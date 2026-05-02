"Потому-то мы и формируем особый подход": Самойлов о комплектовании войск БПЛА

Конфликта внутри армии из-за привилегированного положения операторов БПЛА не произойдет — это необходимый шаг для скорейшего выполнения задач, аналогичный созданию Ракетных войск стратегического назначения в 1950–1960-х годах. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал начальник аналитического отдела ОО "Другая Украина" Алексей Самойлов

По словам Самойлова, "беспилотчики" — это не только операторы, но и те, кто обеспечивает командование, техническое, логистическое и инфраструктурное обслуживание беспилотных систем. Это лица, которым нужна специализированная подготовка.Эксперт напомнил, что аналогичный подход был в 1950–1960-х годах, когда из артиллерийских и авиационных систем создавались Ракетные войска стратегического назначения. В РВСН забирали лучшие кадры, переучивали на новые специальности, и задача была решена за короткий срок, чтобы показать супостатам, что соваться к нам бессмысленно.Он добавил, что нужны специальные дата-центры, включенные в систему передачи и обработки сигналов боевого управления. Кадры для этого будут взяты из числа тех, кто уже воюет, а также из гражданских лиц."Потому-то мы и формируем особый подход к комплектованию войск беспилотных систем", — резюмировал эксперт.Ранее Алексей Самойлов заявлял, что для быстрого продвижения на земле России нужно всё вместе: механизация, разведка, связь, искусственный интеллект и боевая кибернетика.В последние месяцы в российской армии активно формируются подразделения БПЛА, а подготовка операторов дронов стала одним из приоритетных направлений.Полный текст интервью Алексея Самойлова: Россия наносит по Украине такие удары, чтобы страны Европы не могли завести туда войска читайте на сайте Украина.ру.

