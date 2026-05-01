Зубы обломают. Почему Калининград заставляет стратегов НАТО не спать ночами

Начнём с того, на чём сходятся почти все — и в Брюсселе, и в Москве, и в Варшаве. Калининград — это стратегическая аномалия, и никто не знает, что с ним делать.

2026-05-01T08:21

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Когда в марте 2024 года Швеция замкнула геометрию НАТО на севере, а Финляндия годом ранее добавила к Альянсу 1300 км сухопутной границы с Россией, Балтика официально фактически превратилась во "внутреннее море" Альянса — к вящему удовольствию последнего.Но есть нюанс. Прямо в центре этого озера, в самом важно его месте, как сом в омуте, сидит Калининград.И вот тут начинается интересное. Потому что оптика "эксклав в окружении" — это оптика для брюссельских пресс-релизов и польских ток-шоу, полных победных русофобских реляций. Но реальные стратеги и гики, которые читают одни и те же отчёты RAND и других западных аналитиков, видят немного другую картину. Они видят сложнейшую оборонительную и одновременно атакующую конструкцию, направленную прямо в рыхлое подбрюшье Европы. И именно от этого у стратегов НАТО портится настроение, аппетит и сон.Калининград — конструкция вынужденная. Это нужно проговорить сразу, без лозунгов. Когда после 1945 года советская часть Восточной Пруссии оказалась в составе РСФСР, никто не закладывал в этот выбор гениального геополитического хода. Закладывали базу для Балтфлота, опорный пункт, к концу холодной войны — и создали один из самых милитаризованных регионов планеты. После 1991 года, когда Литва и Польша ушли сначала в ЕС, а затем в НАТО, область оказалась островом в чужом море. До 2010-х в Москве всерьёз обсуждали проекты "Балтийского Гонконга" — особая экономическая зона, льготы, реэкспорт. Но к 2022 году от "российского Гонконга" остались только автомобильные заводы, превратившиеся в склады параллельного импорта, и неплохие пляжи. А вот военная структура только крепла и хорошела.Любой эксклав — это либо заложник, либо мина. И слово "форпост" в нашем случае — это не пафосная риторика государственного телевидения, а буквальная характеристика оперативного и стратегического значения региона. Это прекрасная огневая база, заряды которой способны достать любой критический узел инфраструктуры Альянса в Европе — от Лондона до Жешува.Купол под куполом под куполомСтруктурно Калининград — это такая ракетно-баллистическая огневая "луковица" из нескольких куполов. Начнём с верхнего этажа. С-400 "Триумф", ракета 40Н6Е — паспортная дальность по аэродинамическим целям до 400 км, плюс 48Н6ДМ на 250 км, плюс ближний рубеж 9М96 на 40–120 км. Один полк С-400 базируется в Гвардейске с 2012 года, второй прибыл в 2016-м, отдельные дивизионы добавлялись и в 2019-м, и позднее. По оценкам западных аналитиков из CEPA, в области развёрнуто около восьми батальонов С-300/С-400 дальнего радиуса плюс системы малой дальности: "Бук-М3", "Тор-М2", "Панцирь-С1". Сверху — РЛС дальнего обнаружения "Воронеж-ДМ" в Пионерском, способная видеть аэрокосмические объекты на 6000 км.Что это означает практически? Если вы шведский лётчик, который вдруг решил наведаться в воздушное пространство Калининградской области на каком-нибудь F-35, скорее всего, вам обеспечен очень тёплый приём ещё на этапе взлёта. 40Н6 покрывает всю территорию трёх балтийских республик и значительную часть финского и польского воздушного пространства. Юг Швеции, включая Готланд, один из ключевых авиахабов Альянса на севере, тоже попадает в зону поражения.Этаж второй — "Искандер-М", 152-я гвардейская ракетная бригада. 