Ревизия "Ревизора": 190 лет со дня премьеры спектакля по известнейшей пьесе Гоголя - 01.05.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
История обложка коллаж
История
https://ukraina.ru/20260501/1048804667.html
Ревизия "Ревизора": 190 лет со дня премьеры спектакля по известнейшей пьесе Гоголя
Премьера пьесы Гоголя состоялась 1 мая 1836 года в Александринском театре в Санкт-Петербурге. Мало кто знает, что 27 августа того года в Москве состоялась премьера спектакля по пьесе Дмитрия Цицианова "Настоящий ревизор". Она заканчивалась административно-бюрократическим хеппи-эндом. Однако, это произведение было забыто – и поделом
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/1c/1078386509_0:3:550:312_1920x0_80_0_0_f0c2bf47c28930811ad532b7c9e2cadf.jpg
Общеизвестно, что идею пьесы подсказал Гоголю Пушкин. Во время написания "Истории пугачёвского бунта" (на основе которой была позже создана "Капитанская дочка") Пушкин ездил по регионам, охваченным крестьянской войной, беседовал с участниками событий и это вызывало подозрения у чиновников, которые ни об истории, ни о социологии слыхом не слыхивали.Справедливости ради надо сказать, что с точки зрения не только николаевского, а вообще любого чиновника Пушкин выглядел в высшей степени подозрительно – молодой человек в малых чинах пользовался огромной и явно незаслуженной славой. Подумать только – его раннюю поэму "Руслан и Людмила" не по чину иллюстрировал сам Алексей Оленин – президент Императорской Академии художеств (то, что он же пресёк ухаживания Пушкина за дочерью, знали только избранные – дело семейное). Что значит стихи? Стишки кропать все могут, а ты заслужи… Даже и сейчас то тут, то там появляются разной степени дебильности конспирологические версии относительно того, что Пушкин – это вам не просто так.Вообще же тема приезда в провинцию некоей "столичной штучки", которую местное начальство принимает за ревизора была в те времена очень популярна и на неё было написано несколько произведений. В частности – роман Алексея Вельтмана "Неистовый Роланд" пьеса Григория Квитки-Основьяненко "Приезжий из столицы, или Суматоха в уездном городе".Сама пьеса принадлежит к малопочтенному жанру "комедии положений" (или "комедии ошибок"). Автор этот жанр откровенно не любит. Произведения в нём могут быть более или менее смешными, но в первую очередь за всех героев произведения испытываешь стыд. Причём произведение Гоголя в этом отношении к лучшим образцам жанра, пожалуй, не относится. Намного более ранняя пьеса "Слуга двух господ" Карло Гольдони (мы её знаем по советской экранизации "Труффальдино из Бергамо") выглядит более интересно – там появление самозванцев лучше легендировано и в дураках ходят не все.Писатели, кстати, пьесу не одобрили. Правда, скорее не из-за художественных качеств, а из-за политических намёков. Но Жуковскому она понравилась, а Пушкин от гоголевского воплощения своей идеи был в полном восторге. Кто мы такие, чтобы спорить с Пушкиным? Он-то – гений…Актуальность пьесы была налицо. Однако, как и следовало ожидать, через цензуру проходила она тяжело по причине явного наличия критики существующего строя.Цензор хотел запретить… Но потом, подумав, решил перестраховаться. Этот Гоголь, он ведь с самим Пушкиным на дружеской ноге. А Пушкин – это вам мне просто так (см. выше). И отправил пьесу к наиглавнейшему цензору.Наиглавнейший же цензор милостиво соизволил пьесу разрешить и спектакль ставить.Умные люди, вроде поэта Василия Жуковского, позже писали, что это они уговорили цензора пьесу пропустить, ибо "в комедии нет ничего неблагонадёжного, что это только весёлая насмешка над плохими провинциальными чиновниками". В общем, лёгкая критика отдельных недостатков в работе государственной системы, которая в целом идеальна. Люди уважаемые, чего бы не поверить?Небольшое отступление: николаевскую Россию принято ругательски ругать, не забывая цитировать русофобские измышления маркиза де Кюстина. В лучшем случае пишут, это был результат приложения прусского фрунта к российскому обществу. На самом деле нет. Достаточно почитать Генриха Манна, чтобы понять, что приложение прусского фрунта к прусскому обществу давало ровно такой же результат. Кстати, обе попытки привели к идентичному результату с разницей в год. Случайность? Не думаем…Очевидцы писали, что во время премьеры зал был набит наполовину давателями взяток, а наполовину – получателями оных. До слёз смеялись все, включая наиглавнейшего цензора – государя императора Николая Павловича. Выходя из зала, он сказал – "тут всем досталось, а больше всего — мне!", намекнув, что Василий Андреевич Жуковский ляпнул не подумавши, а он, император, всё понял правильно. Гоголь, кстати, до конца жизни получал от императора финансовые субсидии.Самому Гоголю премьера не понравилась. Роль Хлестакова, по его мнению, очень сложна. Он ведь не враль в собственном смысле этого слова, который лжёт, чтобы повысить свой статус в глазах провинциальных чиновников. Он человек с богатым воображением, который не может остановиться в своих фантазиях.Впрочем, было бы преувеличением сказать, что чиновной вертикали, да и самому императору, так уж понравилась гоголевская критика. Пьесу ставили неохотно, да и произведение Цицианова не на пустом месте появилось, независимо от того, было оно написано по своей инициативе или по высочайшему заказу (заказ должен был быть высочайший, потому что Цицианов – князь, пусть и грузинский).