Залужный замахнулся на Зеленского, Медведев уверен в победе России. Хроника событий на 13.00 30 апреля
13:00 30.04.2026 (обновлено: 14:00 30.04.2026)
 
Залужный делает "президентские" заявления
Посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный заявил, что возьмет клятву со своего сына, что тот вернет утерянные Украиной территории. Его слова передает "Апостроф TV".
"Я, когда буду умирать, заставлю своего сына поклясться, что он вернет оккупированные территории. А если не он, то его сын. Вот что для меня победа", — заявил Залужный.
Как отмечается, у бывшего украинского главнокомандующего нет сыновей, он воспитывает двух дочерей.
Алексей Мухин, генеральный директор центра политической информации, в беседе с NEWs.ru пояснил, что Залужный себя ведет как будущий президент Украины, и это не просто так.
"Зеленским недовольны ни американцы, ни даже уже британцы. Именно поэтому все чаще заходят разговоры о том, что его скоро заменят на Кирилла Буданова* или Залужного", - пояснил эксперт.
По словам Алексея Мухина, бывший главком ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный – креатура британской разведки Mi6. Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов* долгие годы работает с ЦРУ.
"Mi6 и ЦРУ - "фирмы" дружественные. Вряд ли они обмениваются агентами, но, очевидно, работают в одном направлении. Это направление – замена Зеленского", - считает Алексей Мухин.
Заявления Залужного об отвоевании Украиной утраченных территорий, по всей видимости, говорит о двух вещах. Первая – бывший главком не верит, что Украине удастся вернуть территории при его жизни. Вторая – что он хочет стать "президентом мира", в отличии от Зеленского.
Медведев считает, что переговоры с Украиной бессмысленны
Заместитель секретаря Совбеза Дмитрий Медведев усомнился в роли США как посредника в переговорах России и Украины.
Страна, ворующая президентов и начинающая конфликты, не может быть посредником в переговорах, заявил Дмитрий Медведев, говоря о роли США.
"Вряд ли с такой ролью вообще легко справиться... Вряд ли можно считать, что страна, которая ворует президентов и начинает конфликты, может выступать эффективным посредником во всех ситуациях", — заявил Медведев на просветительском марафоне "Знание. Первые".
Олег Иванов, политолог, ветеран СВО, в беседе с "РГ" пояснил, что переговоры с Украиной в принципе не имеют перспектив.
"Очевидно, что Зеленский затягивает переговоры и не собирается соглашаться с позицией даже своего союзника США по выводу войск с территории Донбасса. Зеленский специально тянет до выборов в Конгресс США, которые должны состояться в ноябре этого года и по результатам которых Республиканская партия может потерять большинство, а демократы таким образом вернут себе власть на законодательном уровне сначала в Конгрессе, затем в Сенате и продолжат безоговорочную поддержку Украины, как это было при Байдене", - считает эксперт.
Дмитрий Медведев, в свою очередь, дал понять, что РФ далеко не исчерпала свои возможности в плане военных способов решения украинского конфликта.
"Я имею в виду не только известный всем "Орешник" или грозный "Посейдон". Есть и другие образцы, очень перспективные, о которых я распространяться не буду", - сказал политик.
Он также отметил, что РФ производит всю линейку беспилотных летательных аппаратов, начиная от маленьких коптеров и FPV-дронов и заканчивая БПЛА самолетного типа.
"Мы буквально за несколько лет в результате слаженной работы министерства обороны, министерства промышленности, а самое главное, коллективов оборонных предприятий, инвестиций, которые были сделаны, получили совершенно другую отрасль. Причем она сегодня включает в себя всю линейку беспилотных летательных аппаратов, начиная от маленьких коптеров и FPV-дронов и заканчивая самолетными БПЛА", - сказал Медведев.
По его словам, у России, в отличие от Украины, нет проблем и с комплектованием вооруженных сил.
"И в прошлом году для объединенной группировки войск в результате всех контрактов военных пришло служить 450 тыс. человек. Это всего. А в этом году, уже на сегодняшнюю дату, я посмотрел как раз вчера, эту цифру назову: 127 тыс. наших граждан, наших ребят и девушек, заключили контракт о прохождении военной службы", - сказал Медведев.
Военная хроника
Российские средства ПВО за прошедшие сутки сбили 7 управляемых авиабомб. Об этом сообщили в Минобороны России.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты 7 управляемых авиационных бомб, 2 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 571 беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - говорится в сообщении.
Вооруженные силы Украины потеряли за сутки порядка 1125 военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне СВО, следует из сводки Минобороны РФ.
Согласно данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял более 240 человек, от действий группировок "Запад" - до 190, "Южная" - свыше 100, "Центр" - более 295, на направлении "Восток" - более 275 и "Днепр" - до 25 военнослужащих.
Также, по данным Минобороны, Черноморский флот России уничтожил в акватории Черного моря четыре безэкипажных катера ВСУ.
*Признан террористом и экстремистом
Что сейчас происходит на фронте: ВС РФ освободили село в Сумской области. Новости СВО
УкраинаРоссияСШАОльга МедведеваВалерий ЗалужныйВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныМинобороныMI6ЭксклюзивХроники
 
14:26Мадагаскар сблизился с Россией и выслал французского дипломата за "дестабилизацию"
14:15Киев мечтает о баллистике и боится ядерного возмездия
13:58Израиль отложил разгрузку российского судна с зерном из-за ЕС
13:33США разморозят для Украины 400 млн долларов
13:25Крымский мост снова поехал
13:25Песков рассказал о планах президента России. Новости к этому часу
13:13"Несет чушь": Рогов отреагировал на заявление Залужного о возвращении территорий Украине
13:11Площадь Парубия появится во Львове — мэр
13:02Объединились вокруг Победы: эксперты о разговоре Путина и Трампа
13:00"Все приходящие будут или зря умирать, или убегать": ВСУшник признал реалии мобилизации и боевых действий
13:00Залужный замахнулся на Зеленского, Медведев уверен в победе России. Хроника событий на 13.00 30 апреля
12:52Украинских полицейских приглашают на похороны ими мобилизованных
12:51Перерегистрация недвижимости в Новороссии, будущее медицины в ДНР. 30 апреля, утренний эфир
12:34"Заклятым друзьям нужно определиться по ряду вопросов": эксперты о встрече британского монарха и Трампа
12:31Медведев раскрыл число россиян, заключивших контракты для отправки на СВО
12:27Триада ядерных стратегических сил России поддерживается в надлежащем состоянии, напомнил Медведев
12:13Северное направление: освобождение Новодмитровки и развитие наступления на Бударки
11:40ВС РФ освободили село в Сумской области. Новости СВО
11:16Зеленский ответил на предложение Путина о перемирии на 9 мая. Главные новости к этому часу
10:35Лавров высказался о возобновлении переговоров по Украине
Лента новостейМолния