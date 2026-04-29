https://ukraina.ru/20260429/eto-osnova-nashey-istorii-arkheolog-fayfert-ob-osvobozhdenii-butyagina-i-stepnykh-indeytsakh-donbassa-1078424755.html

"Это основа нашей истории". Археолог Файферт об освобождении Бутягина и степных индейцах Донбасса

Археологическое сообщество и друзья Александра Бутягина, прежде всего, сбрасывались деньгами на то, чтобы оплачивать услуги его адвоката. Все понимали – невиновный человек оказался в тяжелейшей ситуации. Фактически попал в плен к врагам. Об этом в интервью Украина.ру рассказал кандидат исторических наук Анатолий Файферт

интервью

донбасс

крым

европа

азия

археология

наука

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/1d/1078427009_160:24:811:390_1920x0_80_0_0_e07ba61ce5ad1749e2d1bb9c0f0e330c.jpg

4 мая в Севастополе откроется научный фестиваль "Русское море", посвященный изучению вопросов истории Юга России. На нем выступят с лекциями российские ученые, общественные деятели, известные блогеры. Хедлайнером мероприятия является Анатолий Файферт – кандидат исторических наук, специалист по археологии раннего бронзового века, ведущий археолог ГАУК РО "Донское наследие".Он получил широкую известность благодаря исследованиям технологий бронзового века, которые изобрели в приазовских степях представители ямной культурной общности. Ученый создает модели колесных повозок, обнаруженных в ходе раскопок курганных погребений, объясняя, как это повлияло на дальнейшую мировую историю.– Анатолий Владимирович, только что вышел на свободу Александр Бутягин – ваш коллега, известный ученый, который долгое время находился под арестом в Польше. Ему вменяли в вину научную деятельность – проведение раскопок в Крыму, угрожая экстрадировать Александра в Киев. Что делало археологическое сообщество для освобождения незаконно арестованного ученого?– Археологическое сообщество и друзья Александра Бутягина прежде всего сбрасывались деньгами на то, чтобы оплачивать услуги его адвоката. Все понимали – невиновный человек оказался в тяжелейшей ситуации. Фактически попал в плен к врагам. По-другому тут и не скажешь.Александр Бутягин – очень хороший лектор, один из лучших специалистов по эпохе античности в нашей стране. Он занимался раскопками в Италии, у подножия Везувия, работал в Крыму, где им были сделаны интересные открытия. И самое главное, он популяризировал античную историю Крыма среди нашего населения – особенно среди молодежи. Его освобождение является очень хорошей новостью.– Вы занимаетесь изучением ямной культуры, которая сформировалась пять тысяч лет назад именно у нас – на территории от Днепра до Каспия. В чем заключается ее значение для мировой истории? Напомните читателям, почему эту культуру называют ямной, и как она освоила эти земли?– Дело в том, что наш степной край – Приазовье, Донбасс – находился в ту далекую эпоху в эпицентре мирового исторического процесса, о чем не стоит забывать в наши дни.Ямная культура начала свое развитие именно отсюда, с территории современной России. Почему она так называется? Тут все просто. Когда в начале XX века исследовали первые курганы на Донбассе, было выявлено, что в них есть несколько типов погребений, и самые ранние из них сделаны в ямных углублениях.Носители этой культуры первоначально жили на Среднем Дону, в Таврии, в Поволжье и Приазовье, а затем в какой-то момент – в период 3100-2850 гг. до н.э. – она расширилась колоссальным образом на территориях от придунайской Венгрии до Казахстана и еще дальше.В этот момент ямная культура начала оказывать решающее воздействие на исторические процессы, происходившие в то время в Евразии. Окружающие народы и племена стали использовать изобретенные или усовершенствованные представителями ямной культуры телеги, повозки – что, собственно, и позволило освоить огромные территории. Вдумайтесь – эта культура занимала на территории нашего степного пояса примерно 3 миллиона квадратных километров.– Большая часть человечества говорит сегодня на индоевропейских языках, которые зародились на этой территории – а это русский, английский, немецкий, испанский, французский, хинди, фарси.– Происхождение и распространение индоевропейских языков действительно прочно связано с проблемой возникновения и распространения ямной культуры. На самом деле, праиндоевропейский язык начал формироваться раньше, но ямная культура была периодом его широкого и взрывного распространения, когда протоиндоевропейские диалекты активно замещали остальные языки.Почему так случилось? Ямная культура финализировала эпоху ранней бронзы, завершила процесс неолитизации – производящее хозяйство, наконец полностью заменило все виды собирательства и прочих видов присваивающего хозяйства. Это была настоящая революция, которая безусловно имела мировое значение.