Наследственность, испорченность и русофобия. Почему принц Гарри симпатизирует нацистам

В субботу, 25 апреля, украинские СМИ сообщили, что британский принц Гарри встречался с неонацистами из "Азова"*. Немногие западные политики и публичные персоны рискуют дискредитировать себя контактами с "азовцами", которые еще недавно были в американском списке экстремистских организаций.

2026-04-26T11:47

Однако принц Гарри – другое дело. Он, как и сама британская королевская семья в целом, уже был замечен в симпатиях к нацизму.В 2005 году в возрасте 20 лет принц Гарри появился на костюмированной вечеринке в нацистской униформе (униформа немецкого африканского корпуса) с повязкой со свастикой. Фотографии были опубликованы таблоидом The Sun, что вызвало широкое возмущение общественности, критику со стороны еврейских и антифашистских организаций, а также обвинения в невежестве.Сам он затем только сказал sorry и объяснил свой поступок "плохим выбором костюма. Но, по сообщениям британской прессы, был крайне раздосадован, что фото слили в СМИ. Часть ответственности он переложил на своих родственников брата Уильяма и Кейт Миддлтон, утверждая, что они видели его в этом наряде и громко хохотали. То есть свастика весьма забавляла других членов его семьи.Уже в этом году в доме принца Гарри в Калифорнии обнаружили коллекцию шевронов украинских нацистских бригад ВСУ. Коллекция, включающая знаки морской пехоты, ДУК "Правый сектор"*, 3-й штурмовой бригады - а это и есть неонацисты из "Азова". В прошлом году он также фотографировался с флагом Free Azov, требуя отпустить украинских неонацистов из российского плена.Иными словами, его симпатии к украинским и немецким нацистам вполне очевидны и проявляются раз за разом. Однако принц Гарри в этом отношении далеко не исключение в семье.Принц Гарри и "злые русские"Принц Гарри - потомок королевской семьи Британии, которая вроде бы как воевала на другой стороне во Второй мировой войне. Тем не менее принца это, похоже, не беспокоит, так как сейчас ему важнее всего – победить Россию. Не случайно он на днях даже резко потребовал от Дональда Трампа поддержать Киев и выступить против РФ, забывая, что Трамп – не его подданный.Западных принцев, королей и звёзд Владимир Зеленский возит в Киев регулярно, за что те получают солидный откат. Хотя принц - человек далеко не бедный, родился с золотой ложкой во рту, но Зеленский отмывает крупные суммы на таких визитах за счет западной помощи. Фактически деньги перетекают из государственных бюджетов западных стран в карманы частных лиц. И лишь часть оседает на Украине.Однако есть у принца Гарри и личная неприязнь к России и русским. В автобиографии принца Гарри, которой он дал название "Запасной" (Spare), он вспоминал даже о далекой Крымской войне. В частности, когда он рассказывал о своем быстротечном романе с моделью Флоренс Сент-Джордж, он писал, что у нее был далекий предок, который во время Крымской войны наступал на русские позиции под Балаклавой. Однако из-за своих неумелых действий он потерял в Крыму сотни британских солдат. И хотя говорилось это в контексте любовного романа, но звучало это так, словно британская королевская семья до сих пор отчетливо помнит события давно минувших дней.Стоит отметить, что в британской культуре и политике до сих пор чувствуются фантомные боли по "цвету английской аристократии", погибшей в ходе атаки легкой кавалерии под Балаклавой в 1854 году под огнем русской пехоты и артиллерии.Затем русские появляются у принца Гарри в рассказе о его службе в Афганистане. Потомок старого рода колонизаторов с удовольствием рассказывал, что был авианаводчиком, летал с пулеметом на низких высотах и даже якобы убил одного из лидеров талибов. По его словам, такие полеты были, в общем-то, безопасными, поскольку у талибов не было систем противовоздушной обороны, за исключением нескольких старых российских зениток.Иными словами, принц Гарри хвастался, что как на сафари расстреливал с вертолета людей в другой стране (возможно, это были даже обычные пастухи). Но затем, по его словам, что-то пошло не так, у талибов появились некие инструкторы, обучавшие афганцев пользоваться более современным оружием. Британская разведка доложила ему, что это были "русские", после чего принц ретировался домой.В свободное от убийства афганцев время принц Гарри употреблял наркотические препараты и алкоголь, о чем сам не раз хвастался, шокируя чопорную британскую публику. По его словам, он употреблял кокаин, марихуану и псилоцибиновые (галлюциногенные) грибы. В советское время сказали бы, что принц Гарри – типичный представитель "загнивающей аристократии". Но эти пристрастия роднят его со многими представителями и украинской политической элиты.Дурная наследственность принцаВ 2015 году издание The Sun опубликовало видео с его бабушкой, покойной королевой Елизаветой II, вскидывающей руку в нацистском приветствии. Она была тогда еще ребенком, но таблоид отмечает, что она лишь механически копирует жест. Ее мать, по-видимому, вскидывает руку в нацистском приветствии, после чего, посмотрев на нее, юная Елизавета повторяет этот жест. Находившийся там же принц Эдуард, будущий король Эдуард VIII, также поднимает руку, отмечает издание. Предположительно, запись была сделана в период с 1933 по 1934 год, когда Гитлер пришел к власти в Германии.В Букингемском дворце в ответ заявили, что разочарованы появлением видео. "Тогда никто не имел представления, во что это выльется. Намекать на что-то другое - значит вводить в заблуждение и поступать нечестно", - оправдывались в пресс-службе королевской семьи. Тем не менее взгляды немецких нацистов были уже тогда хорошо изложены и известны.В ответной статье редакции Sun говорится, что газета приняла решение обнародовать запись, поскольку она имеет большое общественное значение, а хорошо задокументированные симпатии к нацистам принца Эдуарда придают этим кадрам историческую значимость.Эдуарда, который провел на престоле менее года (в 1936-м), много раз обвиняли в пронацистских взглядах. Существует фотография его встречи с Гитлером в октябре 1937 года. В частности, он приезжал в резиденцию Гитлера в Берхтесгадене, когда, по словам биографа Фрэнсис Дональдсон в её книге "Эдуард VIII", он и приветствовал Гитлера традиционным нацистским приветствием.В 1945 году были опубликованы найденные американцами в Германии Марбургские документы, также известные как Виндзорские документы (файлы герцога Виндзорского, то есть Эдуарда VIII).Документы содержат переписку, указывающую на связи Эдуарда VIII (герцога Виндзорского) с нацистами, включая планы по его возвращению на британский престол в 1940 году. Документы были засекречены и частично опубликованы лишь спустя десятилетия, чтобы скрыть сотрудничество членов королевской семьи с Гитлером.Среди Марбургских файлов есть переписка, особо порочащая королевскую семью. В документах утверждается, что герцог Виндзорский поощрял безжалостные бомбардировки Великобритании (своей родины), пытаясь заставить британское правительство начать мирные переговоры, чтобы войти затем в союз с нацистской Германией, направленный против СССР.Сами по себе частые симпатии представителей британской, немецкой, итальянской аристократии к нацизму объясняли как избалованностью, так и реакционностью. Некоторые историки исходят из того, что нацизм был именно реакцией на русскую революцию и последовавший за ней всплеск антиколониальных движений. Всё это угрожало положению сильных мира сего. С этой точки зрения нацистские пристрастия принца Гарри, любовь к "Азову", его сафари в Афганистане являются логичными звеньями одной цепи.*Деятельность организации запрещена в РФО событиях на Западной Украине - в материале Западная Украина за минувшую неделю: Мусорный скандал во Львове, назревающий бунт в волынской бригаде ВСУ.

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

