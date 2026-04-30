Иран бомбят за подозрения, а что будет с Польшей? Эксперт о ядерном клубе - 30.04.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260430/iran-bombyat-za-podozreniya-a-chto-budet-s-polshey-ekspert-o-yadernom-klube-1078479568.html
Иран бомбят за подозрения, а что будет с Польшей? Эксперт о ядерном клубе
Польша не только не имеет ядерного арсенала, но и вряд ли сможет его создать — у страны есть лишь один маломощный исследовательский реактор, а планы по строительству АЭС сомнительны из-за финансовой нагрузки спонсорства Украины
новости
польша
россия
иран
политика
дмитрий выдрин
владимир зеленский
ес
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/1a/1069199667_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6104a60dc6f7af4d97d37ce36cb74e70.jpg
польша
россия
иран
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/1a/1069199667_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_f8ba54dffed21d81655ea4795acd0f0b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, польша, россия, иран, политика, дмитрий выдрин, владимир зеленский, ес, украина.ру
Новости, Польша, Россия, Иран, политика, Дмитрий Выдрин, Владимир Зеленский, ЕС, Украина.ру

15:15 30.04.2026
 
© ФотоПольские военнослужащие
Польские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
© Фото
Читать в
ДзенTelegram
Польша не только не имеет ядерного арсенала, но и вряд ли сможет его создать — у страны есть лишь один маломощный исследовательский реактор, а планы по строительству АЭС сомнительны из-за финансовой нагрузки спонсорства Украины
Кроме того, расширение "ядерного клуба" болезненно воспринимается другими державами, и Польша может спровоцировать опасные ответы соседей. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин.
По словам Выдрина, Польша фактически не является ядерной державой и имеет единственный маломощный исследовательский реактор. Промышленные реакторы, начатые строить еще в советское время, были заморожены после Чернобыля.
Сейчас поляки спохватились и планируют выделить около 30 миллиардов евро на создание АЭС из шести блоков, но эти планы вызывают большие сомнения.
Эксперт отметил, что Польша — один из главных спонсоров украинского конфликта и вряд ли финансово потянет оба направления, особенно после выделения ЕС Киеву 90 миллиардов евро.
Кроме того, ядерный арсенал — это колоссальная инфраструктура: от собственного испытательного полигона до комбинатов спецпитания.
"Другие державы весьма болезненно реагируют на расширение так называемого ядерного клуба. Главной причиной нападения Штатов и Израиля на Иран как раз стали подозрения (только подозрения!) о его якобы намерении войти в этот клуб. Так что уж говорить о возможной реакции России и, скажем, Германии на подобный проект", — пояснил Выдрин.
Он также напомнил о застарелых взаимных претензиях немцев и поляков.
"В общем, нынешнее польское руководство даже не отдает себе отчёт, в какой "блудняк" тянет страну, какие может спровоцировать ответы соседей. Ведь одно дело, когда у тебя сосед — босяк с "волыной", другое — когда отморозок с "Джавелином"", — резюмировал эксперт.
Он добавил, что с мнением США в Европе уже почти не считаются: раньше они были "обкомом" для Старого света, а сейчас стали "облсоветом" — не грозными начальниками, а назойливыми советчиками.
Ранее Дмитрий Выдрин заявлял, что без ядерного оружия мечты Польши о лидерстве в Европе химерны. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала провокацией планы Франции и Польши провести учения с отработкой ядерных ударов по территории России и Беларуси.
Полный текст интервью "Не вышел из роли Голобородько". Дмитрия Выдрина о трансформации Зеленского и ядерных амбициях Польши читайте на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиПольшаРоссияИранполитикаДмитрий ВыдринВладимир ЗеленскийЕСУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
16:00"Крещение не освобождает от рабства". 765 лет договору, сделавшему Каффу центром работорговли
15:58"Ничья" Карла III. Визит короля Великобритании в США может оживить украинский вопрос
15:54Путин осмотрел выставку об СВО, Литва строит полигон, ЕЦБ удерживает ставку. Новости к этому часу
15:54В Москве задержаны двое россиян за акции устрашения в отношении четырех руководителей РКН, сообщили в ФСБ
15:45Трамп глумится над британцами: Лукьянов о резком ухудшении отношений США и Британии
15:42Полковник Геннадий Алехин: Россия заставила ВСУ экстренно строить сплошную линию обороны от Киева до Сум
15:15Иран бомбят за подозрения, а что будет с Польшей? Эксперт о ядерном клубе
14:58Дым поднимается над Днепропетровском. Новости СВО
14:47Путин и Трамп договорились контактировать по урегулированию конфликтов - Песков
14:40Венгрия не отступает от требований к Киеву
14:38Пашинян скучает по Зеленскому
14:26Мадагаскар сблизился с Россией и выслал французского дипломата за "дестабилизацию"
14:15Киев мечтает о баллистике и боится ядерного возмездия
13:58Израиль отложил разгрузку российского судна с зерном из-за ЕС
13:33США разморозят для Украины 400 млн долларов
13:25Крымский мост снова поехал
13:25Песков рассказал о планах президента России. Новости к этому часу
13:13"Несет чушь": Рогов отреагировал на заявление Залужного о возвращении территорий Украине
13:11Площадь Парубия появится во Львове — мэр
13:02Объединились вокруг Победы: эксперты о разговоре Путина и Трампа
Лента новостейМолния