Ямники широко использовали уже упомянутые колесные повозки и, во многом благодаря этому, они впервые по-настоящему освоили степные просторы. До этого люди в основном проживали у нас по берегам рек – ловили рыбу, собирали моллюсков, занимались придомовым скотоводством. Ямная культура предложила населению степей более передовую систему хозяйства и связанные с ней верования, выраженные через погребальные ритуалы. Мобильные скотоводы распространились на своих телегах буквально повсюду, преумножая свои стада и распространяя свое культурное влияние.Передовая культура доминировала над остальными, смешиваясь с доиндоевропейским населением во время миграции на запад, в Европу. Результатом стал гибридный геном типичного современного европейца, с заметным влиянием генома ямников, а также распространение праиндоевропейского языка, который тоже впитывал в себя иные влияния.– В журнале Nature вышла статья с актуальными исследованиями по этой теме. Оказалось, ямная общность сложилась в результате того, что потомки земледельцев с Ближнего Востока пришли на Кавказ и Волгу, а потом ушли в район Дона, смешавшись с местными охотниками-собирателями. Как можно объяснить такой сложный процесс простыми словами?– Приятно заметить, что я являюсь соавтором этой статьи. Длительный процесс формирования ямников, механизм распространения их генома, сегодня вполне понятен. Первобытные общества состояли из племен, а племена состояли всегда из фратрий. Фратрия – это часть племени, внутри которой нельзя вступать в брачные отношения, потому что все являются близкими родственниками.Следовательно, браки заключаются с представителями другой фратрии. Все, кто знает нашу этнографию в Сибири – например, обычаи хантов и манси – слышали про это социальное устройство, местами сохранившееся до ХХ века. У индейцев, эскимосов, австралийских аборигенов происходило то же самое.Эта схема какое-то время работает. Но если вы долгое время брачуетесь с другой фратрией, то вы тоже становитесь с ее представителями кровными родственниками. Исчерпывается генетический потенциал, необходимый для того, чтобы обеспечивать рождение здорового потомства. И тогда племена снова разделяются – чтобы мигрировать на другие территории, встретить другое население и наладить с ним сосуществование на той же самой основе.Где-то в неолите, в восьмом тысячелетии до нашей эры, в наши степи продвинулось из-за Кавказа неолитическое население Ближнего Востока. Эти люди начали здесь расселяться, смешиваться с местным населением по вот этому фратриальному принципу, образуя таким образом новые племена – которые потом, в свою очередь, тоже со временем делились и откочевывали еще дальше.В какой-то момент они встретились в степи с потомками других ближневосточных мигрантов, которые пришли на север через Балканы – в частности, с трипольскими земледельцами. А потом их гены докатились до Скандинавии и Иберийского полуострова.Выводы о механизме происхождения ямной культуры, которые были сделаны в этой статье на основе генетических данных, были довольно ожидаемы – поскольку именно так должен был функционировать механизм организации брачевания в первобытных племенах, подталкивающий их к постоянным миграциям. А передовые технологии – те самые телеги-повозки – обеспечили ямникам особый успех.– Другими словами, ямная культура представляла собой большой союз племен, разделенных на фратрии и различные кланы?– По-видимому, ямная культура – это крупнейший союз племен в истории человечества. Разумеется, Арабский Халифат или Монгольская империя занимали еще большую территорию, но это уже были не племенные союзы, а государственные образования. А в эпоху первобытности ямная общность была самым крупным образованием – ничего подобного в то время нигде не было.Конечно же, интересно понимать, как была устроена эта общность. Судя по археологическим материалам из раскопанных курганов, союз ямных племен напоминал хорошо изученную Ирокезскую конфедерацию американских индейцев. У этого индейского союза был общий совет вождей – пятидесяти сахемов – но сохранялось деление на автономные племенные группы, которые включали в себя зависимые и покоренные кланы.Ямники, по-видимому, распространялись так же. В каких-то случаях они завоевывали чужие племена послабее, а где-то объединялись с соседними племенами на добровольно-принудительной основе. Ставили им условие – либо вы становитесь частью нашего союза племен, принимаете наши правила, расселяетесь туда, куда мы вам укажем, будете жить и брачеваться с теми, с кем мы вам укажем, на тех землях, которые мы вам назначим для проживания. Либо пеняйте на себя.Судя по материалам погребального обряда в курганных могилах, мы видим, что между этими людьми была выстроена своеобразная система равенства. Элиты объединившихся племен приравнивались друг к другу в единой тотемической системе. То есть, условно говоря, – вы, люди из рода оленя, будете равны нам, людям из рода быка. Более слабые роды тоже взаимодействовали между собой на равной основе. Это снижало дискриминацию по племенному признаку и тоже способствовало историческому успеху ямников. Потому что зачастую с ними достаточно охотно объединялись – это было престижно, давало доступ к новым технологиям и так далее.