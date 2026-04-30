Из Армении уберут российских пограничников
Армения намерена постепенно перевести охрану границ с Ираном и Турцией под собственный контроль, заменяя российских пограничников на армянских. Об этом на брифинге 30 апреля заявил премьер-министр страны Никол Пашинян, сообщает "КП"
2026-04-30T19:01
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
Глава правительства напомнил, что подобный сценарий был предусмотрен еще соглашением 1990-х годов. Документ предполагал передачу контроля над госграницей армянской стороне по мере наращивания ее пограничного потенциала."Мы платим российским пограничникам за охрану границы", - сказал он.Пашинян уточнил, что российские коллеги неоднократно поднимали вопрос увеличения их зарплат. Однако вместо повышения тарифов Ереван рассматривает возможность направить эти средства на укрепление собственных пограничных структур. Таким образом страна начнет заменять всех сотрудник погранслужбы из РФ. При этом российских пограничников в перспективе хотят оставить на тех участках, содержание которых не будет создавать избыточной нагрузки на армянский бюджет.
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
