. Карл III поехал в США, подготовив ответ обидчику Великобритании, и попытался размочить счет унижений и оскорблений.Он фактически привез Трампу обращение не актуальных политиков, которые, как говорится, по влиянию уже до мышей дотрах.., пардон, опустились, а воззвание британского глубинного государства, которое всем в Британии и распоряжается, к такому же американскому глубинному государству, выдвинувшему сегодня в президенты США слишком ретивого Трампа.Кроме того, в словах британского монарха был призыв британских глобалистов к американским как-то урезонить Трампа заставить его вернуться в общее либерально-глобалистское и евроатлантическое ложе, а не рвать западную солидарность.Трампу тоже было предложено перейти на сторону глобалистов-либералов и не кочевряжиться – не рушить НАТО, не ослаблять Европу, а вместе с ними бороться с Россией, максимально используя при этом Украину. Как таран, нуждающийся в подпитке оружием и деньгами. Карл III, в рамках своего визита и эту миссию британского глубинного государства выполнял.Трамп как мог, так и подыгрывал королю. Было видно, что ему этот венценосный старик нравится, хотя он и моложе его на три года (Карлу 77 лет, а Трамп скоро разменяет девятый десяток). Но о чем конкретно договорились визави, пока не известно. Информации нет ни об участии США в модернизации британских армии, флота и – это самое главное! – ядерных сил, что очень актуально для Великобритании, растерявшей свое могущество, как дряхлеющий старик возрастную труху. Ни об участии американцев в финансировании самой разнообразной помощи Украине или в создании европейских сил. Ни об отношении к единству в НАТО. Ни о планах войны на Ближнем Востоке, которая в энергетическом плане может поставить на колени именно Европу.Трамп пока тихарится и действует неожиданно для многих очень осторожно, стараясь не обидеть ни одного из оппонентов. С одной стороны, когда ему позвонил президент России Владимир Путин, Трамп проговорил с ним полтора часа. И как потом сказали комментаторы об этой встрече, она была дружественной и затронула все актуальные вопросы современности – от Украины до Ирана.И было в ней главное для России: США остались верными так называемому "духу Анкориджа", над которым уже все начали посмеиваться и даже издеваться. А "дух Анкориджа" – это признание Штатами права России на защиту своих национальных интересов и суверенитета вплоть до выполнения задач СВО. На Аляске Трамп фактически впервые на таком высоком уровне признал, что Россия, обеспечивая свою безопасность, имеет право на защиту русских в Украине, на ее демилитаризацию и на денацификацию.Это, конечно, не тождественность взглядов, но уважительное и равноправное отношение к требованиям друг друга, если под ними лежат не хотелки, а аргументы. Это отказ от силового диктата ради гегемонии.Потом Трамп очень символично оговорился, спутав Украину с Ираном, и заявил, что Украина уже проиграла военное сражение России. Фраза прозвучала загадочно: "Какая война закончится первой? Не знаю. Может быть, у них схожие сроки. Я думаю, что Украина с военной точки зрения побеждена. Вы бы этого не поняли, читая фейковые новости, но с военной точки зрения – посмотрите на их флот. У них было 159 кораблей. Сейчас каждый корабль находится под водой. Обычно это считается довольно хорошим результатом".И даже если это чистая оговорка, то, по мнению многих, она не случайна. Это все равно сигнал недопрезиденту Украины Владимиру Зеленскому, что ему нужно сушить весла и сухари и думать о прекращении войны, потому что судьба его решена, несмотря на все последние потуги уйти из-под опеки США и отдаться в европейские руки.А потом, как всегда, случился и откат. Американская газета The Hill 30 апреля сообщила, что Пентагон выделил Украине 400 млн долл, которые были санкционированы конгрессом США, но оставались замороженными. И министр обороны США Пит Хегсет якобы сказал: "Департамент признает, что на укрепление европейского потенциала было выделено 400 миллионов долларов, и вчера эти средства были предоставлены".Но при этом, как всегда, припудрил болезненное для России решение, подчеркнув, что президент Трамп продолжает верить в достижение "мирной сделки" по Украине. И раскритиковал бывшего экс-президента США Джо Байдена за то, что он передал Украине американское оружие "на сотни миллиардов долларов"."Я брошусь под велосипед, когда он проедет", – говорят в таких случаях хитрованы, служащие обеим сторонам. Если бы США хотели прекратить войну на Украине, то они бы лишили киевских неонацистов космических разведданных и прекратили продавать оружие Европе для ВСУ. Но война против России ОБЪЕКТИВНО (выделено мною – Авт.) выгодна американцам. И в военном отношении (война, как в США надеются, ослабляет Россию), и в материальном (США "доят" Европу за свое оружие). Это факт, который, как известно, вещь упрямая……Но король Карл III все равно внес сумятицу и смятение мозгов в стагнирующую политическую ситуацию. Зато обозначил тренды, по которым она может развиваться – нужно только отслеживать по делам…

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сша, украина, россия, мелания трамп, карл iii, дональд трамп, нато, пентагон, вооруженные силы украины, мнения, владимир скачко, весь скачко