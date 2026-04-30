https://ukraina.ru/20260430/neftyanaya-otrasl-v-krizise-priznal-novak-1078491669.html

Нефтяная отрасль в кризисе, признал Новак

Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что мировая нефтяная отрасль переживает серьезный кризис. Об этом он 30 апреля рассказал журналистам, его слова приводит РИА Новости.

2026-04-30T18:16

новости

россия

ближний восток

кремль

камил новак

опек

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102044/63/1020446314_0:117:3072:1845_1920x0_80_0_0_8a3627327c2cf24376fdbec2d87dd7ad.jpg

Заместитель председателя правительства сделал заявление в кулуарах Кавказского инвестиционного форума, который проходит в Минеральных Водах с 28 по 30 апреля.По словам Новака, в настоящее время в отрасли сохраняется глубокий кризис. Он отметил, что значительные объемы нефти не доходят до рынка, из-за чего спрос существенно превышает предложение.Также вице-премьер пояснил, что на ситуацию влияет дисбаланс, вызванный серьезными логистическими трудностями и обстановкой на Ближнем Востоке.Ранее на этой неделе Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая и намерении увеличить добычу нефти. В самой организации признали, что решение стало неожиданным для участников.В Кремле выразили надежду на сохранение диалога с ОАЭ в энергетике и подчеркнули готовность продолжать сотрудничество со странами ОПЕК и ОПЕК+ в прежнем формате.Мнение крупного чиновника: Конфликт на Ближнем Востоке усиливает Россию, уверен Дмитриев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

