Европа создает новый военный альянс против России - The Guardian - 30.04.2026 Украина.ру
Британия и еще девять европейских стран хотят создать объединенные военно-морские силы (ВМС) "для сдерживания будущих угроз со стороны России" на севере континента, передает The Guardian
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102169/58/1021695812_0:259:2722:1790_1920x0_80_0_0_caa53a50fb23d1667ee539bd82568a61.jpg
09:58 30.04.2026
 
Британия и еще девять европейских стран хотят создать объединенные военно-морские силы (ВМС) "для сдерживания будущих угроз со стороны России" на севере континента, передает The Guardian
Глава военно-морского флота Британии генерал Гвин Дженкинс уточнил, что многонациональные морские силы будут действовать в качестве "дополнения к НАТО".
В их состав войдут Британия, Дания, Финляндия, Исландия, Швеция, Норвегия, страны Балтии и Нидерланды.
Ожидается, что новые военно-морские силы займутся совместной подготовкой и обучением бойцов. Управляться они будут из штаба в Британии.
Как пояснил Дженкинс, создание объединенных военно-морских сил позволит обладать реальными возможностями и планами ведения войны в случае начала боевых действий.
В The Guardian уточнили, что США в состав многонациональных ВМС не войдут, при этом рассматривается возможность участия в этом объединении Канады.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл нонсенсом заявления лидеров европейских стран об угрозе, которая якобы исходит от России. По его мнению, подобными заявлениями власти Европы пытаются отвлечь население своих стран от внутренних проблем.
Подробнее о запугивании Запада - в материале Данилов раскрыл, зачем Польша раздувает миф о российской угрозе на сайте Украина.ру.
