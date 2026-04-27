https://ukraina.ru/20260427/1078363089.html

Евгений Линин: ВСУ обеспечивают малое небо для боевиков из Мали, с которыми сражается Африканский корпус

Евгений Линин: ВСУ обеспечивают малое небо для боевиков из Мали, с которыми сражается Африканский корпус - 27.04.2026 Украина.ру

Евгений Линин: ВСУ обеспечивают малое небо для боевиков из Мали, с которыми сражается Африканский корпус

Сейчас очень много украинских подразделений находятся в Мали, Сирии и в Ливии. У киевского режима нет никаких рефлексий на тему: "Зачем нам это нужно? Мы же тем самым ослабляем свой фронт в Донбассе?". Наоборот, они работают везде, пытаясь ослабить экономические и логистические возможности России

2026-04-27T19:37

2026-04-27T19:37

2026-04-27T19:37

интервью

африка

мали

сирия

чвк

иностранный легион

вооруженные силы украины

дроны

бронетехника

вертолеты

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/0d/1053268741_98:29:811:430_1920x0_80_0_0_84c9b5822af6ac5b686170fc16ddfa43.jpg

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент и участник СВО Евгений Линин, который следит за ходом вооруженных конфликтов в других регионах мира и, в том числе, имеет опыт работы в АфрикеСейчас российской аудитории из разрозненных сообщений СМИ и официальных заявлений по поводу происходящего в Мали понятно примерно следующее: "Боевики из различных террористических организаций при поддержке Запада собрали мощную группировку, чтобы захватить огромный кусок территорий этой страны. Регулярная армия Мали не оказала им никакого сопротивления. При этом Африканский корпус Минобороны РФ совершил настоящий подвиг, отбив большую часть вражеских атак, но, судя по всему, вынужден был уступить стратегически важный город Кидаль. Ситуация в республике остается напряженной".- Евгений, насколько эти оценки соответствуют действительности?- Это вообще не так.Когда мы говорим, что какие-то группировки подстрекаются западными странами, нужно понимать, что Африка – это совершенно отдельная тема. В основном она находилась под контролем Франции. От нее там присутствовал "Иностранный легион", который своими подразделениями достаточно эффективно ликвидировал все ненужные группировки. То есть различные ЧВК на базе "Легиона" в различных странах Африки контролировали целые куски территорий. Какие-то из них до сих пор охраняют какие-то нефтяные вышки.Когда туда зашли вагнеровцы, они полностью изменили всю эту конфигурацию. Франция была вынуждена оттуда уйти. Французы провалили свою операцию 2023 году, когда они пытались навязать свою волю с помощью военной силы, но у них это не получилось. С тех пор они почти целиком убрали "Иностранный легион" с территории Африки.Они даже Джибути отдали американцам, несмотря на то, что у них там были лагеря подготовки специалистов для работы в джунглях и в пустыне. После этого их военное присутствие было полностью нивелировано. Да, отдельными финансовыми аферами они занимались, но их влияние очень серьезно ослабло.Поэтому неправильно говорить, что "Запад поддерживает боевиков в Мали". Там нет влияния западных государств. Там работают финансовые группы и банды. То же самое касается сообщений российских СМИ о войне с туарегами. Что значит "туареги"? Они хотят сказать, что какое-то единое племя кочует на верблюдах с юга на север, как пуштуны в Афганистане? Ничего подобного. Речь идет о куче бандформирований, которые на какое-то время могут собираться в единое боевое соединение и оказывать сопротивление регулярной армии.И потом, что такое регулярная армия Мали? Это в принципе небоеспособные подразделения. Вся суть работы наших инструкторов заключалась в том, чтобы научить их хоть что-то делать. Это то же самое, что было в Сирии и Ливии. Если им дать возможность действовать самостоятельно, они все завалят и сдадут. Толку от них без непосредственного участия российских войск (сначала вагнеровцы, потом Африканский корпус) никакого нет.