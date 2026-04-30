Архивы и кладбища: режиссёр рассказал о бежавших в Латинскую Америку нацистах

Бразильский режиссер Марсело Фелипе Сампайо заявил, что информации о сбежавших в Латинскую Америку нацистах очень много в свободном доступе, её можно найти в архивах и музеях. Об этом в ночь на 30 апреля сообщает РИА Новости

2026-04-30T03:32

"Информации очень много, есть множество архивов. Можно найти информацию в Музее Холокоста [в Сан-Пауло, которым руководит] Марсио Питлюк. Ещё в Сан-Пауло в районе Тиете есть архив, где можно найти даже документы с подписями", — рассказал Сампайо агентству, отметив, что архивы в Буэнос-Айресе также заслуживают внимания.По словам режиссёра, когда он снимал фильмы о беглых нацистах в Латинской Америке, он сам собирал там информацию."Если бы я вновь начинал съёмки фильма, то отправился бы в эти места", — заявил Сампайо.Он также рассказал, что много информации им было собрано во время посещения домов, где жили беглые нацисты, и кладбищ с их захоронениями.Подробнее о современных последователях человеконенавистнической идеологии в материале Дмитрия Ковалевича - Наследственность, испорченность и русофобия. Почему принц Гарри симпатизирует нацистам.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

