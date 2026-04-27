https://ukraina.ru/20260427/danilov-raskryl-zachem-polsha-razduvaet-mif-o-rossiyskoy-ugroze-1078357903.html
Данилов раскрыл, зачем Польша раздувает миф о российской угрозе
Заявления польского премьера Дональда Туска о скором нападении России на НАТО не выдерживают критики — Москва не планирует первых ударов по Европе. На самом деле Варшава просто "щелкает тумблером", чтобы переключить внимание с ближневосточного кризиса и добиться от союзников размещения ядерного оружия на своей территории
2026-04-27T17:45
новости
польша
россия
европа
нато
украина.ру
ввс
алексей данилов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/1d/1073777539_0:0:900:506_1920x0_80_0_0_80ae50c60e975f0314e9bd92ee5a5493.jpg
польша
россия
европа
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/1d/1073777539_113:0:788:506_1920x0_80_0_0_43d56e80daa0a89453813d26a70f3e18.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, польша, россия, европа, нато, украина.ру, ввс, алексей данилов
Новости, Польша, Россия, Европа, НАТО, Украина.ру, ВВС, Алексей Данилов
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал профессор МГИМО МИД России, глава отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов.
По словам Данилова, никакие сценарии исключать нельзя, и военно-политическое планирование должно вестись с учетом худших вариантов. Однако абстрактная российская угроза перестает работать для внутренней мобилизации в Европе и Польше, поэтому её нужно усиливать — показывать, что "мы дошли до края".
Эксперт отметил, что в Европе серьезно раскачивается ситуация с трансатлантическими отношениями на фоне войны США и Израиля на Ближнем Востоке. Ряду политиков выгодно переключить внимание электората с этой темы, чтобы не допустить давления протестных настроений на элиты. Польша, у которой неясная позиция по Ближнему Востоку, таким образом решает сразу несколько задач.
"Поэтому для Польши логично щелкнуть тумблером и переключиться на так называемую российскую агрессию. Кроме того, поляки же всегда говорили о том, что им необходимо ядерное оружие, делая ставку на США. Сегодня эта позиция адресована и европейским партнерам — прежде всего Франции и Великобритании, отчасти Германии, на территории которой размещено ядерное оружие Соединенных Штатов", — пояснил Данилов.
Он подчеркнул, что Польша, подогревая тезис о потенциальной российской агрессии, решает вопросы, связанные с размещением ядерного оружия на своей территории.
"Тезисы о том, что Россия вот-вот нападет, должны подтолкнуть западных партнеров к принятию потенциального решения по поводу участия Польши в ядерных приготовлениях Запада. Пока непонятно, идет ли речь о НАТО или эвентуальном оборонном союзе Европы", — добавил эксперт.
По словам Данилова, тезис о российской атаке не выдерживает никакой критики, поскольку Россия не планирует нанесение первых ударов по европейской территории. В краткосрочной перспективе Россия вряд ли будет обладать соответствующим потенциалом для войны с Европейским Западом — как и Европейский Запад не обладает потенциалом для конфликта с Россией.
"Поэтому за подобными заявлениями надо рассматривать мотивацию политического руководства Польши, которая выходит за рамки военно-политического анализа", — резюмировал Данилов.
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что счет на месяцы до возможного нападения России на одну из стран НАТО. Также Франция и Польша анонсировали учения ВВС над Балтийским морем с участием истребителей Rafale, в ходе которых будет отрабатываться ядерный удар по целям на территории России. В Кремле эти заявления назвали голословными и не соответствующими действительности.