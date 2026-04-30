Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260430/glavnoe-za-noch-30-aprelya--1078465611.html
Главное за ночь 30 апреля
В Европе обсуждали передачу Украине элементов ядерного оружия. Об этом и других важных событиях рассказал 30 апреля телеграм-канал Украина.ру
2026-04-30T08:16
новости
германия
россия
украина
дональд трамп
фридрих мерц
илон маск
вмф
украина.ру
brent
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/15/1065642022_0:6:1228:697_1920x0_80_0_0_7af9fbf8ffa7088d498806509beffd6d.jpg
германия
россия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/15/1065642022_273:0:1209:702_1920x0_80_0_0_c69db1f357cac74a760f318e90b72699.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, германия, россия, украина, дональд трамп, фридрих мерц, илон маск, вмф, украина.ру, brent
Новости, Германия, Россия, Украина, Дональд Трамп, Фридрих Мерц, Илон Маск, ВМФ, Украина.ру, Brent

Главное за ночь 30 апреля

08:16 30.04.2026
 
© Украина.руГлавное за ночь 1
Главное за ночь 1 - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
В Европе обсуждали передачу Украине элементов ядерного оружия. Об этом и других важных событиях рассказал 30 апреля телеграм-канал Украина.ру
Посол по особым поручениям МИД России Андрей Белоусов заявил, что "некие силы в Лондоне и Париже" рассматривали идею о передаче Украине элементов ядерного оружия.
🟦 Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США рассматривают возможность сократить численность своих войск в Германии. Это прозвучало на фоне его критики канцлера Германии Мерца из-за разногласий по вопросу Ирана.
🟦 "Чёрная метка для отчаявшегося Мерца", — так глава РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал заявление Трампа о сокращении контингента к Германии.
🟦 Великобритания и еще девять стран Европы создадут объединенные ВМС для "сдерживания будущих угроз со стороны РФ" на севере континента, сообщил глава британского ВМФ Гвин Дженкинс.
🟦 Американский авианосец USS Gerald R. Ford покинет Ближний Восток в середине мая.
🟦 SpaceX, которая готовится к IPO, сообщила инвесторам, что уволить Илона Маска с поста гендиректора и главы совета директоров без согласия самого Маска не получится, пишет Reuters.
🟦 Цена нефти Brent с поставкой в июне превысила 126 доллар за баррель - впервые с марта 2022 года.
О других событиях - в материале И вновь Одесса! Сводка ночных ударов ВС РФ по целям на Украине на 4:00 на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
