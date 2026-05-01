Надои падают: Украина лишилась молочных рек из-за США, Израиля и Европы

В марте объём импорта молочных продуктов Украины превысил экспорт на 7,4 млн долларов. Среди причин – агрессия США и Израиля в отношении Ирана, а также европейские требования

2026-05-01T06:16

В марте 2026 года общий объём внешней торговли молочными продуктами Украины составил 57,63 млн долларов с импортом в 32,5 млн и экспортом в 25,1 млн, сообщила экспертно-аналитическая служба Союза молочных предприятий Украины.Таким образом, негативное сальдо торговли молочными продуктами составило 7,4 млн долларов.Примечательно также, что объёмы экспорта молокопродуктов в марте выросли на 15% по отношению к февралю и на 39% по отношению к январю.Выросли и объёмы импорта: на 17% по отношению к февралю и на 45% к январю.Несмотря на рост экспорта молокопродуктов, выросло и негативное сальдо экспорта-импорта молочных продуктов: в феврале оно составляло 5,8 млн долларов, а в январе 4,4 млн. В марте же, как указывалось, 7,4 млн долларов.При этом изменилась и структура экспорта, где часть сыров выросла до 24%, 35% экспорта составляло сухое/сгущённое молоко, 22% - сливочное масло и другие жиры.В марте 2026 года по сравнению с мартом 2025 года структура импорта существенно не изменилась, только лишь снизилась часть всех сыров – с 83,8% до 79,2%, а также выросла часть молочной сыворотки с 1% до 5,6%.Падение украинского экспорта молока, и это несмотря на предоставленные украинской сельхозпродукции преференции на европейском рынке, связано с другой негативной тенденцией.Коров всё меньшеКак сообщила в апреле украинская Ассоциация производителей молока, в стране падает количество крупного рогатого скота. По состоянию на 1 апреля этого года в приусадебном и промышленном секторах Украины содержалось 1,771 млн голов крупного рогатого скота, среди которых 948,2 тыс. коров. Количество последних на 4,9 тыс. (около 1%) меньше, чем по состоянию на 1 марта 2026 года.Если смотреть на годовую динамику, то поголовье крупного рогатого скота сократилось на 367 тыс. (-17%), а коров на 202 тыс. (-18%). При этом 54% животных принадлежит промышленным предприятиям, а 46% – домохозяйствам.Сейчас в украинском промышленном секторе насчитывается 949,6 тыс. голов крупного рогатого скота, что на 1 тыс. (-0,1%) меньше по сравнению с мартом 2026 года. Количество коров составляет 393,8 тыс. и уменьшилось на 1,2 тыс. (-0,3%) за месяц.В домохозяйствах по состоянию на 1 апреля 2026 года содержалось 554,4 тыс. коров, что на 4 тыс. меньше (-1%) за месяц. За год количество крупного рогатого скота в этом секторе сократилось на 400 тыс. голов (-33%), а коров – на 218 тыс. (-28%).Свою роль в сокращении крупного рогатого скота внесли и боевые действия: скот перемещают в центральные и западные регионы страны. Но всё же в регионах, где содержится больше половины крупного скота – 53%, боевые действия не ведутся. Это такие области, как Полтавская (165,9 тыс. голов), Винницкая (155 тыс.), Хмельницкая (144,4 тыс.), Черниговская (124,7 тыс.), Одесская (125 тыс.), Черкасская (124,9 тыс.), Киевская (102,7 тыс.).Что же мешает украинским частникам и сельхозпредприятиям?В первую очередь рост "расходников", прежде всего кормов. Как утверждают украинские СМИ, пока фермы держатся на прошлогодних кормах. Когда те закончатся, а это прогнозируется в мае-июне – настанет момент истины. Запасы прошлогодних кормов покрывают разницу между средней закупочной ценой сырого молока, которая по состоянию на апрель составила 16,6 грн за литр с НДС (около 28,14 руб.), что ниже себестоимости, с учётом роста цен на топливо и обслуживание, а также кормы."Массовое сокращение поголовья и закрытие ферм мы увидим не раньше мая-июня, когда будут заканчиваться корма 2025 года. При такой высокой стоимости полевых работ 2026 года фермеры примут решение не сеять кормовые культуры, а сокращать поголовье", – заявила в комментарии УНИАН замгенерального директора, руководитель проектов по сотрудничеству с переработкой Ассоциации производителей молока Елена Жупинас.