Польша грезит о ядерном оружии, но не готова к его цене — политолог

Польша мечтает о статусе ведущей европейской державы и самой сильной армии на континенте, но без ядерного оружия эти грезы химерны. Однако руководство страны недопонимает простую вещь: "ядерный гриб" — это плод огромной и дорогой ядерной грибницы, а военный атом невозможен без мирного, включающего целую школу специалистов

2026-05-01T07:00

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин.По словам Выдрина, Польша активно стремится к статусу ведущей европейской державы и мечтает о самой сильной армии на континенте, понимая, что без ядерного оружия подобные грезы неосуществимы. Отсюда и повышенный интерес Варшавы к этой сфере.Эксперт подчеркнул, что польское руководство недопонимает простую вещь: военный атом невозможен без мирного. Ядерный статус — это чаще всего надстройка над системой атомной энергетики, где не только обогащается уран или плутоний, но и формируется целая школа специалистов-атомщиков. Без их компетенций невозможны ни разработка, ни обслуживание ядерного оружия.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что планы Франции и Польши провести учения с отработкой ядерных ударов по территории Беларуси и России являются откровенной провокацией.В Польше неоднократно обсуждали возможность участия страны в программе Nuclear Sharing — размещении ядерного оружия НАТО на своей территории.Полный текст интервью "Не вышел из роли Голобородько". Дмитрия Выдрина о трансформации Зеленского и ядерных амбициях Польши читайте на сайте Украина.ру.

