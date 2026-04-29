Готовится парад Победы, ВСУ атакуют с территории РФ, Минфин ждет удешевления нефти. Итоги 29 апреля

Парад Победы в этом году будет скромнее, чем в предыдущем. Но зрители все равно увидят авиашоу, а по Красной площади пройдут бойцы СВО. Украина нашла способ атаковать отдаленные регионы России дронами, которые готовят и выпускают на на отдаленных территориях РФ. Минфин готовится к падению цен на нефть из-за новых проблем на мировом рынке

2026-04-29T18:01

Парад в военных условияхРешение провести парад Победы 9 мая в Москве без военной техники связано в том числе с террористической активностью Киева. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Речь идет об оперативной обстановке", - сказал он, отвечая на вопрос о причинах, почему парад пройдет без техники.Он напомнил о словах президента РФ Владимира Путина о том, что "киевский режим, который каждый день теряет земли на поле боя, сейчас пустился во всю в террористическую активность"."Поэтому на фоне этой террористической угрозы, конечно же, принимаются все меры по минимизации опасности. Парад будет. Но давайте не забывать, все-таки, что в прошлом году это был юбилейный парад, широкоформатный, такой, который должен быть в круглую дату", - сказал Песков. Он подчеркнул, что сейчас дата не юбилейная."Но парад все равно будет, пусть и в усеченном формате", - заключил пресс-секретарь президента.В Москве, по данным Минобороны, в ходе трансляции парада зрители смогут увидеть героев СВО."В составе пешей колонны в параде примут участие военнослужащие высших военных учебных заведений всех видов и отдельных родов войск. В ходе трансляции парада будет продемонстрирована работа военнослужащих всех видов и родов войск, выполняющих задачи в зоне СВО, а также несущих боевое дежурство и боевую службу", — подчеркнули в ведомстве.Завершится парад пролетом авиации — летчики штурмовиков Су-25 раскрасят небо Москвы в цвета российского триколора. Кроме того, по сообщениям Кремля, на параде ожидаются иностранные гости: Песков ранее сообщал, что некоторые лидеры "изъявили желание разделить с Россией радость этого праздника", и их "с удовольствием встретят" в Москве. "На Параде Победы на Красной площади принимают гостей из самых разных стран. И в этом году Россия также ждет на 9 Мая ряд лидеров", — подчеркнул он. Помощник Путина Юрий Ушаков позже также подтвердил, что зарубежные гости приедут в Москву на 9 мая. Среди них будет в том числе премьер-министр Словакии Роберт Фицо.ВСУ собирают дроны в России и совершают атаки с нашей территорииВСУ начали применять новую тактику для ударов по России. Они наносят удары дронами по промышленным объектам из глухих районов России, где не работают радиолокационные станции. О возможном месте запуска беспилотников по региону рассказал генерал-майор Сергей Липовой в интервью NEWS.ru."Если технические возможности беспилотников, которые поставляют НАТО и Евросоюз для Киева, позволяют атаковать из регионов, подконтрольных ВСУ, они запускают их оттуда. Если нет, то они в разобранном виде завозят БПЛА в Россию под различными предлогами", — заявил Липовой.По его словам, у ВСУ есть схема по нанесению ударов дронами с территории России. Сначала разобранные беспилотники обманным путем завозят внутрь страны, затем передают спящим ячейкам, которые собирают их и атакуют российские промышленные объекты.В защиту этой версии говорят некоторые факты. Так, например, в ходе операции ГУР "Паутина" дроны вылетали из фуру под Иркутском. Также БПЛА противника атаковали Кремль и здания "Москва Сити". Это говорит о том, что ввоз беспилотников или частей от них на территорию России, как минимум, имеет место.Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил об атаке ВСУ на промышленный объект. После налета произошло возгорание, небо над городом заволокло черным дымом. Также были зафиксированы атаки на Свердловскую область.Россия готовится к падению цен на нефть после выхода Эмиратов из ОПЕКБюджет России должен иметь запас прочности на случай снижения цен на нефть. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. По его словам, нефтегазовые доходы остаются важной частью поступлений, поэтому государству необходимо заранее учитывать возможные колебания рынка."Сегодня цены на нефть высокие, завтра цены на нефть низкие. Нужно всегда иметь подушку финансовую на случай, если мы будем меньше получать доходов от нефти и газа", — сказал Силуанов.Министр подчеркнул, что такая подушка нужна, чтобы бюджет мог выполнять свои обязательства даже при ухудшении внешней конъюнктуры.Заявление прозвучало на фоне новостей вокруг ОПЕК и ОПЕК+. Ранее ОАЭ объявили о выходе из этих форматов, назвав решение стратегическим. В Кремле, комментируя ситуацию, заявили, что рассчитывают на продолжение диалога с Абу-Даби в энергетической сфере. Также там выразили надежду, что участники ОПЕК и ОПЕК+ продолжат работу в существующем формате.Для России вопрос нефтяных цен напрямую связан с устойчивостью бюджета. Чем сильнее колебания на рынке, тем важнее заранее иметь резервы, которые позволят сгладить возможное снижение доходов, заявил Антон Силуанов.Игорь Юшков, эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности заявил в интервью российским информагентствам:"Если ОПЕК и ОПЕК+ распадутся, то на мировом рынке появятся дополнительные 2–3 млн баррелей по сравнению с тем, сколько добывали участники ОПЕК+ до перекрытия Ормузского пролива (порядка 51,8 млн баррелей в сутки). Это приведет к падению цен".По мнению эксперта, подобный сценарий является риском, в частности, для России. Нашей стране увеличить добычу сложнее, чем ближневосточным производителям: требуются новые инвестиции и время. А сокращение нефтегазовых доходов потребует уменьшения расходов для балансировки бюджета, что может оказаться процедурой болезненной.Обнадеживающее мнение эксперта: Трамп повторяет трюк 1986 года: Ибрагимов — почему выход ОАЭ из ОПЕК не обрушит цены как при СССР

Никита Миронов

