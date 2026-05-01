Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260501/polsha-grezit-o-yadernom-oruzhii-no-ne-gotova-k-ego-tsene--politolog-1078486071.html
Польша грезит о ядерном оружии, но не готова к его цене — политолог
Польша мечтает о статусе ведущей европейской державы и самой сильной армии на континенте, но без ядерного оружия эти грезы химерны. Однако руководство страны недопонимает простую вещь: "ядерный гриб" — это плод огромной и дорогой ядерной грибницы, а военный атом невозможен без мирного, включающего целую школу специалистов
2026-05-01T07:00
новости
польша
россия
варшава
дмитрий выдрин
мария захарова
владимир зеленский
нато
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/1d/1073777539_0:0:900:506_1920x0_80_0_0_80ae50c60e975f0314e9bd92ee5a5493.jpg
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин.По словам Выдрина, Польша активно стремится к статусу ведущей европейской державы и мечтает о самой сильной армии на континенте, понимая, что без ядерного оружия подобные грезы неосуществимы. Отсюда и повышенный интерес Варшавы к этой сфере.Эксперт подчеркнул, что польское руководство недопонимает простую вещь: военный атом невозможен без мирного. Ядерный статус — это чаще всего надстройка над системой атомной энергетики, где не только обогащается уран или плутоний, но и формируется целая школа специалистов-атомщиков. Без их компетенций невозможны ни разработка, ни обслуживание ядерного оружия.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что планы Франции и Польши провести учения с отработкой ядерных ударов по территории Беларуси и России являются откровенной провокацией.В Польше неоднократно обсуждали возможность участия страны в программе Nuclear Sharing — размещении ядерного оружия НАТО на своей территории.Полный текст интервью "Не вышел из роли Голобородько". Дмитрия Выдрина о трансформации Зеленского и ядерных амбициях Польши читайте на сайте Украина.ру.
польша
россия
варшава
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/1d/1073777539_113:0:788:506_1920x0_80_0_0_43d56e80daa0a89453813d26a70f3e18.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, польша, россия, варшава, дмитрий выдрин, мария захарова, владимир зеленский, нато, украина.ру
Новости, Польша, Россия, Варшава, Дмитрий Выдрин, Мария Захарова, Владимир Зеленский, НАТО, Украина.ру

Польша грезит о ядерном оружии, но не готова к его цене — политолог

07:00 01.05.2026
 
© Фото : Polish Ministry of National Defence
- РИА Новости, 1920, 01.05.2026
© Фото : Polish Ministry of National Defence
Читать в
ДзенTelegram
Польша мечтает о статусе ведущей европейской державы и самой сильной армии на континенте, но без ядерного оружия эти грезы химерны. Однако руководство страны недопонимает простую вещь: "ядерный гриб" — это плод огромной и дорогой ядерной грибницы, а военный атом невозможен без мирного, включающего целую школу специалистов
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин.
По словам Выдрина, Польша активно стремится к статусу ведущей европейской державы и мечтает о самой сильной армии на континенте, понимая, что без ядерного оружия подобные грезы неосуществимы. Отсюда и повышенный интерес Варшавы к этой сфере.
Эксперт подчеркнул, что польское руководство недопонимает простую вещь: военный атом невозможен без мирного. Ядерный статус — это чаще всего надстройка над системой атомной энергетики, где не только обогащается уран или плутоний, но и формируется целая школа специалистов-атомщиков. Без их компетенций невозможны ни разработка, ни обслуживание ядерного оружия.
"Ядерный гриб" — это жуткий плод громадной ядерной грибницы, а это штука чрезвычайно сложная и дорогая. Во-первых, невозможно иметь военный атом без мирного. Там не только обогащается уран или плутоний, но и формируется целая школа специалистов-атомщиков: без их компетенций не возможны ни разработка, ни обслуживание ядерного оружия", — пояснил Выдрин.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что планы Франции и Польши провести учения с отработкой ядерных ударов по территории Беларуси и России являются откровенной провокацией.
В Польше неоднократно обсуждали возможность участия страны в программе Nuclear Sharing — размещении ядерного оружия НАТО на своей территории.
Полный текст интервью "Не вышел из роли Голобородько". Дмитрия Выдрина о трансформации Зеленского и ядерных амбициях Польши читайте на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
