Ревизия "Ревизора": 190 лет со дня премьеры спектакля по известнейшей пьесе Гоголя

Премьера пьесы Гоголя состоялась 1 мая 1836 года в Александринском театре в Санкт-Петербурге. Мало кто знает, что 27 августа того года в Москве состоялась премьера спектакля по пьесе Дмитрия Цицианова "Настоящий ревизор". Она заканчивалась административно-бюрократическим хеппи-эндом. Однако, это произведение было забыто – и поделом

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Общеизвестно, что идею пьесы подсказал Гоголю Пушкин. Во время написания "Истории пугачёвского бунта" (на основе которой была позже создана "Капитанская дочка") Пушкин ездил по регионам, охваченным крестьянской войной, беседовал с участниками событий и это вызывало подозрения у чиновников, которые ни об истории, ни о социологии слыхом не слыхивали.Справедливости ради надо сказать, что с точки зрения не только николаевского, а вообще любого чиновника Пушкин выглядел в высшей степени подозрительно – молодой человек в малых чинах пользовался огромной и явно незаслуженной славой. Подумать только – его раннюю поэму "Руслан и Людмила" не по чину иллюстрировал сам Алексей Оленин – президент Императорской Академии художеств (то, что он же пресёк ухаживания Пушкина за дочерью, знали только избранные – дело семейное). Что значит стихи? Стишки кропать все могут, а ты заслужи… Даже и сейчас то тут, то там появляются разной степени дебильности конспирологические версии относительно того, что Пушкин – это вам не просто так.Вообще же тема приезда в провинцию некоей "столичной штучки", которую местное начальство принимает за ревизора была в те времена очень популярна и на неё было написано несколько произведений. В частности – роман Алексея Вельтмана "Неистовый Роланд" пьеса Григория Квитки-Основьяненко "Приезжий из столицы, или Суматоха в уездном городе".Сама пьеса принадлежит к малопочтенному жанру "комедии положений" (или "комедии ошибок"). Автор этот жанр откровенно не любит. Произведения в нём могут быть более или менее смешными, но в первую очередь за всех героев произведения испытываешь стыд. Причём произведение Гоголя в этом отношении к лучшим образцам жанра, пожалуй, не относится. Намного более ранняя пьеса "Слуга двух господ" Карло Гольдони (мы её знаем по советской экранизации "Труффальдино из Бергамо") выглядит более интересно – там появление самозванцев лучше легендировано и в дураках ходят не все.Писатели, кстати, пьесу не одобрили. Правда, скорее не из-за художественных качеств, а из-за политических намёков. Но Жуковскому она понравилась, а Пушкин от гоголевского воплощения своей идеи был в полном восторге. Кто мы такие, чтобы спорить с Пушкиным? Он-то – гений…Актуальность пьесы была налицо. Однако, как и следовало ожидать, через цензуру проходила она тяжело по причине явного наличия критики существующего строя.Цензор хотел запретить… Но потом, подумав, решил перестраховаться. Этот Гоголь, он ведь с самим Пушкиным на дружеской ноге. А Пушкин – это вам мне просто так (см. выше). И отправил пьесу к наиглавнейшему цензору.Наиглавнейший же цензор милостиво соизволил пьесу разрешить и спектакль ставить.Умные люди, вроде поэта Василия Жуковского, позже писали, что это они уговорили цензора пьесу пропустить, ибо "в комедии нет ничего неблагонадёжного, что это только весёлая насмешка над плохими провинциальными чиновниками". В общем, лёгкая критика отдельных недостатков в работе государственной системы, которая в целом идеальна. Люди уважаемые, чего бы не поверить?Небольшое отступление: николаевскую Россию принято ругательски ругать, не забывая цитировать русофобские измышления маркиза де Кюстина. В лучшем случае пишут, это был результат приложения прусского фрунта к российскому обществу. На самом деле нет. Достаточно почитать Генриха Манна, чтобы понять, что приложение прусского фрунта к прусскому обществу давало ровно такой же результат. Кстати, обе попытки привели к идентичному результату с разницей в год. Случайность? Не думаем…Очевидцы писали, что во время премьеры зал был набит наполовину давателями взяток, а наполовину – получателями оных. До слёз смеялись все, включая наиглавнейшего цензора – государя императора Николая Павловича. Выходя из зала, он сказал – "тут всем досталось, а больше всего — мне!", намекнув, что Василий Андреевич Жуковский ляпнул не подумавши, а он, император, всё понял правильно. Гоголь, кстати, до конца жизни получал от императора финансовые субсидии.Самому Гоголю премьера не понравилась. Роль Хлестакова, по его мнению, очень сложна. Он ведь не враль в собственном смысле этого слова, который лжёт, чтобы повысить свой статус в глазах провинциальных чиновников. Он человек с богатым воображением, который не может остановиться в своих фантазиях.Впрочем, было бы преувеличением сказать, что чиновной вертикали, да и самому императору, так уж понравилась гоголевская критика. Пьесу ставили неохотно, да и произведение Цицианова не на пустом месте появилось, независимо от того, было оно написано по своей инициативе или по высочайшему заказу (заказ должен был быть высочайший, потому что Цицианов – князь, пусть и грузинский).Критическую составляющую пьесы, в полном соответствии с канонами социалистического реализма, довёл до логического завершения в своём киносценарии, писанным совместно с Булгаковым, советский режиссёр Михаил Каростин. У него после немой сцены следует лихорадочная активность городничего, который опять собирает деньги и несёт их новому ревизору. И выйдя из его комнат облегчённо говорит – "взял". Концовка вполне реалистичная (в булгаковском варианте её конечно нет).Проблема в том, что Гоголь не был писателем-реалистом. Он был религиозным мистиком. Ради разоблачения отдельных, да даже и глобальных недостатков самодержавия Николай Васильевич не стал бы бумагу марать.По замыслу Гоголя Хлестаков – это и есть тот самый настоящий ревизор. Отчасти окарикатуренный, отчасти в нём воплощены некоторые не лучшие черты Александра Сергеевича. Его, при желании, можно воспринимать и как не самого крупного столичного чиновника, приехавшего в уездный город вершить ревизию. Но скорее уездный город – вся Россия, в которую приехал литературный гений (Пушкин? сам Гоголь?) и без задней мысли сбрасывает покровы. Сам Гоголь писал: "в "Ревизоре" я решился собрать в одну кучу всё дурное в России, какое я тогда знал, все несправедливости, какие делаются в тех местах и в тех случаях, где больше всего требуется от человека справедливости, и за одним разом посмеяться над всем".Ну а "приехавший из Петербурга по именному повелению чиновник" на сцене не появляется не случайно. Это – последняя ревизия в жизни каждого человека. И тут взятку дать не выйдет…

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

