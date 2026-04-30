Мадагаскар сблизился с Россией и выслал французского дипломата за "дестабилизацию"

Президенты Мадагаскара и Франции обсудили высылку французского дипломата из африканской страны, взявшей курс на сближение с Россией. Об этом сообщает 30 апреля французская газета Le Figaro со ссылкой на AFP

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

"После военного переворота в октябре Мадагаскар сблизился с Россией и пересматривает свои международные отношения, в том числе с бывшей колониальной державой Францией, которая эвакуировала экс-президента Андри Раджоэлину после его свержения", - сообщила французская газета.В октябре Мадагаскар пережил смену власти. После массовых протестов молодёжи против коррупции, отключений воды и электроэнергии. В апреле протесты возобновились: "коллективы поколения Z" выразили недовольство медленными темпами реформ. Новые власти ответили арестами шестерых активистов, которых вскоре отпустили.Новый руководитель островного государства полковник Микаэль Рандрианирина поговорил с президентом Франции Эммануэлем Макроном после объявления о высылке сотрудника французского посольства. Власти острова в Индийском океане вызвали во вторник посла Франции в свою столицу Антананариво, чтобы сообщить ему о высылке сотрудника посольсва за действия, "связанные с актами дестабилизации ". Париж ответил вызовом временного поверенного в делах Мадагаскара во Франции, чтобы "решительно выразить протест" против этого решения.Информагентство AFP со ссылкой на свои источники сообщило, что француз, о котором идет речь, является "сотрудником внутренней безопасности, прикрепленным к Министерству внутренних дел Франции". Конфликт на уровне МИД и беседа глав государств состоялись после распространения в социальных сетях обвинений в адрес Франции, включая широко распространенное мнение о прибытии на остров "французских наемников". "Эти слухи лживые", — ответили в МИД Франции, назвав их "попыткой дестабилизировать Мадагаскар".Рандрианирина, назначенный "Президентом возрождения" в октябре, дал себе два года на осуществление политического перехода после смещения своего предшественника на фоне политического кризиса, вызванного протестами молодежи на улицах, напомнило французское издание.Тем временем Россия присутствует в Мали в связи с необходимостью, которая заявляется действующей властью этой страны, и продолжит оказывать помощь. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Подробности в публикации Песков рассказал о планах президента России. Новости к этому часуДо этого стало известно, что Российский "Африканский корпус" удержал МалиБольше событий дня представлено в обзоре Залужный замахнулся на Зеленского, Медведев уверен в победе России. Хроника событий на 13.00 30 апреляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

