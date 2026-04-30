Нефтяная отрасль в кризисе, признал Новак
Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что мировая нефтяная отрасль переживает серьезный кризис. Об этом он 30 апреля рассказал журналистам, его слова приводит РИА Новости.
2026-04-30T18:16
Заместитель председателя правительства сделал заявление в кулуарах Кавказского инвестиционного форума, который проходит в Минеральных Водах с 28 по 30 апреля.По словам Новака, в настоящее время в отрасли сохраняется глубокий кризис. Он отметил, что значительные объемы нефти не доходят до рынка, из-за чего спрос существенно превышает предложение.Также вице-премьер пояснил, что на ситуацию влияет дисбаланс, вызванный серьезными логистическими трудностями и обстановкой на Ближнем Востоке.Ранее на этой неделе Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая и намерении увеличить добычу нефти. В самой организации признали, что решение стало неожиданным для участников.В Кремле выразили надежду на сохранение диалога с ОАЭ в энергетике и подчеркнули готовность продолжать сотрудничество со странами ОПЕК и ОПЕК+ в прежнем формате.
Заместитель председателя правительства сделал заявление в кулуарах Кавказского инвестиционного форума, который проходит в Минеральных Водах с 28 по 30 апреля.
По словам Новака, в настоящее время в отрасли сохраняется глубокий кризис. Он отметил, что значительные объемы нефти не доходят до рынка, из-за чего спрос существенно превышает предложение.
Также вице-премьер пояснил, что на ситуацию влияет дисбаланс, вызванный серьезными логистическими трудностями и обстановкой на Ближнем Востоке.
Ранее на этой неделе Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая и намерении увеличить добычу нефти. В самой организации признали, что решение стало неожиданным для участников.
В Кремле выразили надежду на сохранение диалога с ОАЭ в энергетике и подчеркнули готовность продолжать сотрудничество со странами ОПЕК и ОПЕК+ в прежнем формате.