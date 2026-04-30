https://ukraina.ru/20260430/glavnoe-za-noch-30-aprelya--1078465611.html

Главное за ночь 30 апреля - 30.04.2026 Украина.ру

В Европе обсуждали передачу Украине элементов ядерного оружия. Об этом и других важных событиях рассказал 30 апреля телеграм-канал Украина.ру

новости

германия

россия

украина

дональд трамп

фридрих мерц

илон маск

вмф

украина.ру

brent

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/15/1065642022_0:6:1228:697_1920x0_80_0_0_7af9fbf8ffa7088d498806509beffd6d.jpg

Посол по особым поручениям МИД России Андрей Белоусов заявил, что "некие силы в Лондоне и Париже" рассматривали идею о передаче Украине элементов ядерного оружия.🟦 Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США рассматривают возможность сократить численность своих войск в Германии. Это прозвучало на фоне его критики канцлера Германии Мерца из-за разногласий по вопросу Ирана.🟦 "Чёрная метка для отчаявшегося Мерца", — так глава РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал заявление Трампа о сокращении контингента к Германии.🟦 Великобритания и еще девять стран Европы создадут объединенные ВМС для "сдерживания будущих угроз со стороны РФ" на севере континента, сообщил глава британского ВМФ Гвин Дженкинс.🟦 Американский авианосец USS Gerald R. Ford покинет Ближний Восток в середине мая.🟦 SpaceX, которая готовится к IPO, сообщила инвесторам, что уволить Илона Маска с поста гендиректора и главы совета директоров без согласия самого Маска не получится, пишет Reuters.🟦 Цена нефти Brent с поставкой в июне превысила 126 доллар за баррель - впервые с марта 2022 года.О других событиях - в материале И вновь Одесса! Сводка ночных ударов ВС РФ по целям на Украине на 4:00 на сайте Украина.ру.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

