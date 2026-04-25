Вспомнили об энергии рек: что происходит с украинскими ГЭС
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
Украинское правительство оценило сельскохозяйственные земли, вспомнив о гидроэлектростанциях
В начале уходящей недели премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила: Кабмин обновил подходы к нормативной денежной оценке сельскохозяйственных земель. Она пояснила, что речь идёт об изменениях в методике. Это позволит точнее оценивать земли с учётом климатических изменений. И не только их, но и последствий подрыва Каховской АЭС. Свириденко указала: изменения коснутся прежде всего южных регионов: Одесской и Николаевской областей, а также подконтрольных Украине частей Херсонской и Запорожской областей.
"При оценке теперь будет учитываться актуальный уровень влагообеспечения на основе гидрометеорологических данных, а также влияние потери орошения. Это обеспечит более точную и справедливую оценку земли, от которой напрямую зависит налоговая нагрузка и экономика работы аграриев", – заявила она.
На Украине ведутся споры о том, чем стал подрыв Каховской ГЭС для страны. Аграрии и местные жалуются на нехватку воды, а вот некоторые экологи в восторге: возрождается Великий Луг – участок левобережной поймы Днепра, речные плавни ниже днепровских порогов, игравшие свою роль в существовании Запорожской Сети.
Об экологии и ГЭС вспоминали и месяц с лишним назад. Правда, по другой причине.
Что там с Днестром?
В середине марта замминистра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Ирина Овчаренко заявила, что из-за удара РФ по энергетической инфраструктуре, а именно – по Днестровской ГЭС, на Днестре появились маслянистые пятна.
"Это не одно сплошное пятно. Речь идёт о скоплении небольших маслянистых фрагментов, которые перемещаются вниз по течению. По предварительным данным, такая ситуация сформировалась после массированного ракетно-дронового обстрела 7 марта, когда в водную среду попали ракетное топливо и другие нефтепродукты", – заявила Овчаренко.
Она сообщила, что факт загрязнения был зафиксирован 10 марта, после чего украинские и молдавские службы провели оперативные консультации и разработали план совместных действий для локализации последствий.
Так, в районе населённых пунктов Оксановка в Винницкой области и Сороки в Молдавии установили боновые заграждения. К работам привлекли подразделения МЧС и местные службы. Несмотря на сильное течение и погодные условия, которые временами повреждали боновые линии, ситуация оставалась контролированной.
"По результатам анализов мы фиксируем превышение содержания нефтепродуктов в воде приблизительно в 2,5 раза. Лабораторные исследования подтверждают наличие нефтепродуктов, однако сейчас невозможно точно выяснить их происхождение – ракетное ли это топливо, или другие технические нефтепродукты", – рассказывала Овчаренко.
При этом эксперты указали, что ракетное топливо во много раз токсичнее обычных нефтепродуктов, а потому слова Овчаренко стоит подвергнуть сомнению. Кроме того, молдавские эксперты, исследуя лабораторные анализы, нашли в пробах компоненты бензина и дизтоплива.
Примечательно также, что спустя почти месяц после того, как РФ якобы ударила по ГЭС, в Молдавии так и не назвали вещество, попавшее в Днестр. Так, министр окружающей среды Молдавии Георгий Хаджер заявил, что не определено, попало ли в реку обычное горючее, или высокотоксичное масло с трансформаторов на Днестровской ГЭС.
"Я тоже жду от экспертов больше ответов и результатов исследований, а также оценок воздействия [на природу]. А до тех пор мы должны работать над локализацией и устранением загрязнений", – написал министр в соцсетях.
Несмотря на это, Молдавия и Украина всё же обвинили в загрязнении Россию. Посольство России в Кишинёве выразило мнение, что власти Молдавии бездоказательно обвиняют Россию. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что топливные пятна на Днестре изначально связывались с аварией украинского бензовоза.
Тогда же – в начале апреля – власти Украины проинформировали Молдавию о необходимости подготовиться к новой волне загрязнений, которые, по их словам, вызваны увеличением сброса воды с водохранилищ выше по течению и попаданием в воду загрязнений, скопившихся на берегах реки.
Тем временем тревогу забили в Приднестровье. Так, глава МИД Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев заявил, что его государство выступает за проведение независимой экспертизы воды в реке Днестр, поскольку собственные замеры показывают катастрофическое превышение допустимых норм загрязнения.
