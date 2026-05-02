"Потому-то мы и формируем особый подход": Самойлов о комплектовании войск БПЛА - 02.05.2026 Украина.ру
"Потому-то мы и формируем особый подход": Самойлов о комплектовании войск БПЛА
Конфликта внутри армии из-за привилегированного положения операторов БПЛА не произойдет — это необходимый шаг для скорейшего выполнения задач, аналогичный созданию Ракетных войск стратегического назначения в 1950–1960-х годах. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал начальник аналитического отдела ОО "Другая Украина" Алексей Самойлов
сво
новости сво сейчас
новости сво россия
россия
украина
европа
алексей самойлов
ракетные войска
украина.ру
бпла
По словам Самойлова, "беспилотчики" — это не только операторы, но и те, кто обеспечивает командование, техническое, логистическое и инфраструктурное обслуживание беспилотных систем. Это лица, которым нужна специализированная подготовка.
Эксперт напомнил, что аналогичный подход был в 1950–1960-х годах, когда из артиллерийских и авиационных систем создавались Ракетные войска стратегического назначения. В РВСН забирали лучшие кадры, переучивали на новые специальности, и задача была решена за короткий срок, чтобы показать супостатам, что соваться к нам бессмысленно.
"Необязательно, чтобы в войска беспилотных систем приходили молодые кадры. Гораздо важнее, чтобы они разбирались в работе малой авиации, в системе связи и управления боевым пространством. Они должны знать аппаратную часть и программное обеспечение. Еще нам нужны штабные работники, которые умеют этим пользоваться", — пояснил Самойлов.
Он добавил, что нужны специальные дата-центры, включенные в систему передачи и обработки сигналов боевого управления. Кадры для этого будут взяты из числа тех, кто уже воюет, а также из гражданских лиц.
"Потому-то мы и формируем особый подход к комплектованию войск беспилотных систем", — резюмировал эксперт.
Ранее Алексей Самойлов заявлял, что для быстрого продвижения на земле России нужно всё вместе: механизация, разведка, связь, искусственный интеллект и боевая кибернетика.
В последние месяцы в российской армии активно формируются подразделения БПЛА, а подготовка операторов дронов стала одним из приоритетных направлений.
Полный текст интервью Алексея Самойлова: Россия наносит по Украине такие удары, чтобы страны Европы не могли завести туда войска читайте на сайте Украина.ру.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
06:00"На поле боя американцы проиграют однозначно": почему наземная операция против Ирана станет катастрофой
05:30Выползов рассказал о том, как ЕС тихо конкурирует за Калининград
05:00"Потому-то мы и формируем особый подход": Самойлов о комплектовании войск БПЛА
21:16Управляющая компания в Ивано-Франковске решила включить антикриз по мигрантам из Азии
21:09Удары по Харькову и Путивлю, в Воронежской области объявлена опасность атаки БПЛА. Новости СВО
20:54ExxonMobil понесла огромные убытки из-за политики Трампа
20:19Иранские удары вывели из строя не менее 16 военных объектов США на Ближнем Востоке
20:17Трамп заявил, что недоволен последним предложением Ирана по атомной сделке
20:11Спецпредставители Трампа не спешат к Зеленскому - на Украине озадачились
19:58Интерсити "Харьков - Киев" потерял пассажиров, дрон ВСУ атаковал автомобилиста. Новости СВО
19:26США вводят 25% пошлины на автомобили и грузовики из ЕС - Трамп
19:15Зеленский поманил украинцев демобилизацией и деньгами. Итоги 1 мая
19:08В Ивано-Франковске уборкой жилого комплекса займутся трудовые мигранты из Индии
19:01Потери ВСУ за неделю, беспилотная опасность в регионах РФ. Новости к этому часу
18:59В Подмосковье вынесли приговор шпиону
18:55Велосипедист, расстрелявший сотрудников ТЦК в Ровенской области, ушел в самовольное оставление части
18:51В Киеве задержали мужчину, открывшего стрельбу по автомобилю с матерью и ребенком
18:38Энергоблок Курской АЭС начал поставлять электроэнергию в Россию. Главные новости к этому часу
18:321 мая 2026 года, вечерний эфир
18:26Бывший глава военно-гражданской администрации Лисичанска задержан по подозрению в хищении
Лента новостейМолния