Конфликт на Ближнем Востоке усиливает Россию, уверен Дмитриев

Конфликт на Ближнем Востоке выгоден России в экономическом плане, ослабляя при этом западные страны. Об этом 29 апреля заявил глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев во время просветительского марафона "Знание. Первые"

2026-04-29T19:15

"Это тот конфликт, который на самом деле, с экономической точки зрения, только усиливает позиции России, а … позиции Запада ослабляет", — сказал он.Дмитриев также напомнил, что в июне 2025 года предсказывал ситуацию, когда конфликт на Ближнем Востоке, вероятнее всего, перейдет в блокировку Ормузского пролива. Глава РФПИ говорил, что цена за нефть превысит 100 долларов за баррель, но ему никто не верил."Цена за нефть 100 долларов за баррель уже сейчас, сегодня это было 114 долларов за баррель. Пример конфликта, который очень сильно повлияет в основном на западные страны", — заявил он.Мнение о ситуации на Ближнем Востоке: Каждый за себя: почему ОАЭ покидают ОПЕК и что это значит для России

