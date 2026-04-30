"Не вышел из роли Голобородько". Дмитрий Выдрин о трансформации Зеленского и ядерных амбициях Польши

"Не вышел из роли Голобородько". Дмитрий Выдрин о трансформации Зеленского и ядерных амбициях Польши - 30.04.2026 Украина.ру

"Не вышел из роли Голобородько". Дмитрий Выдрин о трансформации Зеленского и ядерных амбициях Польши

Владимир Зеленский уверен, что повелевает Европой, и хочет, чтобы Дональд Трамп "был у него на посылках". Однако история иронична, а литература предсказывает политические катастрофы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал известный политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин.

2026-04-30T06:06

2026-04-30T06:06

2026-04-30T06:06

Планы Франции и Польши провести крупномасштабные учения, в ходе которых будут отрабатываться удары ядерным оружием по территории Беларуси и России, являются откровенной провокацией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге 29 апреля..— Дмитрий Игнатьевич, я бы начала наше традиционное интервью с вполне конкретной темы: возможности ядерного статуса Польши. Не об этом ли свидетельствуют переговоры польского руководства с французским?— Мы ж с вами договорились, что философия — наука о конкретном мышлении. Поэтому с удовольствием поразмышляю на эту тему.Польша активно стремиться к статусу ведущей европейской державы, мечтает вслух о самой сильной армии на Континенте. И понимает, что без ядерного оружия подобные грезы химерны. Отсюда и повышенный интерес к этой сфере. Вот только, польское руководство недопонимает простую вещь. "Ядерный гриб" — это жуткий плод громадной ядерной грибницы, а это штука чрезвычайно сложная и дорогая.Во-первых, не возможно иметь военный атом без мирного. То есть, военный ядерный статус — это чаще всего надстройка над системой атомной энергетики. Там не только обогащается уран или плутоний, но и формируется целая школа специалистов-атомщиков: без их компетенций не возможны ни разработка, ни обслуживание ядерного оружия…— Для “диванного философа” вы слишком в теме. Видимо, пришлось в нее погрузиться, когда по поручению президента Леонида Кучмы вы изучали перспективы ядерного статуса Украины?— Да, так и есть. Так вот, Польша фактически не ядерная держава, и имеет единственный маломощный исследовательский реактор. Промышленные реакторы, которые начали строить еще в советское время, были заморожены после Чернобыля. Правда, сейчас они спохватились: планируют даже выделить около 30 миллиардов евро на создание АЭС из 6 блоков. Но эти планы вызывают у меня лично большие сомнения.Производство первого реактора вроде поручено Westinghouse, а я не помню случая, чтобы эта фирма запускала проекты в срок и укладывалась в смету. К тому же Польша — один из главных спонсоров украинского конфликта и вряд ли финансово потянет оба направления. Особенно после выделении Евросоюзом Украине на войну 90 миллиардов евро, где доля Польши весьма существенна.Во-вторых, ядерный арсенал, как я уже не раз упоминал, — это колоссальная инфраструктура: от собственного испытательного полигона до комбинатов спецпитания для сотрудников комплекса. Это особые компетенции, дополнительные средства, которых у страны нет и не предвидится.Но и это не самое главное. Другие державы весьма болезненно реагируют на расширение так называемого ядерного клуба. Главной причиной нападения Штатов и Израиля на Иран как раз стали подозрения (только подозрения!) о его якобы намерении войти в этот клуб. А ведь у евреев нет даже общей границы с персами, не говоря уже про американцев.Так что уж говорить о возможной реакции России и, скажем, Германии на подобный проект. Кстати говоря, застарелые взаимные претензии немцев и поляков никто не отменял. Да, и у нас, после запротоколированных зверств польских наемников в Курской области, граждане Польши ассоциируются не только с волшебной Анной Герман…В общем, нынешнее польское руководство даже не отдает себе отчёт, в какой “блудняк” тянет страну, какие может спровоцировать ответы соседей. Ведь одно дело, когда у тебя сосед — босяк с “волыной”, другое — когда отморозок с Джавелином.— Да и Штаты, скорее всего будут против.— Ну, с мнением Штатов в Европе уже почти не считаются. Это раньше они были "обкомом" для Старого света — непререкаемым центром команд и распоряжений. Сейчас стали "облсоветом": не грозными начальниками, а назойливыми советчиками…— Это, видимо, их Зеленский так перепрограммировал своей дерзостью. Кстати, вы недавно писали о феномене "украинизации Европы".— Сам удивляюсь. Когда-то пересекался с этим комиком: жадноват, трусоват, пошловат — все, как положено для представителей его "цеха". А тут такая запредельная дерзость, хуцпа… Долго не понимал такого перерождения Зеленского, но вот познакомился на "Чеховских днях" с актрисой Таганрогского театра Зоей.