– Сколько курганов насчитывается сейчас на Донбассе, в Приазовье, в Крыму? Для чего их создавали?– Посчитать курганы решительно невозможно. В Ростовской области в данный момент состоят на государственной охране 40 тысяч курганов, а всего в ней насчитывают порядка 100 тысяч курганов. Площадь Ростовской области порядка 100 тысяч квадратных километров. Получается, что средняя плотность курганов в таком большом регионе – один курган на квадратный километр. В Приазовье и на Донбассе количество курганов точно такое же.Первые небольшие курганы появляются у нас в пятом тысячелетии до нашей эры, еще до ямников, вместе с зачатками скотоводства. По самому распространенному мнению среди археологов, курган – это метка собственности на землю. Я даже предположил, как могло звучать это правило у древних людей – "территория, с которой виден курган моих предков, это моя земля". Соответственно, чем выше ваш курган над местностью, тем больше территория, на которую вы можете претендовать, и тем выше ваш социальный статус.Но массовое распространение степных курганов связано с ямной культурой и происходило в районе третьего тысячелетия до нашей эры. Вот тогда курганов действительно становится много. Они появляются на каждом возвышении, на берегу каждой речки. Высота курганов растет, и народная молва всегда приписывает самые большие курганы скифам – потому что всем интересны золотые сокровища скифского времени.Но это неверно. 90% курганов нашей степи относятся к бронзовому веку и были насыпаны в несколько приёмов. А внизу, в их основе, как правило, лежит погребение ямной культуры, над которой сделаны одна или две насыпи. Можно сказать, что ямная культура – это символическая основа всей нашей истории.– Анатолий Владимирович, вы делаете модели повозок, которыми пользовались ямники, обнаруженных в ходе раскопок курганных погребений. Какими были их базовые технологические особенности?– Недавно мы сняли об этих реконструкциях два видеоролика, которые распространились в сети – "Повозки ямной культуры" и "Повозки катакомбной культуры". Сразу скажу, что их реконструкцией занимался целый ряд археологов, это коллективная заслуга. Но никто прежде не воссоздавал их в дереве.Это были деревянные рамные двухосные повозки. Их деревянные колеса были сделаны из трех частей, из трех досок. Там было центральное отверстие диаметром 50 миллиметров и само колесо – диаметром 70-75 сантиметров, толщиной 5-6 сантиметров. Колеса и колесные оси были сделаны из дуба – причем, для этого обычно использовался скальный кавказский дуб, который обеспечивал этим изделиям высокую прочность. А их изготовлением занимались племенные ремесленники.По сути дела, эти повозки представляли собой мобильные платформы, в которые запрягали быков. На них ставились съемные кузова, напоминавшие современные цыганские кибитки. Одни кузова были грузовыми, для перевозки домашней утвари и имущества, а другие были жилыми – этакие перевозные домики порядка пяти квадратных метров в диаметре. Как хрущевская кухня или как современная большая туристическая палатка.Важно понимать, что для своего времени – то есть, для эпохи ранней бронзы – это было огромное историческое новаторство. Домики без труда перевозили с места на место, ночевали в них, а утром снова шли вперед за стадами полуодомашненных животных. Наподобие того, как современные народы нашего Севера ходят за стадами северных оленей, или как ходили за бизонами те же американские индейцы.Стойловое содержание скота – как в современных деревнях – было тогда невозможным. В эпоху ранней бронзы степь была полна хищников, и полуодомашненный скот – те же быки или кони – еще могли сами за себя постоять. Поэтому они не были полностью домашними в привычном нам смысле. Ямники только направляли их туда, куда им было необходимо, проводя большую часть жизни в пути.Система хозяйства, построенная на этих повозках, заключалась в том, чтобы следовать за своими стадами, по своей территории, отмеченной родовыми курганами. Чтобы коровы не заходили к соседям – с которыми выстраивали отношения через браки.Это определило огромный исторический успех праинодоевропейцев, и по мере развития методов генетического исследования древних погребений историки всего мира уделяют ямной культуре все больше внимания. Такой растущий интерес является закономерным. Потому что корни большей части жителей планеты на самом деле зарыты именно у нас – в этих самых ямных курганах.Читайте о том, в каких условиях содержали захваченного ученого: Польские власти разрешили арестованному российскому археологу переписку

https://ukraina.ru/20260318/1076936859.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