Критическую составляющую пьесы, в полном соответствии с канонами социалистического реализма, довёл до логического завершения в своём киносценарии, писанным совместно с Булгаковым, советский режиссёр Михаил Каростин. У него после немой сцены следует лихорадочная активность городничего, который опять собирает деньги и несёт их новому ревизору. И выйдя из его комнат облегчённо говорит – "взял". Концовка вполне реалистичная (в булгаковском варианте её конечно нет).Проблема в том, что Гоголь не был писателем-реалистом. Он был религиозным мистиком. Ради разоблачения отдельных, да даже и глобальных недостатков самодержавия Николай Васильевич не стал бы бумагу марать.По замыслу Гоголя Хлестаков – это и есть тот самый настоящий ревизор. Отчасти окарикатуренный, отчасти в нём воплощены некоторые не лучшие черты Александра Сергеевича. Его, при желании, можно воспринимать и как не самого крупного столичного чиновника, приехавшего в уездный город вершить ревизию. Но скорее уездный город – вся Россия, в которую приехал литературный гений (Пушкин? сам Гоголь?) и без задней мысли сбрасывает покровы. Сам Гоголь писал: "в "Ревизоре" я решился собрать в одну кучу всё дурное в России, какое я тогда знал, все несправедливости, какие делаются в тех местах и в тех случаях, где больше всего требуется от человека справедливости, и за одним разом посмеяться над всем".Ну а "приехавший из Петербурга по именному повелению чиновник" на сцене не появляется не случайно. Это – последняя ревизия в жизни каждого человека. И тут взятку дать не выйдет…
россия
санкт-петербург
москва
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Василий Стоякин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg
Василий Стоякин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/1c/1078386509_66:0:485:314_1920x0_80_0_0_89f907b22eafd87009fea54e911ed4b1.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
© Открытый источник"Ревизор". Немая сцена. Рисунок неизвестного художника 1830-х годов приписываемый Гоголю
Ревизор. Немая сцена. Рисунок неизвестного художника 1830-х годов приписываемый Гоголю
© Открытый источник
Читать в
ДзенTelegram
Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
Все материалы
- РИА Новости, 1920, 01.04.2024
1 апреля 2024, 16:03История
Сорочинский мистик: 10 фактов и суждений о Гоголе Николай Васильевич Гоголь родился 1 апреля 1809 года в Великих Сорочинцах на Полтавщине. Биография великого писателя, как это часто бывает, не отличается хитрыми изысками и ничуть не напоминает приключенческий роман. И, тем не менее, она настолько насыщена, что рассказывать её как-то страшно
© Василий СтоякинПамятник Гоголю на Никитском бульваре в Москве
- РИА Новости, 1920, 01.04.2025
1 апреля 2025, 16:00История
Николай Васильевич Гоголь: малороссийский классик "зарубежной литературы"Есть некоторый исторический вызов в том, что великий сатирик Николай Васильевич Яновский родился именно 1 апреля. И родился в непростом месте и в непростой семье. Причем в настолько непростой, что в пантеоне украинства ему места не нашлось. Не было среди его родни ни поротых на конюшне крепостных, ни "жертв российского империализма". А кто же был?
© Василий СтоякинПерсонажи "Ревизора" на постаменте памятника Гоголю на Никитском бульваре в Москве
5 августа 2023, 04:00Культура
Тайны и загадки Гоголя. "Невский проспект": путешествие по мирам магического Петербурга и еще от ПолтавыВ "Петербургских повестях" Николая Васильевича Гоголя, написанных в 1830-1840-е годы, нет малороссийского чародейства, чертей и святочного гадания, но мистики – хоть отбавляй. В фантасмагорическом "Невском проспекте" главный герой буквально путешествует по мирам своих снов и яви загадочного Петербурга.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ИсторияИсториякультуралитературадраматургРевизорНиколай Васильевич ГогольПушкинXIX векрусская литератураРоссияСанкт-ПетербургМоскваАлександринский театртеатрпьесаспектакли
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
17:00Главный страх Европы — выход США из НАТО, уверен политолог Лукьянов
16:51"Начинаем реформу армии": Зеленский поручил ввести специальные контракты
16:30Богдан Безпалько: Если не принять резкое решение в отношении Европы, заводы придется переносить за Урал
16:30Франция втягивает Грецию в войну с Россией, считает военный эксперт Попов
16:22В Киеве неизвестные открыли стрельбу из автомобиля
16:14Иран, Украина и зерно. Грег Вайнер об играх Зеленского на фоне телефонной беседы Путина и Трампа
16:13Туапсе ликвидирует последствия атаки БПЛА, Одесса обесточена. Новости СВО
16:00"Это на тоненького": Выползов о провокациях, которые невозможно доказать
16:00Ревизия "Ревизора": 190 лет со дня премьеры спектакля по известнейшей пьесе Гоголя
15:53Иран ответил США, россияне доверяют Путину. Новости к этому часу
15:52Новости из зоны ответственности группировки войск "Восток" в Запорожской области
15:44Европейские чиновники призвали Зеленского "держать язык за зубами"
15:40Минобороны России опубликовало кадры установления контроля над населенным пунктом Покаляное
15:30Управляемая эскалация: Голубовский спрогнозировал рост цен на нефть до 140-150 долларов
15:00Раненых детей вывезли в Крым, "Герани" атаковали цели в городах Украины. Новости к 15.00
15:00Украинские операторы дронов могут закрыть зону до 120 километров — военкор
14:48На Украине хотят ввести ежемесячный налог для владельцев электромобилей
14:47Украина получает грузы военного назначения из Сербии, Боснии и Герцеговины
14:33На Украине обсуждают снижение квоты для бронируемых сотрудников с 50% до 30%
14:30"Вова 50 центов": новый виток "Миндичгейта" вскрыл оружейную коррупцию на Украине
Лента новостейМолния