Студенты, бульдозеры и 2000-й год. В Сербии не будет Майдана, но "мягкая" смена власти возможна

Этой весной в Сербии главной внутриполитической темой остаются парламентские выборы. Ожидается, что главная борьба будет вестись между партией власти и кандидатами, получившими поддержку оппозиционного студенческого движения

2026-05-02T09:31

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Только президент Сербии Александр Вучич все еще не назначил дату проведения голосования, а студенческое движение все еще не раскрыло имена кандидатов, которые окажутся в их списке.Тем не менее спикер парламента Сербии и одна из самых близких соратников Вучича Анна Брнабич уже сейчас уверена, что представители студенческого движения, если по количеству голосов на предстоящих выборах приблизятся к результату правящей Сербской прогрессивной партии, попытаются на улицах, насильственным путем, перехватить власть. Об этом она заявила 29 апреля в интервью изданию Blic.По ее словам, сербоязычные СМИ, поддерживающие студенческое движение, почти ежедневно продвигают подобный сценарий. В качестве примера Брнабич процитировала одного из гостей оппозиционного телеканала, который заявил, что "победу на выборах в некоторых случаях провозглашает Республиканская избирательная комиссия, в некоторых она провозглашается на основании специального закона, а в некоторых ее провозглашают бульдозеры на улицах".Эту цитату представитель действующей власти выбрала неслучайно — ее слова отсылают к первой цветной революции в Европе, "бульдозерной революции" в октябре 2000 года, в результате которой президент Слободан Милошевич ушел в отставку, а к власти пришла широкая коалиция демократов.Также Брнабич вряд ли случайно упомянула ректора Университета в Белграде Владана Джокича как главного политического оппонента действующим властям на предстоящих выборах, отмечая при этом огромную поддержку, которая ему оказывается из-за границы.Насилие на улицах, прозападный кандидат — простого обывателя все это должно привести к мысли о том, что Запад замышляет новую цветную революцию в Сербии, сразу же после проведения выборов.Действительно, ректор Джокич пользуется открытой поддержкой Запада, прежде всего Евросоюза. В начале апреля он сам себя провозгласил лидером студенческого движения и будущим кандидатом в премьеры или даже президенты, воспользовавшись вторжением полиции в здание ректората. Тогда Джокич это представил как покушение властей на автономию университета, а западные дипломаты отметили его роль в качестве защитника демократических ценностей.Но в целом пока неясно, кого из сербских политиков Запад и, в частности, Евросоюз, поддерживают больше — ректора или действующего президента Александра Вучича?Пока европейский комиссар по вопросам расширения Марта Кос принимает в Брюсселе Джокича, Вучич встречается в Белграде с комиссаром ЕС по внутренним делам и миграции Магнусом Брунером, чтобы подтвердить намерение Сербии выполнить до конца 2026 года все критерии для вступления в ЕС.Допустим, ректор Джокич действительно станет лидером студенческого списка на предстоящих выборах. Есть ли повод опасаться новой цветной революции в Сербии, если между главными кандидатами на выборах фактически нет идеологических отличий и для чего тогда Евросоюзу не один, а аж два своих кандидата в предвыборной гонке?***Понятие "цветная революция" обычно применяется для описания смены власти в результате массовых протестов населения, как правило, приуроченных к выборам разного уровня. Название связано с тем, что протестующие чаще всего используют цветы, флаги или ленты определенного цвета, которые становятся символами уличных шествий.В Западной Европе и США "цветные революции" рассматривают как форму демократических преобразований, поэтому подобные события там оценивают весьма положительно. В России это понятие в основном имеет негативную коннотацию — здесь подчеркивается роль западных государств в финансировании и политической поддержке протестных движений и использовании протестного потенциала в собственных целях. Это неудивительно, учитывая, что одна из самых жестоких "цветных революций", вызвавшая впоследствии гражданскую войну и вооруженный конфликт европейского масштаба, произошла на постсоветском пространстве — в Киеве в 2014 году.