Главное за ночь 30 апреля
В Европе обсуждали передачу Украине элементов ядерного оружия. Об этом и других важных событиях рассказал 30 апреля телеграм-канал Украина.ру
2026-04-30T08:16
Посол по особым поручениям МИД России Андрей Белоусов заявил, что "некие силы в Лондоне и Париже" рассматривали идею о передаче Украине элементов ядерного оружия.🟦 Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США рассматривают возможность сократить численность своих войск в Германии. Это прозвучало на фоне его критики канцлера Германии Мерца из-за разногласий по вопросу Ирана.🟦 "Чёрная метка для отчаявшегося Мерца", — так глава РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал заявление Трампа о сокращении контингента к Германии.🟦 Великобритания и еще девять стран Европы создадут объединенные ВМС для "сдерживания будущих угроз со стороны РФ" на севере континента, сообщил глава британского ВМФ Гвин Дженкинс.🟦 Американский авианосец USS Gerald R. Ford покинет Ближний Восток в середине мая.🟦 SpaceX, которая готовится к IPO, сообщила инвесторам, что уволить Илона Маска с поста гендиректора и главы совета директоров без согласия самого Маска не получится, пишет Reuters.🟦 Цена нефти Brent с поставкой в июне превысила 126 доллар за баррель - впервые с марта 2022 года.О других событиях - в материале И вновь Одесса! Сводка ночных ударов ВС РФ по целям на Украине на 4:00 на сайте Украина.ру.
Посол по особым поручениям МИД России Андрей Белоусов заявил, что "некие силы в Лондоне и Париже" рассматривали идею о передаче Украине элементов ядерного оружия.
🟦 Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США рассматривают возможность сократить численность своих войск в Германии. Это прозвучало на фоне его критики канцлера Германии Мерца из-за разногласий по вопросу Ирана.
🟦 "Чёрная метка для отчаявшегося Мерца", — так глава РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал заявление Трампа о сокращении контингента к Германии.
🟦 Великобритания и еще девять стран Европы создадут объединенные ВМС для "сдерживания будущих угроз со стороны РФ" на севере континента, сообщил глава британского ВМФ Гвин Дженкинс.
🟦 Американский авианосец USS Gerald R. Ford покинет Ближний Восток в середине мая.
🟦 SpaceX, которая готовится к IPO, сообщила инвесторам, что уволить Илона Маска с поста гендиректора и главы совета директоров без согласия самого Маска не получится, пишет Reuters.
🟦 Цена нефти Brent с поставкой в июне превысила 126 доллар за баррель - впервые с марта 2022 года.