"Мы говорим: давайте вместе пригласим независимую экспертизу", – указал он.
По его словам, молдавская сторона формально не возражает против проведения независимой экспертизы, однако никаких практических шагов в этом направлении не предпринимает.
"Происходит попытка скрыть экологическую катастрофу и уничтожение Днестра", – добавил Игнатьев.
По его словам, Молдавия организовала "шумную пиар-кампанию" по поводу пятен на реке, но внятных результатов экспертиз так и не представила. Игнатьев отдельно подчеркнул, что причина загрязнения, которую политизировали в Кишиневе, не соответствует действительности.
По его словам, Днестр загрязняется уже 35 лет из-за неработающих очистных сооружений в Молдавии и малых рек – Ботны, Реута и Быка. И грязную воду пьют и в самой Молдавии, и в Приднестровье, и в Одессе. Таким образом, Днестровская ГЭС здесь ни при чём.
Но что с остальными украинскими ГЭС?
Они работают
В начале апреля, практически одновременно со спором Украины, Молдавии, Приднестровья и России по поводу Днестровской ГЭС, украинский министр энергетики Денис Шмыгаль рассказал о восстановлении украинских электростанций.
"Во время отопительного сезона враг повредил больше 9 ГВт регенерационных мощностей ТЭС, ТЭЦ и ГЭС. Украинские энергетики восстановили свыше 5 ГВт мощности. Восстановили после российских атак 85% доступной мощности ТЭС и 66% доступной мощности ГЭС и ГАЭС", – писал Шмыгаль в своём телеграм-канале.
Он также сообщил о ремонте трансформаторного оборудования системы передачи, "общая мощность которого составляет около 30% всей трансформаторной мощности энергосистемы Латвии".
Почему он измеряет украинскую энергосистему в Латвиях, Шмыгаль не сообщил.
"В 2025 году были выполнены плановые ремонты суммарной мощностью 11,8 ГВт, что позволило успешно пройти этот отопительный сезон. Продолжаем развивать распределённую генерацию. Общий прирост установленной мощности за 2025 год составил 642,77 МВт. Установили новые установки для сбережения энергии на 508 МВт. Это в 254 раза больше, чем в отопительном сезоне 2024-2025 годов", – хвастался Шмыгаль 4 апреля.
Однако спустя 12 дней украинский эксперт по энергетике Станислав Игнатьев всё же прогнозировал, что отключения света в Украине продлятся еще 3-5 лет после завершения боевых действий.
"В ближайшие три-пять лет нужно привыкнуть жить в стране-генераторе, поскольку у нас очень существенно повреждена тепловая генерация. Есть либо повреждённые, либо разрушенные мощности гидроэнергетики — если говорить о Каховской ГЭС. Есть захваченная Запорожская атомная электростанция. Поэтому дефицит на уровне от 3 до 6, максимум 8 ГВт при среднем потреблении 16–18 ГВт у нас будет — это огромный дисбаланс. Ни одна страна Европы такого дефицита электроэнергии не знает, поэтому к нему нужно приспособиться и будем жить в стране генераторов и новых распределенных мощностей", - говорил Игнатьев.
В то же время, по его словам, "это толчок к тому, чтобы изменить украинскую энергетику и строить её по новым правилам".
На следующий день, 17 апреля, глава украинского Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Сергей Сухомлин заявил, что Киев должен срочно искать альтернативу ТЭЦ, поскольку они не являются надежным источником теплоснабжения.

"Даже если их восстановить и успеть вернуть часть мощности к отопительному сезону, несколько ракет могут снова уничтожить всю эту работу", — указывал украинский чиновник.
Будет ли такой альтернативой ГЭС и сможет ли Украина хотя бы приблизиться к тем показателям по генерации, которые ей достались от СССР? В этом многие сомневаются. Та же Днестровская ГАЭС (не путать с Днестровской (Новоднестровской) ГЭС) превратилась в долгострой. Её 4 агрегата были введены в строй в мирные времена; последний – в 2021 году. Планировался ввод в строй ещё 3 агрегатов, но в современных условиях это невозможно. И причина тут не только в ведущихся в стране боевых действиях, но и масштабная коррупция в украинской энергетике.