К тому же сама Россия столкнулась с попыткой внутренней дестабилизации по сценарию "цветных революций" в 2011 и 2012 году. Тогда в Москве на Болотной площади прошли два массовых антиправительственных митинга. Поводом послужило недовольство фактами фальсификаций на выборах в Госдуму 4 декабря 2011 года. Символом этих протестных акций стала белая лента.Российские власти ответили на протесты принятием закона "об иностранных агентах", согласно которому НКО, получающие иностранное финансирование и занимающиеся "политической деятельностью", должны регистрироваться как "иностранные агенты". После этого протестное движение стало угасать.Примечательно, что в ноябре 2024 года депутаты парламента Сербии от "Движения социалистов" Александра Вулина внесли проект закона об иностранных агентах. В декабре этого же года президент Вучич заявил, что его партия, которая является коалиционным партнером "Движения социалистов", не поддержит этот законопроект, так как он вызвал недовольство на Западе. В Брюсселе тогда заявили, что "обеспокоены законопроектом, поскольку он не совместим с основополагающими ценностями ЕС".Принято считать, что каждой "цветной революции" предшествует ряд предварительных предпосылок и условий, таких как системные проблемы во внутренней политике страны, коррупция, непрозрачность политической системы, неэффективность судов и правоохранительных органов, отказ руководства страны от диалога с оппозицией, социальная напряженность.Также в качестве необходимых условий возникновения "цветных революций" выделяют наличие в стране организаций гражданского общества, ориентированных на построение либеральной демократии западного образца, а также наличие зарубежной поддержки протестных движений.Непосредственным поводом для массовых протестов обычно становятся результаты выборов, которые оппозиция считает сфальсифицированными, зачастую еще до объявления их результатов.Если через призму всех этих характерных предпосылок "цветной революции" посмотреть на нынешнюю ситуацию в Сербии, там действительно можно найти большинство этих предварительных условий.Например, нынешнее студенческое движение возникло как раз на почве борьбы с коррупцией, которая, по мнению большинства его участников, стала главной причиной трагедии на железнодорожном вокзале в Нови-Саде. Под обвалившимся бетонным навесом только что отремонтированного здания вокзала тогда погибли 16 человек. После трагедии, в ноябре 2024 года, поднялась волна протестов, которая позже переросла в политическое движение.С первого дня студенты в качестве своих главных требований выдвигали восстановление правового государства, в котором все институты и органы государства работают в рамках своей компетенции. Если характерное для "цветных революций" требование построить в государстве институты либеральной демократии западного образца могло быть актуальным для "бульдозерной революции" 2000 года, теперь дела обстоят иначе.Претензии к действующим властям Сербии во главе с Сербской прогрессивной партией Александра Вучича как раз и состоят в том, что в период его правления все основные институты государства деградировали. Противники Вучича говорят, что он довел все государственные органы до состояния полного паралича, и теперь самостоятельно принимает решения на всех уровнях власти. Основное их требование - "освободить правовое государство", "арестованное" Вучичем.К тому же изначально студенческое движение не было прозападным или антизападным. Оно было ориентировано на проблемы внутри страны, внешняя политика оставалась вне его повестки.Да и сложно представить, как в результате какой-то гипотетичной "цветной революции" можно вернуть на западные рельсы страну, которая с 2000 года с этих рельсов и не сходила. Ведь сам Вучич и действующее правительство страны никогда не отказались от курса на вступление Сербии в ЕС, наоборот, они неустанно повторяют, что это их главный внешнеполитический приоритет, со всеми вытекающими последствиями. А эти последствия однажды проявятся в виде признания независимости Косово или присоединения к антироссийским санкциям ЕС.Сербский юрист, профессор международного права юридического факультета Университета в Косовской Митровице Деян Мирович в комментарии Украина.