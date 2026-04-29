"Два года над пропастью": легенда о подрыве Крещатика

24 сентября 1941 года навсегда войдёт в историю Киева, как один из самых чёрных, и при этом героических дней. Тогда взлетел на воздух практически весь его центр. В советские времена об этих событиях рассказывал только один кинофильм – "Два года над пропастью". Именно он навязывал мифа о том, что Крещатик взорвали немцы

В 1963 году в издательстве газеты "Известия" вышла военно-приключенческая повесть "Два года над пропастью" о работавшей в Киеве в годы войны группе разведчика-чекиста Ивана Даниловича Кудри. Написали её два автора, один из которых – Александр Евсеев – был журналистом, сотрудничавшим с еженедельником "Неделя" (приложением к газете "Известия"). Это было его первый литературный опыт и самый известный. Впоследствии он специализировался на написании книг о советских разведчиках.Второй автор, Виктор Александрович Дроздов, литературными трудами никогда не занимался. В 1963 году он был генерал-майором спецслужб на пенсии, причём послужной список у него крайне любопытный. В органах госбезопасности он служил с 1921 года. До войны работал в основном на Украине в Криворожском, Херсонском и Сталинском (Донецком) управлениях. С июня 1942 года возглавлял 3-й отдел (техобеспечение и планирование диверсионных акций) в разведывательно-диверсионном 4-м отделе НКВД, которым руководил легендарный Павел Анатольевич Судоплатов. Тогда, скорее всего, он и узнал о группе Кудри.С апреля до сентября 1943 года Дроздов возглавлял в НКВД СССР Отдел по борьбе с бандитизмом, затем уже до самой Победы занимал должность наркома внутренних дел Чечено-Ингушской АССР. После этого два года возглавлял Главное управление по делам военнопленных и интернированных НКВД-МВД СССР. В этот период во главе группы из 10-ти сотрудников центральных управлений НКВД, НКГБ и СМЕРШ он выезжал в Киев и Николаев для ведения оперативно-следственной и агентурной работы по подготовке Киевского и Николаевского процессов над нацистскими преступниками.Впоследствии Дроздов занимал в МГБ УССР и СССР высокие должности. В качестве заместителя председателя МГБ УССР в 1950 году участвовал в операции по ликвидации главнокомандующего УПА* Романа Шухевича. Но после смерти Сталина, как человека из обоймы Берии, его уволили из органов по болезни.После расследования преступлений нацистов в Киеве, генерал не мог не знать подробности судьбы группы Кудри, был знаком с отчётами о её деятельности. С опорой на них и была написана повесть "Два года над пропастью", которая стала широко популярной, и в 1965 году её решили экранизировать.Сценарий писался в Москве. Делал его знаковый для советского кинематографа режиссёр, сценарист и одессит Леонид Захарович Трауберг. Вместе с другим известнейшим режиссёром Григорием Михайловичем Козинцевым они создали трилогию о революционере и партийном деятеле Максиме, которая до войны по популярности соперничала с "Чапаевым" и с "Мы из Кронштадта". Теперь же, взяв за основу повесть Дроздова и Евсеева, Трауберг переработал её в киносценарий. В титрах сценаристами числятся и авторы повести, но насколько они были задействованы в создании фильма, к сожалению, неизвестно.Экранизацию сценария доверили Киевской киностудии имени Довженко. На студии работу распределили режиссёру Тимофею Левчуку, который был известен к тому времени фильмом "Иван Франко" (1956) с Сергеем Бондарчуком в главной роли.Натура в основном снималась не в Киеве, а в Калининграде. Столица Украины после войны отстраивалась довольно быстро, и к середине 60-х практически все следы военных разрушений там были ликвидированы. А вот в Калининграде, бывшем Кёнигсберге, значительная часть построек и порта ещё лежали в руинах. Для пущей правдоподобности использовались комбинированные съёмки, но в результате получилось очень натурально.Фильм начинается с того, что советские "тридцатьчетвёрки" едут по центру Киева­­­­­. Однако на самом деле они едут по Калининграду мимо остатков восточной стены Королевского замка, руин флигеля Унфрида и коробки Рейхсбанка. Советские танки и техника проезжают по бывшей улице Кузнечной и будущему современному центру города.В следующих кадрах в руки генерала НКВД (актёр изображает одного из авторов сценария – генерал-майора Дроздова) попадает тетрадь разведчика Ивана Кудри со списком предателей, завербованных немецкими спецслужбами. Он задаётся вопросом, где же сам Кудря? Тетрадь эта существовала на самом деле и, действительно, попала в руки сотрудников наших спецслужб после освобождения Киева. Она содержала 87 фамилий завербованных и подготовленных немцами агентовНа 3-й минуте, когда в фильме начинается рассказ о сентябре 1941 года – первых днях оккупации Киева – мы видим, как немецкий мотоциклисты едут между памятником Богдану Хмельницкому, стоящим на Софиевской площади Киева и… руинами Королевского замка Кенигсберга. Такой "микс" получился благодаря работе специалистам комбинированных съёмок. Роль немецких самоходок в этих кадрах играют советские СУ-100, перекрашенные в немецкий камуфляж с "фирменными" балочными крестами вермахта.Через полминуты они уже едут якобы по Крещатику в том его месте, где теперь находится Майдан Незалежности. Вдали над ним возвышается построенная более 300 лет назад да деньги гетмана Мазепы колокольня Софийского собора. На самом деле в кадре не Крещатик, а руины Кёнигсберга с руинами флигеля Унфрида – восточного крыла замка – на переднем плане. Колокольня же в кадре дорисована – это заметно по её несхожести с оригиналом.