Рассказывал ей как мечтал осовременить "Вишневый сад". В моем сюжете Лопахин в 5 акте перепродает имение вкрадчивому американцу Эпштейну. Либеральный заокеанский финансист планирует там создать детский приют "Все в сад"… Но это отдельная история.Так вот Зоя в ответ поделилась со мной забавным случаем, как один её коллега-актер настолько вжился в свою сценическую роль, что так и не смог из нее выйти. Жил и действовал как герой, которого ранее сыграл. Подозреваю, что Зеленский тоже не вышел из роли бесшабашного учителя Голобородько. А дерзость его превратилась в наглость — и не во благо общества, а в свое собственное. Но проживает он чужую жизнь и “юзает” чужой характер.— Но ведь жить в иллюзиях — значит приблизить гибель своей реальности.— Именно! В последнее время Украину называют бультерьером Европы, как Израиль — бультерьером Штатов. А у этой бойцовой породы часто возникает иллюзия, что не хозяин командует им, а он хозяином.В нашем случае — та же картина, только не маслом, а кровью. Зеленский абсолютно уверен, что он уже повелевает Европой. А сейчас — и всем западным миром — "царь с Банковой"! Не случайно в украинской печати появились статьи с заголовками "Украина победила Иран". Очевидны и следующие претензии комика: "Не хочу быть вольной царицей, хочу быть владычицей морской, и чтоб рыбка золотая по кличке Дональд была б у меня на посылках".Но Трамп — тот еще "комик". Может накрыть зарвавшегося бойцового пса не только медным тазом, но и разбитым корытом. Хотя, в конечном счёте, все зависит от нас. Повторяю в сотый раз: Россия должна быть сильной и стильной — в большей мере, чем любая другая держава. В общем, Гагарин и “Группа крови на рукаве”… В то же время подчеркну, что история очень метафорична. Такое впечатление, что она часто по-своему переигрывает известные сюжеты — особенно взятые из талантливых сказок, романов…— Раз уж вы заговорили об искусстве, какие ещё примеры вы могли бы привести по использованию литературы как прогностической модели будущих событий?— Пожалуйста: читайте романы Ремарка и будете в курсе будущих планов и Мерца, и Писториуса… История не только метафорична, как я сказал — она иронична, любит откровенно подшутить над политикой. Скажем, если у бриттов премьером был индус по крови с соответствующим вероисповеданием (Риши Сунак), то ждите антипода.Например, Шабана Махмуд — британский министр внутренних дел. Она мусульманка, из рода пакистанцев. Если мои подозрения по поводу характера истории верны, именно она заменит рохлеватого [от слова “рохля”] Кира Стармера.— Посмотрим. Главное, чтобы Индия не воевала с Пакистаном. И так мир переживает сильную тряску…— Да, посмотрим, причем скоро. Думаю, в Британии градус иронии уже близок к максимальному. Английский юмор! Они Первомай именуют Праздником Труда и считают знаковым событием Лейбористской партии — партии труда (уже смешно!). И предстоящие местные выборы приурочили к этой дате. Вот после этой кампании и будет смена премьером. Тогда и посмеемся.— Кстати, давайте всех наших читателей поздравим с наступающим Первомаем.— Присоединяюсь всей душой! Для меня этот праздник ассоциируется не с каким-то абстрактным "трудом", а с весной, красками, каштанами, акацией. В нем от лукавого слогана "эх, ты май-баловник" куда больше, чем от натужного догматизма.— Теперь понимаю, почему вы родились именно в мае. И напоследок, не могу не спросить. Как вы прокомментируете недавние дискуссии с участием Виктории Бони и Владимира Соловьёва, которые подняли в том числе тему неуважения к женщинам?— Знаете, есть такое железное правило одного знаменитого американского писателя "не спи с женщиной, у которой есть проблемы". Я его несколько доработал. В моем варианте звучит так: "Не спорь с женщиной, у которой есть проблемы, и с мужчиной, у которого нет проблем".А тут поспорили проблемная женщина и беспроблемный мужчина. Ясно, что нарушены права обоих. Но особенно, женщины. В общем всех настоящих женщин с Первомаем особенно! Это из мужчины труд делает человека. А из женщины — весеннее настроение…В это время в 1945 году "фюрер третьего рейха" Адольф Гитлер еще только готовился к тому, чтобы уже на следующий день испробовать смертельного цианида и словить пулю адъютанта своей трясущейся башкой, а в некоторых штабах уже готовились пользоваться его наследием. Об этом — в материале автора издания Украина.ру Владимира Скачко Лживые герои. польша

украина

россия

франция

европа

британия

германия

Анна Черкасова

Анна Черкасова

Анна Черкасова

интервью, польша, украина, россия, владимир зеленский, дмитрий выдрин, мария захарова, франция, военные учения, ядерное оружие, европа, британия, виктория боня, владимир соловьев, германия, дональд трамп, трамп и зеленский