ру подверг сомнению сам тезис о том, что Запад любой ценой стремится сместить Вучича и его партию. Это значит, что главного условия для проведения "цветной революции" в Сербии попросту нет, считает он."Общей целью всех цветных революций была отставка национальных правительств, проводящих политику, противоречащую интересам Запада. Это не относится к сегодняшней Сербии, так как Вучич подчиняется Евросоюзу до такой степени, что вместе с премьер-министром Албании Эди Рамой он просил Брюссель принять эти две страны в Евросоюз без права голоса. На такие условия евроинтеграции не согласилась даже маленькая страна Черногория", - рассказал Мирович.К тому же Вучичу ранее удавалось выполнить абсолютно немыслимые требования Евросоюза. Поэтому напрашивается вопрос — зачем Брюсселю убирать самого послушного политика в регионе так называемых Западных Балкан, продолжил сербский юрист."Например, Вучич, будучи президентом страны, в которой 80% населения выступает против признания независимости Косово, заключил с Приштиной франко-германский план и этим самым признал территориальную целостность и суверенитет сепаратистского формирования. Натовские бомбы не были в состоянии к этому принудить сербов. Будучи президентом страны с самыми сильными пророссийскими настроениями, Вучич умудрился стать главным экспортером вооружений для Украины в регионе", - заявил Мирович.Заявления Анны Брнабич о том, что Запад замышляет против действующего президента страны цветную революцию, предназначены для национально ориентированных избирателей Вучича, полагает эксперт. К тому же у него есть еще одна функция - легализовать возможные поствыборные манипуляции партии власти, так как любой протест против кражи голосов будет считаться попыткой насильственной смены режима, считает Мирович.Однако отсутствие желаний устроить в Сербии цветную революцию отнюдь не значит, что Запад не планирует участвовать в процессе смены власти в Сербии, вернее, контролировать его. Для этого как раз понадобилось сделать из ректора Университета в Белграде Владана Джокича лидера студенческого движения, которое до него развивалось в непредсказуемом направлении и грозило превратиться в настоящее всенародное патриотическое движение."Запад понимает, что население Сербии недовольно Вучичем. Поэтому они пытаются найти политика, который помог бы им организовать мягкую смену власти, как это ранее уже произошло в соседней Черногории. Ректор Джокич является частью этой системы, он не пользуется популярностью среди студентов, но его кандидатура устраивает ЕС, и они пытаются его протолкнуть", - описал Мирович модель, которую Запад, по всей видимости, планирует применить в Сербии.***Почему привычная модель цветной революции в Сербии в этот раз вряд ли даст нужный результат? Население страны уже пережило одну "цветную революцию", поучаствовало в построении демократии по либеральному западному образцу и разочаровалось в ней. Если точно назвать настроения большинства избирателей, готовых голосовать против действующей власти на предстоящий выборах, они не "майданные", а "антимайданные".Больше всего они соскучились по национально ориентированному лидеру, который будет решать внутренние проблемы государства, пытаясь одновременно противостоять внешнеполитическим вызовам с позиции защиты насущных национальных интересов. К сожалению, в нынешнем геополитическом окружении, в котором находится Сербия это практически невозможно.К тому же западные политтехнологии не стоят на месте. Кроме черногорского сценария, подразумевающего политическое сожительство, при котором президент республики принадлежит к другой политической партии, чем парламентское большинство, в последние годы мы видели множество других.Например, румынский сценарий, который был задействован против главного кандидата на президентских выборах в Румынии 2024 года Кэлина Джорджеску и против президента Республики Сербской Милорада Додика. Против этих двух политиков были сфабрикованы судебные процессы, из-за которых им пришлось отказаться от участия в большой политике. Или молдавский сценарий, при котором президента страны выбрала не участвующая в жизни страны диаспора.Пока дата выборов в Сербии все еще не назначена, списки все еще не подтверждены. Не исключено, что после них в политическом лексиконе появится какой-то новый "сербский" сценарий.

Татьяна Стоянович

