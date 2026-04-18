Найдется ли Мадьяр для Вучича? Президенту Сербии предрекают судьбу венгерского премьера, но есть нюансы

Президент Сербии Александр Вучич стал первым европейским лидером, который с победителем парламентских выборов в Венгрии Петром Мадьяром вступил в словесный конфликт. Случилось это 13 апреля или всего лишь через день после закрытия избирательных участков в Венгрии

2026-04-18T10:58

Поводом стало высказывание Мадьяра о том, что он знает, кто является "крестным отцом" дружбы между проигравшим выборы венгерским премьером Виктором Орбаном, премьер-министром Словакии Робертом Фицо и президентом Сербии Александром Вучичем.Сам Вучич предположил, что Мадьяр здесь имеет в виду российского лидера Владимира Путина."Если бы меня не беспокоили отношения с венграми в нашей стране и с самой Венгрией, я бы назвал его заявления глупыми и безответственными", - сказал Вучич в интервью сербскому государственному телеканалу РТС.Действительно, фамилии трех европейских лидеров – Орбана, Фицо и Вучича в западных СМИ стабильно ассоциируются с Кремлем, прежде всего из-за энергетического сотрудничества с Россией.Уход Орбана на самом деле добавит проблем президенту Сербии, так как теперь подвисает вопрос продажи российской доли в "Нефтяной индустрии Сербии" (НИС) венгерской компании MOL.Из-за вторичных американских санкций, которые вступили в силу осенью 2025 года, компания фактически перестала работать. Тогда российская сторона договорилась с венгерской компанией о продаже контрольного пакета акций НИС. Сделка приблизилась к завершению, но теперь возникает вопрос, насколько новое венгерское правительство будет заинтересовано в ней.Кроме того, Сербия рассчитывала на Венгрию во многих других вопросах энергетической безопасности. Орбан помогал Вучичу создавать запасы газа для Сербии в венгерских газохранилищах, а в июле 2025 года Белград и Будапешт обсудили возможность строительства нефтепровода, который обеспечит поставки российской нефти между двумя странами. Планировалось, что 180-километровый нефтепровод заработает уже в 2027 году.Виктор Орбан считался одним из главных партнеров Александра Вучича в регионе. После поражения Орбана на парламентских выборах после 16-летнего непрерывного нахождения на должности премьер-министра, сербские оппозиционные СМИ вытащили из архивов фотографию, на которой он запечатлен вместе с Вучичем в одной из забегаловок в сербском городом Суботица за поеданием национального слоенного пирога с сырной начинкой. За Орбаном пойдет и Вучич, комментировали СМИ это свидетельство дружбы двух политиков.Сможет ли Вучич действительно повторить политическую судьбу Орбана и вслед за ним лишится высших государственных постов в результате предстоящих выборов, которые в Сербии должны пройти до конца 2027 года? Предпосылки для этого действительно существуют.В соответствии с действующей конституцией, Вучич не сможет баллотироваться на третий президентский срок. Так что должности президента он точно лишится. На этот случай у Вучича уже был разработан план – он вернется в кресло премьер-министра, у которого, согласно основному закону страны, и есть все основные полномочия. Сербия - это парламентская республика, поэтому Вучича внутри страны часто критиковали за узурпацию полномочий, которыми он как президент не обладает.Вучич держит все рычаги управления в собственных руках, а на место президента выберется лояльный ему человек. Это мог бы быть кто угодно – лидер Социалистической партии Сербии и многолетний коалиционный партнер Вучича Ивица Дачич или кто-то другой. Однако если на выборах победит не Сербская прогрессивная партия Александра Вучича, а какая-то другая политическая сила, 'этот план провалится.Еще два года назад казалось, что нет никакой политической силы, которая могла бы конкурировать с Вучичем, так как оппозиция разъединена и слаба, а избиратели окончательно разочаровались в ее политической немощи и бездействий. Так называемые прозападные партии уже давно не в состоянии предложить гражданам стоящую политическую платформу, а так называемая патриотическая оппозиция полностью подконтрольная действующей власти. В таких условиях большинство избирателей решало или не голосовать вообще, или голосовать за правящую партию, раз уж все другие варианты – практически тоже самое, только мельче.Ситуация изменилась в ноябре 2024 года, когда на политическую сцену вышло студенческое движение. Оно выросло из спонтанного народного протеста, возникшего после трагедии на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад. Под обломками железобетонной конструкции, свалившейся с фасада только что отреставрированного здания вокзала, тогда погибли 16 человек.После трагедии начались протесты против коррупции в стране. Студенты главных вузов объявили забастовку и потребовали наказать чиновников, которые одобрили проект реконструкции железнодорожного вокзала. Население поддержало студенческие протестные акции — на митинги, организованные студенческим движением, неоднократно выходили от 100 до 500 тысяч человек. Эти митинги стали самыми массовыми в истории современной Сербии.