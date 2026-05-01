Польша грезит о ядерном оружии, но не готова к его цене — политолог
Польша мечтает о статусе ведущей европейской державы и самой сильной армии на континенте, но без ядерного оружия эти грезы химерны. Однако руководство страны недопонимает простую вещь: "ядерный гриб" — это плод огромной и дорогой ядерной грибницы, а военный атом невозможен без мирного, включающего целую школу специалистов
2026-05-01T07:00
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин.
По словам Выдрина, Польша активно стремится к статусу ведущей европейской державы и мечтает о самой сильной армии на континенте, понимая, что без ядерного оружия подобные грезы неосуществимы. Отсюда и повышенный интерес Варшавы к этой сфере.
Эксперт подчеркнул, что польское руководство недопонимает простую вещь: военный атом невозможен без мирного. Ядерный статус — это чаще всего надстройка над системой атомной энергетики, где не только обогащается уран или плутоний, но и формируется целая школа специалистов-атомщиков. Без их компетенций невозможны ни разработка, ни обслуживание ядерного оружия.
"Ядерный гриб" — это жуткий плод громадной ядерной грибницы, а это штука чрезвычайно сложная и дорогая. Во-первых, невозможно иметь военный атом без мирного. Там не только обогащается уран или плутоний, но и формируется целая школа специалистов-атомщиков: без их компетенций не возможны ни разработка, ни обслуживание ядерного оружия", — пояснил Выдрин.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что планы Франции и Польши провести учения с отработкой ядерных ударов по территории Беларуси и России являются откровенной провокацией.
В Польше неоднократно обсуждали возможность участия страны в программе Nuclear Sharing — размещении ядерного оружия НАТО на своей территории.