По информации отраслевых экспертов, около 20% молочных ферм Украины сейчас рассматривают возможность сокращения поголовья скота. Всё из-за себестоимости. Корма урожая 2026 года будут стоить на 20-30% больше, чем год назад. И это неспроста: посевная текущего года стала самой дорогой за последнее время. Одна из основных причин: атака США и Израиля на Иран и последовавшая за этим блокада Ормузского пролива, что привело к подорожанию топлива и удобрений.Что же до тех, кто перерабатывает молоко, то у них нет ресурса на поднятие закупочных цен – низкая покупательная способность потребителя не позволяет этого сделать.В итоге получается замкнутый круг: аграрий не может снизить траты и не получает больше денег за молоко, поэтому сокращает поголовье скота. Отсюда – меньшее количество молока на рынке. Надои буквально падают. Меньше молока – дефицит для переработки (его ожидают уже в третьем квартале 2026 года). Дефицит сырья – подорожание продуктов на 15-25% в зависимости от вида.Государство не помогает: в начале апреля Государственный аграрный реестр прекратил приём заявок на бюджетные дотации для содержания коров. Это случилось "в связи с поступлением заявок на сумму, отвечающую общему объёму финансирования", указали в реестре. Как рассказали в Минэкономики Украины, в бюджете на 2026 год было предусмотрено около 800 грн (около 1,356 млрд руб.) на выплату дотаций на содержание коров. К началу апреля поступила 18 901 заявка на 793,5 млн грн (около 1,345 млрд руб.)"После обработки поданных заявок и одобрения всех, отвечающих установленным критериям, будет повторно объявлен приём заявок на остаток неиспользованных средств", – заявили в министерстве.Там же напомнили, что программа финансируется при поддержке международного проекта Всемирного банка ARISE, который реализуется при помощи Европейского союза.А у европейцев есть свои требования к украинским фермерам – требования и стандарты, которые стали частью украинского законодательства.Дорогая евроинтеграцияКак сообщила заместитель гендиректора Ассоциации производителей молока Жупинас уже в интервью украинскому изданию "Дело", свыше 60% молочно-товарных ферм на Украине нуждаются в глубокой модернизации для соответствия европейским стандартам благополучия животных.Конечно, современные молочные комплексы, построенные за последние 10-15 лет, уже в значительной мере отвечают всем базовым принципам благополучия животных, ведь они создавались по европейским и американским технологиям. Для таких хозяйств адаптация к новым украинским законодательным требованиям будет относительно безболезненна: траты будут умеренными, а касаться они будут усовершенствования менеджмента, дополнительных систем контроля содержания животных и обучения персонала.А вот старым предприятиям, где содержатся от 100 до 500 коров, придётся основательно раскошелиться."На Украине 1375 молочных ферм, из них приблизительно 850 нуждаются в реконструкции и инвестициях от 500-1200 евро на одно животное в зависимости от состояния помещения и выбранных технологий содержания и доения. Общая сумма инвестиций около 11 млрд грн (около 219 млн евро)", – рассказала Жупинас.Она напомнила и о том, что при себестоимости молока около 16,6 грн (около 28,14 руб.) за литр и средней закупочной цене в 13,5 грн (около 23 руб.), модернизация без государственной поддержки является экономически не оправданной."Из-за ввода новых норм могут закрыться около 10-15% ферм", – предупредила Жупинас.В таких условиях на украинском рынке могут остаться лишь крупные производители. А "молочка" покинет повседневный рацион многих украинцев. "Аграрная супердержава" сегодня переживает не лучшие времена в своей истории. "Молочные реки" Украины могут, если не иссякнуть, то серьёзно обмелеть.Что происходит в украинской гидроэнергетике - в статье "Вспомнили об энергии рек: что происходит с украинскими ГЭС".

Егор Леев