Участники антиправительственных акций протеста со временем стали требовать проведения внеочередных парламентских выборов. При этом большинство граждан, охваченных опросами общественного мнения, заявило, что готово проголосовать за ту политическую силу, которую поддержат студенты.Недавно в 10 муниципалитетах Сербии прошли локальные выборы, которые показали, что это не пустые лозкнги. Кандидаты, получившие поддержку студенческого движения, во всех городах оказались на втором месте. При этом в нескольких муниципальных парламентах они получили всего лишь на один депутатский мандат меньше, чем партия власти.Сложно прогнозировать, какой теперь будет результат республиканских выборов, но учитывая то, что в больших городах, таких как Белград, Новый Сад и Ниш Вучич и раньше побеждал с трудом, не исключено, что на этот раз он здесь проиграет.Тем более, кажется, что Запад уже готовит своего кандидата для будущих парламентских выборов. Это ректор Университета в Белграде Владан Джокич. Более двух недель назад он фактически начал свою предвыборную кампанию, и в этом, как бы ни странно это звучало, помог ему сам Вучич, вернее подконтрольные ему силовые ведомства.В здании ректората тогда проводился полицейский рейд. Студенты, услышав об этом, быстро собрались перед зданием, чтобы выступить против вмешательства государства в жизнь вуза. Тогда ректор вышел на балкон второго этажа и обратился к студентам с речью. Фактически он тогда предложил себя в качестве лидера студенческого движения и будущего главного кандидата на будущих выборах.До этого ректор Джокич уже успел заручиться поддержкой западных послов. Поговаривают, что в день рейда к нему в ректорат наведался посол Бельгии. Ранее он встречался с послом Британии. В сербских соцсетях также пишут, что во время этих встреч Джокич обещал, что в случае победы на выборах, он выполнит все требования Запада по отношению к Сербии, которые еще не выполнил Вучич. А остались самые неприятные – формальное признание Косово, введение санкций против России, вступление Сербии в НАТО.Собственно говоря, Вучич тоже немало сделал для Запада. С его молчаливого согласия, а порой и непосредственного участия, сепаратистское Косово приобретало фактическую независимость от Сербии, он усилил сотрудничество страны с НАТО, признал легитимность Кристиана Шмидта – неподтвержденного ООН верховного представителя международного сообщества в Боснии и Герцеговине, который в итоге лишил президентского мандата лидера Республики Сербской Милорада Додика.Зачем тогда Западу менять Вучича на какого-то Джокича или кого-то еще? Дело в том, что студенческие протесты серьезно пошатнули авторитет Вучича в самой Сербии и непонятно, сможет ли он теперь реализовать до конца эти крайне непопулярные среди населения решения, которые, по слухам, обещал реализовать Джокич.К тому же, Вучич приходил к власти как национально ориентированный, пророссийский политик. Хотя это больше было легендой для электората Сербской прогрессивной партии, чем сущей правдой, поэтому Запад скорее всего хотел бы увидеть другого политика в роли человека, с которым Сербия переступит порог Евросоюза. Конечно, при условии, что это когда-нибудь произойдет.По всем этим причинам Вучича может постигнуть та же участь, что и Орбана по итогам следящих парламентских выборов. И все-таки есть вероятность, что Вучич ее избежит. Не менее важный вопрос: сможет ли ректор Джокич оказаться на месте Петера Мадьяра?Дело в том, что Владан Дожкич на своем политическом старте может рассчитывать только на поддержку студентов. Хотя это уже более чем достаточно, здесь есть определенные нюансы. А между тем, студенческое движение все еще не опубликовало свой список кандидатов для предстоящих выборов. Ректор фактически узурпировал первое место в этом списке, но мы все еще не знаем, будет ли оно в итоге отдано ему или какому-то другому кандидату?Не секрет, что Джокич как кандидат, получивший открытую поддержку Запада, может и не "зайти" большинству избирателей, которые хотели бы, чтобы во главе нового правительства было не выполнение условия для евроинтеграции страны, а соблюдение насущных национальных интересов.Вучич действительно может стать Орбаном, но это не значит, что Джокич может стать Мадьяром и победить также убедительно действующего президента, если тот будет претендовать на место премьера. Тогда Сербию ожидает не венгерский, а черногорский сценарий, при котором главная цель Джокича будет формирование совместного с Вучичем правительства.Постепенно, в результате внутренней реорганизации, из этого правительства будет вытесняться партия Вучича для того, чтобы уступить место тем политическим силам, которые будет представлять Джокич.Поэтому, чтобы сместить или просто подвинуть Вучича не надо никакой цветной революции. Запад проведет смену власти в Сербии без лишнего шума с тем, чтобы обеспечить последовательность того политического курса, который ему нужен. А это курс на евроинтеграцию и разрыв связей с Россией.В данный момент кажется, что западные политтехнологии побеждают и что сербам не уйти из-под контроля Евросоюза. Если это действительно так, предстоящие выборы так и не помирят разделенное внутренними противоречиями сербское общество. Однако игра пока не окончена.

Татьяна Стоянович

