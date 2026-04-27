Данилов раскрыл, зачем Польша раздувает миф о российской угрозе

Заявления польского премьера Дональда Туска о скором нападении России на НАТО не выдерживают критики — Москва не планирует первых ударов по Европе. На самом деле Варшава просто "щелкает тумблером", чтобы переключить внимание с ближневосточного кризиса и добиться от союзников размещения ядерного оружия на своей территории

2026-04-27T17:45

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал профессор МГИМО МИД России, глава отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов.По словам Данилова, никакие сценарии исключать нельзя, и военно-политическое планирование должно вестись с учетом худших вариантов. Однако абстрактная российская угроза перестает работать для внутренней мобилизации в Европе и Польше, поэтому её нужно усиливать — показывать, что "мы дошли до края".Эксперт отметил, что в Европе серьезно раскачивается ситуация с трансатлантическими отношениями на фоне войны США и Израиля на Ближнем Востоке. Ряду политиков выгодно переключить внимание электората с этой темы, чтобы не допустить давления протестных настроений на элиты. Польша, у которой неясная позиция по Ближнему Востоку, таким образом решает сразу несколько задач.Он подчеркнул, что Польша, подогревая тезис о потенциальной российской агрессии, решает вопросы, связанные с размещением ядерного оружия на своей территории."Тезисы о том, что Россия вот-вот нападет, должны подтолкнуть западных партнеров к принятию потенциального решения по поводу участия Польши в ядерных приготовлениях Запада. Пока непонятно, идет ли речь о НАТО или эвентуальном оборонном союзе Европы", — добавил эксперт.По словам Данилова, тезис о российской атаке не выдерживает никакой критики, поскольку Россия не планирует нанесение первых ударов по европейской территории. В краткосрочной перспективе Россия вряд ли будет обладать соответствующим потенциалом для войны с Европейским Западом — как и Европейский Запад не обладает потенциалом для конфликта с Россией.Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что счет на месяцы до возможного нападения России на одну из стран НАТО. Также Франция и Польша анонсировали учения ВВС над Балтийским морем с участием истребителей Rafale, в ходе которых будет отрабатываться ядерный удар по целям на территории России. В Кремле эти заявления назвали голословными и не соответствующими действительности.Полный текст интервью Дмитрия Данилова: Польша предупреждает о скором "нападении" России, чтобы войти в ядерный клуб Европы читайте на сайте Украина.ру.

2026

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