12 пусковых, 12 транспортно-заряжающих, штатно — 51 единица техники. Состояние постоянной боевой готовности этих систем подтверждали и комбриг Городецкий, и Шаманов, и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ракета 9М723 может маневрировать с перегрузками до 30g, что превращает её в недосягаемую цель даже для Patriot PAC-3. Заявленная дальность этого великолепия — 500 км, однако западные аналитики опасаются и запусков на 1000 километров.500 км — это, если открыть атлас, Варшава, Берлин, Стокгольм, Копенгаген, Вильнюс, и, что важнее всего, объекты ПРО США в польском Редзиково. Именно Редзиково, кстати, был официальным мотивом размещения "Искандеров" в области ещё в 2008 году, и эта логика никуда не делась.А ещё есть крылатый "Искандер-К" — ракета 9М728. И, возможно, 9М729 — та самая, из-за которой "умер" ДРСМД. Россия настаивает на дальности менее 500 км, однако Госдеп США, штаб-квартира НАТО, FOI, CSIS Missile Threat и большинство западных оборонных аналитиков говорят про 2000–2500 км. В октябре 2025 года украинские источники заявили о боевом применении 9М729. В Калининграде её присутствие официально не подтверждено. Подчёркиваю — официально. А неофициально планировщики НАТО исходят из "худшего вероятного" сценария: если ракета есть в номенклатуре российских РВСН, она может быть в Черняховске. Если она есть в Черняховске, в её дугу попадают Лондон, Мадрид, весь юг Европы и значительная часть Турции.Не забываем и про морской слой этой оборонной "луковицы". "Бастион-П" с ракетой "Оникс" — сверхзвуковое оружие со скоростью 2,5 маха, дальностью до 300 км по морским целям и до 450–600 км по наземным в комбинированном профиле . Также есть "Бал" с до звуковым Х35У и дальностью до 260 километров. Оба комплекса в составе 25-го отдельного берегового ракетного полка, размещены с ноября 2016 года, в феврале 2026 проводились стрельбы. Их совместная зона перекрывает Гданьский залив, подходы к Карлскруне, Клайпеде, Лиепае. Любой натовский конвой, идущий усиливать балтийские государства морем, входит в зону поражения, едва выбравшись из гавани.И вот когда вы наложите эти три зоны друг на друга, плюс "Калибры" с малых ракетных кораблей проектов 22800 и 21631, плюс МиГ-31К с "Кинжалами" в Чкаловске — у вас получится самая жуткая "матрёшка" на свете.Логистика и автономностьТеперь к скучной части, которая на самом деле решает всё. Военные базы хороши ровно настолько, насколько хороши их линии снабжения. И тут у Калининграда долгое время была дыра, которую с июня 2022 года, после литовских транзитных ограничений, заделали предельно оперативно.Речь, конечно же, о линии Усть-Луга — Балтийск. До 2022 года это были два рабочих парома. Но уже к 2025 году это порядка тридцати судов, включая ро-пакс "Антей", два газодизельных железнодорожных парома "Маршал Рокоссовский" и "Генерал Черняховский". За первое полугодие 2025 года через линию прошло свыше 1,1 миллиона тонн грузов — рост 19% к аналогичному периоду 2024-го. Доля морского сообщения в общем грузообороте области выросла с практически нулевой до 40%. Росморпорт анонсировал в августе 2025-го реконструкцию терминалов в Балтийске и Усть-Луге с целью увеличить пропускную способность ещё в 1,8 раза. Параллельно развивается порт Пионерский.Конечно, здесь есть некоторая уязвимость, и её нужно признавать: мы имеем 200 морских миль одной линии в пределах досягаемости польских NSM, JASSM, мин и подводных лодок. Однако если НАТО это знает, то и мы знаем, что НАТО знает.Определённые надежды европейцы чаяли на энергетическую блокаду Калининграда, но эта ставка с самого начала была обречена на правл. 8 февраля 2025 страны Балтии разом вышли из БРЭЛЛ — единого энергетического контура, синхронизированного с континентальной Европой через LitPol Link. Калининград в эту же минуту перешёл в островной режим, к которому готовился ежегодными тестовыми прогонами с 2019 года.