При этом никакая наша военная сила без качественной контртеррористической и контрразведывательной деятельности не будет эффективной. К сожалению, мы в Мали этим не занимались. Наши противники открыто скупали политиков и местных бандитов, а теперь мы удивляемся, как это могло произойти.Иными словами, мы перестали действовать методами, которые были во времена вагнеровцев. Хотя было достаточно где-то применить силу, а где-то четко сказать: "Если вы сделаете это, мы сделаем вот это". Мы могли бы взять под контроль эту территорию после ухода французов, но мы этого не делаем. Мы не создали там финансовую систему и органы, которые могли бы защищать дружественных России политиков и группы населения. А это можно было сделать только силой.Прошу прощения за эмоции, но происходящее в Мали – это моя личная боль.- Как именно развивалось это сражение? В чем конкретно состоит подвиг Африканского корпуса?- Судя по тому, что мне пишут ребята оттуда, мы все проспали. Мы начали что-то делать только тогда, когда боевики доехали до наших аванпостов и стали их обстреливать. Подняли вертолет, а он был сбит. В общем, это тот случай, когда простым бойцам пришлось проявлять героизм, потому что к отражению этих атак ничего не было подготовлено. А ведь в таких случаях надо действовать на упреждение.Сами понимаете, что когда ты в исламской стране, а вокруг террористы, ты вынужден превращать свои позиции в Брестскую крепость, потому что тебе отступать некуда.Более того, мы в данном эпизоде действовали устаревшими методами: подняли вертолет и стали из него стрелять. Как будто СВО не показала, что воздух ты можешь контролировать только до поры до времени, пока у противника не появляются разведданные с БПЛА и со спутников, а также ПЗРК вроде "Стингера" или "Иглы". И когда мы остались без воздуха, то начали что-то предпринимать.Да, сейчас публикуются кадры, как "Ланцеты" били по вражеским колоннам. На самом же деле это не было эффективно: одну бронемашину подорвали, а десяток проехали дальше. Не говоря уже о мотоциклах и пикапах. Не было у нас роя из разведывательных и ударных БПЛА, способных сформировать килл-зону на 10-15 километров.Повторюсь, судя по сражениям в Мали можно подумать, что у нас никакого опыта СВО вовсе нет. Но это же не так. В Африканском корпусе работают одни из самых опытных бойцов. Сначала они получили закалку в рядах "Вагнера", потом во время боевых действий на Украине. То есть они совместили опыт войны против группировок в слаборазвитой Африке и против мощной регулярной армии Европы. К сожалению, этот опыт не применялся.Очень жаль, что мы потеряли Кидаль. Это ключевой город на севере Мали. Если бы мы работали на упреждение, этого бы не было. А ведь нам достаточно было выявить местных авторитетов, которые переключились на работу с враждебными нам организациями. Они же все продажные. Там ни с кем нельзя договориться на 100%. Их надо контролировать. Они понимают только силу. И "Вагнер" этот страх перед Россией обеспечивал. Шаг влево, шаг вправо – сразу карательные действия. А сейчас у нас этого не было. Мы почему-то пытались договориться с людьми, которые десятилетиями резали друг друга.Я вот еще на что хотел бы обратить внимание.Французам эту огромную территорию удавалось контролировать силами одного "Иностранного легиона" - это всего около 10 тысяч бойцов. То есть не надо много войск, чтобы удерживать эти страны в своей сфере влияния. Просто нужна качественная работа всех структур.- Зафиксируем. Нам нет смысла пенять на малийскую армию, потому что она ни на что не годится. Все, что произошло – наши собственные организационные просчеты.- Конечно. Какая малийская армия? Что мы можем ей дать? Представьте, что вы приходите на новое место работы и понимаете, что ваш коллега ничего не умеет. Вы, естественно, все будете делать самостоятельно. Неужели опыт Сирии нас ничему не научил? Как только вы сокращаете свою военную активность, у вас сыплется все сразу. Повторюсь, это исключительно наша вина. Нельзя рассчитывать на людей, которые изначально не готовы прикрывать тебе спину.