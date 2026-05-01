Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260501/milli-medzhlis-azerbaydzhana-priostanovil-sotrudnichestvo-s-evroparlamentom-1078511060.html
Милли Меджлис Азербайджана приостановил сотрудничество с Европарламентом
2026-05-01T13:04
2026-05-01T14:08
украина.ру
европарламент
антон гафаров
азербайджан
новости
брюссель
армения
никол пашинян
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/02/1064559725_0:0:3300:1857_1920x0_80_0_0_89f7b61ae5cbf68daab60f69b67128dd.jpg
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/02/1064559725_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_98c5d0ba81eb124cb11544269d93ef05.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
13:04 01.05.2026 (обновлено: 14:08 01.05.2026)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 01.05.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Милли Меджлис Азербайджана принял решение о полной приостановке сотрудничества с Европейским парламентом по всем направлениям. Соответствующее постановление было принято на пленарном заседании. Об этом 1 мая сообщил телеграм-канал Украина.ру
Парламент также инициировал процедуру прекращения своего членства в Парламентской ассамблее Евронест.
Азербайджанские депутаты также прекратят участие в работе Комитета парламентского сотрудничества Европейского союза — Азербайджан.
Поводом для такого шага послужила, по словам спикера парламента Сахибы Гафаровой, "антиазербайджанская деятельность" Европарламента. В Баку заявили, что Брюссель на протяжении десятилетий демонстрирует двойные стандарты.
Депутаты заявили, что платформы для сотрудничества (Комитет парламентского сотрудничества и Евронест) превратились со стороны Европейского союза в "инструмент давления, шантажа и грубого вмешательства во внутренние дела".
Гафарова напомнила, что отношения уже приостанавливались в 2015 году, а восстановлены были лишь в 2016-м после обещаний Брюсселя.
Однако, как показало время, Европарламент не намерен отказываться от предвзятого подхода.
Для подготовки документа была создана специальная комиссия во главе с вице-спикером Зияфетом Аскеровым.
Решение было принято в ответ на системную, по мнению азербайджанской стороны, кампанию давления.
Отныне все двусторонние контакты заморожены, а дальнейшее участие в ассамблее Евронест, где Азербайджан имел статус члена, прекращается в соответствии с процедурными нормами.
До окончательного выхода делегация Милли Меджлиса не будет посещать мероприятия этой структуры.
Ранее уведомлялось, что Армения намерена постепенно перевести охрану границ с Ираном и Турцией под собственный контроль, заменяя российских пограничников на армянских.
Об этом на брифинге 30 апреля заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.
Глава правительства напомнил, что подобный сценарий был предусмотрен еще соглашением 1990-х годов, которое предполагало передачу контроля над государственной границей армянской стороне по мере наращивания ее пограничного потенциала.
"Мы платим российским пограничникам за охрану границы", — сказал Пашинян. Он уточнил, что российские коллеги неоднократно поднимали вопрос увеличения их зарплат.
Однако вместо повышения тарифов Ереван рассматривает возможность направить эти средства на укрепление собственных пограничных структур.
Таким образом, страна начнет заменять всех сотрудников погранслужбы из России.
При этом российских пограничников в перспективе хотят оставить на тех участках, содержание которых не будет создавать избыточной нагрузки на армянский бюджет - Из Армении уберут российских пограничников.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Украина.руЕвропарламентАнтон ГафаровАзербайджанНовостиБрюссельАрменияНикол Пашинян
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
