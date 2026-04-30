Иран бомбят за подозрения, а что будет с Польшей? Эксперт о ядерном клубе
Польша не только не имеет ядерного арсенала, но и вряд ли сможет его создать — у страны есть лишь один маломощный исследовательский реактор, а планы по строительству АЭС сомнительны из-за финансовой нагрузки спонсорства Украины
2026-04-30T15:15
Кроме того, расширение "ядерного клуба" болезненно воспринимается другими державами, и Польша может спровоцировать опасные ответы соседей. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин.
По словам Выдрина, Польша фактически не является ядерной державой и имеет единственный маломощный исследовательский реактор. Промышленные реакторы, начатые строить еще в советское время, были заморожены после Чернобыля.
Сейчас поляки спохватились и планируют выделить около 30 миллиардов евро на создание АЭС из шести блоков, но эти планы вызывают большие сомнения.
Эксперт отметил, что Польша — один из главных спонсоров украинского конфликта и вряд ли финансово потянет оба направления, особенно после выделения ЕС Киеву 90 миллиардов евро.
Кроме того, ядерный арсенал — это колоссальная инфраструктура: от собственного испытательного полигона до комбинатов спецпитания.
"Другие державы весьма болезненно реагируют на расширение так называемого ядерного клуба. Главной причиной нападения Штатов и Израиля на Иран как раз стали подозрения (только подозрения!) о его якобы намерении войти в этот клуб. Так что уж говорить о возможной реакции России и, скажем, Германии на подобный проект", — пояснил Выдрин.
Он также напомнил о застарелых взаимных претензиях немцев и поляков.
"В общем, нынешнее польское руководство даже не отдает себе отчёт, в какой "блудняк" тянет страну, какие может спровоцировать ответы соседей. Ведь одно дело, когда у тебя сосед — босяк с "волыной", другое — когда отморозок с "Джавелином"", — резюмировал эксперт.
Он добавил, что с мнением США в Европе уже почти не считаются: раньше они были "обкомом" для Старого света, а сейчас стали "облсоветом" — не грозными начальниками, а назойливыми советчиками.
Ранее Дмитрий Выдрин заявлял, что без ядерного оружия мечты Польши о лидерстве в Европе химерны. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала провокацией планы Франции и Польши провести учения с отработкой ядерных ударов по территории России и Беларуси.