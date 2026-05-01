Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260501/mid-rossii-predupredil-o-reshitelnom-otvete-na-popytki-blokady-kaliningradskoy-oblasti-1078509431.html
МИД России предупредил о решительном ответе на попытки блокады Калининградской области
2026-05-01T12:47
С-400 «Триумф», С-300, Украина.ру, Эрик Булатов, Калининград, Россия, Калининградская область, Владимир Путин, НАТО, Новости

12:47 01.05.2026
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкГорода России. Калининград
Города России. Калининград - РИА Новости, 1920, 01.05.2026
© РИА Новости . Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Россия даст решительный ответ на любые попытки взять в блокаду Калининградскую область. Об этом заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Артем Булатов в интервью РИА Новости. Об этом 1 мая сообщил телеграм-канал Украина.ру
"Мы относимся к таким публичным заявлениям со всей серьезностью.
На любые такие поползновения будет дан самый решиственный ответ", — сказал Булатов.
Дипломат также напомнил о словах президента России Владимира Путина на прямой линии в 2025 году, когда он заявил, что Россия будет оперативно уничтожать любые угрозы Калининградской области.
По словам президента, атака на регион может спровоцировать начало полномасштабного конфликта.
23 апреля заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что на учениях Объединенных экспедиционных сил под руководством Великобритании отрабатываются сценарии морской блокады и захвата Калининградской области.
Ранее уведомлялось, что Калининград является стратегической аномалией, и никто не знает, что с ним делать.
Когда в марте 2024 года Швеция замкнула геометрию НАТО на севере, а Финляндия годом ранее добавила к Альянсу 1300 километров сухопутной границы с Россией, Балтика фактически превратилась во "внутреннее море" Альянса. Однако прямо в центре этого "озера" находится Калининград.
Структурно Калининград представляет собой ракетно-баллистическую огневую "луковицу" из нескольких куполов.
Верхний этаж — системы С-400 "Триумф" и С-300. Второй этаж — "Искандер-М" с ракетой 9М723, дальность которой составляет 500 километров (западные аналитики допускают возможность запусков на 1000 километров).
Также имеется крылатый "Искандер-К" с ракетой 9М728, дальность которой, по оценкам западных экспертов, составляет 2000–2500 километров.
В Калининграде также размещены береговые ракетные комплексы "Бастион-П" с ракетой "Оникс" и "Бал" с ракетой Х35У.
Их совместная зона перекрывает Гданьский залив, подходы к Карлскруне, Клайпеде, Лиепае. Плюс малые ракетные корабли с "Калибрами" и МиГ-31К с "Кинжалами" в Чкаловске.
Логистика Калининграда обеспечена морской линией Усть-Луга — Балтийск, которая включает около тридцати судов.
Доля морского сообщения в общем грузообороте области выросла до 40 процентов.
Энергетическая независимость региона обеспечена собственными станциями общей мощностью 1,88 гигаватта при пиковом потреблении около 870 мегаватт.
Область также имеет высокую степень самообеспечения продуктами питания: 700 тысяч тонн зерна, 98 процентов самообеспеченности по картофелю и 80 процентов по молочным продуктам - Зубы обломают. Почему Калининград заставляет стратегов НАТО не спать ночами.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
