Армия России наступает на Константиновку, дроны ВСУ атакуют мирных жителей. Новости СВО
Мирные жители российских регионов продолжают подвергаться атакам дронов украинской армии. Об этом сообщает 29 апреля телеграм-канал Украина.ру
18:35 29.04.2026
 
Мирные жители российских регионов продолжают подвергаться атакам дронов украинской армии. Об этом сообщает 29 апреля телеграм-канал Украина.ру
🟥 В результате подрыва на взрывоопасном предмете ВСУ ранен мирный житель Горловки, сообщил мэр Иван Приходько;
🟥 Растёт число пострадавших в Курской области, заявил губернатор региона Александр Хинштейн.
"По предварительной информации, сегодня вблизи села Песчаное Беловского района FPV-дрон совершил атаку на автомобиль. Пострадал 63-летний мужчина. У него слепые осколочные ранения ног. Ему оказывается первая медпомощь, после перевезём его в Курск. Автомобиль уничтожен полностью", - сообщил губернатор;
🟥 ГАЗель в селе Вознесеновка Шебекинского Белгородской области округа подверглась атаке FPV-дрона: ранен мирный житель, автомобиль повреждён.
"Бойцы самообороны доставили пострадавшего в Шебекинскую районную больницу, где у него диагностировали минно-взрывную травму, осколочные ранения головы и ног. Для дальнейшего лечения мужчина доставляется в городскую больницу №2 г. Белгорода", - сообщил губернатор области Вячеслав Гладков;
🟥 Крупнейший в Украине металлургический завод ArcelorMittal за два месяца потерял 12 локомотивов из-за российских ударов, сообщил гендиректор предприятия Мауро Лонгобардо. Их замена стоит $50 млн;
🟥 В Николаевской области зафиксирован прилёт по электрической подстанции, пишет тг- канал "Оперативные сводки";
🟥 Взрывы зафиксированы в Николаевском районе, в Херсоне и в Днепропетровске;
🟥 Войска российской войсковой группировки "Юг" продолжают бои по освобождению Константиновки и окрестностей, сообщает тг-канал voenkorKotenok;
🟦 Правительство Германии утвердило кандидатуру нового посла ФРГ на Украине - им станет помощник генсека НАТО Борис Руге.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Готовится парад Победы, ВСУ атакуют с территории РФ, Минфин ждет удешевления нефти. Итоги 29 апреля
