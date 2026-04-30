Мадагаскар сблизился с Россией и выслал французского дипломата за "дестабилизацию"
2026-04-30T14:26
2026-04-30T14:43
Мадагаскар сблизился с Россией и выслал французского дипломата за "дестабилизацию"

14:26 30.04.2026 (обновлено: 14:43 30.04.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкВстреча президента РФ Владимира Путина и президента Мадагаскара Микаэля Рандрианирины
Президенты Мадагаскара и Франции обсудили высылку французского дипломата из африканской страны, взявшей курс на сближение с Россией. Об этом сообщает 30 апреля французская газета Le Figaro со ссылкой на AFP
"После военного переворота в октябре Мадагаскар сблизился с Россией и пересматривает свои международные отношения, в том числе с бывшей колониальной державой Францией, которая эвакуировала экс-президента Андри Раджоэлину после его свержения", - сообщила французская газета.
В октябре Мадагаскар пережил смену власти. После массовых протестов молодёжи против коррупции, отключений воды и электроэнергии. В апреле протесты возобновились: "коллективы поколения Z" выразили недовольство медленными темпами реформ. Новые власти ответили арестами шестерых активистов, которых вскоре отпустили.
Новый руководитель островного государства полковник Микаэль Рандрианирина поговорил с президентом Франции Эммануэлем Макроном после объявления о высылке сотрудника французского посольства.
Власти острова в Индийском океане вызвали во вторник посла Франции в свою столицу Антананариво, чтобы сообщить ему о высылке сотрудника посольсва за действия, "связанные с актами дестабилизации ". Париж ответил вызовом временного поверенного в делах Мадагаскара во Франции, чтобы "решительно выразить протест" против этого решения.
Информагентство AFP со ссылкой на свои источники сообщило, что француз, о котором идет речь, является "сотрудником внутренней безопасности, прикрепленным к Министерству внутренних дел Франции".
Конфликт на уровне МИД и беседа глав государств состоялись после распространения в социальных сетях обвинений в адрес Франции, включая широко распространенное мнение о прибытии на остров "французских наемников".
"Эти слухи лживые", — ответили в МИД Франции, назвав их "попыткой дестабилизировать Мадагаскар".
Рандрианирина, назначенный "Президентом возрождения" в октябре, дал себе два года на осуществление политического перехода после смещения своего предшественника на фоне политического кризиса, вызванного протестами молодежи на улицах, напомнило французское издание.
Тем временем Россия присутствует в Мали в связи с необходимостью, которая заявляется действующей властью этой страны, и продолжит оказывать помощь. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
До этого стало известно, что Российский "Африканский корпус" удержал Мали
Больше событий дня представлено в обзоре Залужный замахнулся на Зеленского, Медведев уверен в победе России. Хроника событий на 13.00 30 апреля
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