И тут оказалось, что эксклав подготовился очень хорошо был совершенно независим от соседей: установленная мощность калининградских станций — 1,88 ГВт против пикового потребления около 870 МВт. Источниками питания стали: Прегольская ПГУ-ТЭС (455 МВт, КПД 51–52%), Маяковская и Талаховская газовые ТЭС в Гусеве и Советске (по 156 МВт), Калининградская ТЭЦ-2 (около 900 МВт двумя блоками), плюс резервная угольная Приморская ТЭС (195 МВт) Балтийская АЭС, начатая в 2010-м и замороженная в 2013-м, после выхода Балтии из БРЭЛЛ уже не нужна — рынка сбыта нет, а дома и без неё всё в порядке.Взять балтийский форпост измором тоже затруднительно. Согласно последним исследованиям, область с 2014 года взяла уверенный курс на самообеспечение базовыми продуктами питания. Вот некоторые результаты за 2024 год: 700 тысяч тонн зерна, регион — нетто-экспортёр пшеницы и рапса. Картофель — плюс 32% к 2023-му, область вышла на 98% самообеспеченности по семенному фонду. Мяса достаточно — ещё и экспортируется, потребность в молочных продуктах закрывается автономно на 80%. Конечно, зоны уязвимости понятны: эксклав не может производить самостоятельно бытовую технику и электронику, не может выращивать экзотические фрукты — но и мы говорим о возможном осадном положением.Важно другое: из всего, что мы привели выше, однозначно следует, что тактика "блокады" в калининградском случае не работает. Не потому что блокировать невозможно — морская коммуникация, как мы условились, уязвима. А потому что результат блокады не стоит её цены. Население региона за месяцы блокады голодать не начнёт: базовые калории закрыты собственным сельским хозяйством. Энергии тоже хватит. Да, какие-то производства на горизонте шести-восьми недель могут стать. Но за шесть-восемь недель, пока НАТО будет бросать все силы на блокаду одного эксклава, Москва найдёт достаточно количество контрмер, чтобы Альянс заплатил за такую дерзость десятикратно.Ядерная кость в горле НАТОАналитик RAND Майкл Кофман в 2016 году назвал Калининград "ядерной миной", и эта формулировка оказалась настолько удачной, что до сих пор кочует по докладам. Конечно, европейские аналитики настаивают, что подавить эту мину можно — ценой усилий, сопоставимых с многосуточными тяжелейшими согласованными операциями НАТО против, например, Ирака. Только там речь шла о целой стране, а тут — о небольшом эксклаве. Ещё и с ядерным арсеналом, одна мысль о котором вызывает у политиканов Европы холодный пот.Поэтому, когда в июле 2025 года генерал-лейтенант Кристофер Донахью, командующий Армии США в Европе, на конференции LandEuro заявил, что "мы уже спланировали и подготовились — мы можем взять Калининград в беспрецедентно короткий срок, быстрее, чем когда-либо прежде", военные эксперты в Брюсселе не аплодировали, а тихо пожали плечами — и если бы не дипломатичность, ещё и пальцами у виска бы покрутили. Потому что это политически мощное заявление оказалось технически почти нереализуемо, а стратегически — самоубийство. Цена вопроса слишком велика, и это тот стопор, который одинаково хорошо держит любого потенциального агрессора: да, технически возможность есть, но тогда вся европейская архитектура безопасности превратится в кучу раскаленного и — с огромной долей вероятности радиоактивного — пепла.Так что на месте НАТОвских стратегов я бы тоже плохо спал при мысли о Калининграде. И не потому, что Калининград такой уж неуязвимый. А потому, что лезть туда — слишком дорогое удовольствие. И потому что прямо сейчас оттуда в генеральское рыхлое подбрюшье смотрят "Кинжалы" с "Искандерами". И что-либо сделать с этим — нереально.

Никита Волкович