Видеоряд сопровождается голосом за кадром, сообщающим, что чекист Иван Кудря по заданию командования под фамилией Кондратюк поселился возле Крещатика. Ему подыскали для этого хозяйку подходящей квартиры – Марию Ильиничну Груздову. Оружие, записи с явками и адресами конспиративных квартир чекист спрятал в стенах квартиры Груздовой. В первые же дни оккупации фашисты начали жечь и взрывать целые кварталы города.Всё, кроме последнего утверждения, чистая правда. 17 июня 1941 года Берия вызвал к себе зам. начальника 1-го Управления НКГБ СССР, майора Судоплатова и приказал организовать из числа сотрудников разведки Особую группу для проведения в тылу врага разведывательно-диверсионных акций. Она перешла в непосредственное подчинение Берии. Одна из нелегальных резидентур была оставлена в Киеве. Судоплатов в своих воспоминаниях писал:"Группа должна была проникнуть в украинское националистическое подполье, на которое немецкое командование делало серьёзную ставку. Последние годы после окончания пограничной школы Кудря боролся с украинскими националистами и хорошо знал особенности и специфику этого движения. Имея опыт работы в составе нашей оперативной группы во Львове, он занимался разработкой связей украинских националистов с немецкими разведывательными органами".Кудря действительно под видом жениха остался жить у киевлянки Марии Груздовой в "небоскрёбе Гинзбурга" по адресу ул. Институтская, 16. Это 11-этажное здание приблизительно 50-метровой высоты, стоявшее на месте современной гостиницы "Украина", было самым высоким в Российской империи, а в СССР делило пальму первенства с Домом на набережной в Москве. Мужа женщины, преподавателя Киевского университета Никанора Яруту, расстреляли в 1937 году по обвинениям в украинском национализме.24 сентября, как в фильме и показано, на Крещатике действительно стали взрываться здания, в центре запылали целые кварталы, и немцы стали выгонять людей из дома на улицу. Но только взрывы устроили не они – это взрывались советские радиомины, заложенные перед отступлением сапёрами секретных спецподразделений.В послевоенное время в СССР власти почему-то стеснялись того факта, что Крещатик взорвали не немцы, а мы сами. Тем самым они сделали только хуже – стыдливое умалчивание играло на руку антисоветской пропаганде. Факт подрыва Крещатика активно используется украинскими властями до сих пор. По приблизительным подсчётам погибло порядка полутора тысяч мирных жителей и около 300 нацистов. На немцев эта акция произвела гнетущее впечатление, особенно на Гитлера, который сравнивал подрыв и 3-дневный пожар на Крещатике и в прилегающих кварталах с сожжением Москвы.Так как минированием занималось не НКВД, Кудря не знал, что дом Гинзбурга тоже заминирован, поэтому, когда тот взлетел на воздух, вместе с ним пропали все адреса явок, пароли, деньги, оружие, бланки документов и прочие оставленные для подполья ресурсы. В фильме не показано, что Кудря лишился и рации с радистами, так как у неё вышло из строя питание, а радисты попали в поле зрения спецслужб, и их пришлось срочно отправлять из Киева. Это явно была недоработка кого-то из сотрудников НКВД, но не ставить же в кино под сомнение профессионализм наших спецслужб?В остальном фильм "Два года над пропастью" довольно точно рассказывает историю работы и гибели группы Ивана Кудри. Его сыграл актёр Киевской киностудии Анатолий Барчук, к сожалению, в наше время малоизвестный. И это при том, что он участвовал почти в сотне проектов, среди которых было немало главных ролей.Раису Окипную – яркую оперную певицу и актрису, которая входила в группу Кудри и в которую он был влюблён, сыграла не менее яркая московская актриса Нина Валентиновна Веселовская. Ко времени съёмок она была очень популярна в СССР после главной роли Даши Булавиной в первой экранизации "Хождения по мукам" (1957-59). Режиссёр Левчук её хорошо знал по своей предыдущей работе о конструкторах-ракетостроителях "Космический сплав" (1964), и пригласил в следующую киноленту.Также в предыдущей киноленте у Левчука снимался выдающийся советский актёр Николай Крюков – полковник Себастьян Моран из "Приключений Шерлока Холмса и доктора Ватсона" (1980). В "Два года над пропастью" он сыграл Соболева – правую руку Кудри и руководителя боевой группы его резидентуры.Подругу Раисы Окипной и вторую активную подпольщицу из группы Кудри, блондинку и фольксдойче Евгению Бремер, сыграла также блондинка Екатерина Крупенникова. В детстве, в возрасте 3-4 лет, она была узницей Саласспилского концлагеря, где немцы брали для нужд вермахта у детей кровь. После съёмок у Левчука она оставила работу в московском Ленкоме и стала актрисой Киевской киностудии.Главного антогониста Кудри, его противника – русскоговорящего немца, офицера спецслужб и редкостную мразь полковника Миллера (он же Майер, он же Антон Иванович Мильчевский) сыграл Николай Гриценко. Современным поколениям он должен быть памятен по роли Николая Антоновича Татаринова из телефильма "Два капитана" (1976) или офицера-попутчика Штирлица из "Семнадцати мгновений весны" (1973), но в то время он был мегапопулярен после роли Рощина в тех же "Хождениях по мукам".Кинолента "Два года над пропастью" в 1967 году собрала в прокате 30,6 млн. зрителей и стала одной из самых кассовых в истории Киевской киностудии. На сегодня, правда, широкой публикой фильм почти забыт, но те, кто интересуется историей нашей разведки и города Киева, его помнят и любят.* Террористическая организация запрещённая в России.

https://ukraina.ru/20180904/1021024131.html

https://ukraina.ru/20201106/1029519614.html

https://ukraina.ru/20230924/1049576038.html

https://ukraina.ru/20251216/1042018496.html

Алексей Стаценко