- А почему вы думаете, что у нас есть ресурсы и внимание на то, чтобы заниматься Африкой, учитывая, какую тяжелую войну мы ведем на Украине?- Во-первых, мы можем заниматься чем угодно. Украина не забирает все наши ресурсы. Экономика работает, экспорт и импорт идут. Да, есть санкции, которые ограничивают наши возможности. Но том, что идет СВО, российское общество стало замечать только сейчас, когда дроны стали долетать до Урала.Во-вторых, на СВО у нас на самом деле не задействовано очень много людей. Группировки в 700 тысяч человек более чем достаточно. Там нет смысла держать больше. А для Африки вообще не требуется больше 30 тысяч бойцов. У "Вагнера" людей было еще меньше, но они успешно выполняли задачи во всех странах. Они взяли под контроль ЦАР, при этом еще решая вопросы в Сирии и в Ливии.Повторюсь, в Африке нет ничего такого, что отрывало бы гигантские российские военные и экономические ресурсы. Более того, мы должны там максимально присутствовать. Потому что именно за счет присутствия в Африке мы ослабляем наших врагов на Западе. Африка – это житница для Франции и всей Европы. Чем слабее Франция в Африке, тем меньше она может передать Украине.То есть дело не в том, что мы должны бросать все ресурсы на Украину. Мы должны занимать активную позицию в других регионах мира, чтобы победить на Украине. В этом и есть суть геополитики.Кстати, сейчас очень много украинских подразделений находятся в Африке, Сирии и в Ливии. У киевского режима нет никаких рефлексий на тему: "Зачем нам это нужно? Мы же тем самым ослабляем свой фронт в Донбассе?". Наоборот, они работают везде, пытаясь ослабить экономические и логистические возможности России.Мы должны действовать так же. Других вариантов нет.- Как раз хотел спросить, какую роль сыграли украинские специалисты в подготовке этих террористов и в части передачи им своего боевого опыта?- О передаче боевого опыта тут говорить не приходится, потому что эти ребята работают с колес. Украинские специалисты обеспечивают им малое небо: разведывательные и ударные БПЛА. Этого уже достаточно. Десяток таких специалистов заменяет собой артиллерийскую батарею. Тебе не надо таскать за собой орудия и снаряды. Если у тебя есть один оператор и несколько десятков дронов, ты можешь решить вопросы в радиусе до 50 километров. А если эти специалисты расположены на расстоянии в десяток километров друг от друга, они 120 километров могут закрыть.- Как дальше будут развиваться события в Мали? Какой для нас оптимистичный и пессимистичный сценарий?- Если мы будем вести себя так же, как в Сирии, это будет пессимистичный сценарий. То же самое касается происходившего в Ливии, когда мы вроде бы стабилизировали ситуацию, но потом все равно все потеряли.- Кстати, в Сирии наше влияние скукожилось, но базы никто не убрал.- Базы не убрали. Но мы не можем их использовать в полной мере. Базы – это попытка хоть как-то обозначить свое присутствие. Это правильно. Но мы позволили противнику запереть нас на этих базах. Они нам сейчас не помощники, а заложники ситуации.Повторюсь, для таких войн не надо много людей. Одна наша ЧВК работала очень эффективно. Они решали вопросы и с французами, и с южноафриканскими ЧВК, и с наследниками американской Black Water. Причем с французами вопросы решались очень просто, потому что значительная часть "Иностранного легиона" состояла из выходцев из постсоветских республик. Когда мы стали переманивать этих ребят, то фактически купили информацию обо всем, что происходит во французских войсках.К чему я это рассказываю? К тому же, что все наши структуры в Африке работают по факту. Они начинают что-то делать только тогда, когда что-то случается. А в таких конфликтах надо всегда действовать на упреждение.- А если Африканский корпус все же придется вывести из Африки, как это может усилить нашу группировку на СВО?- Никак это ее не усилит. Реалии СВО таковы, что пара десятков тысяч бойцов не помогут нам сформировать какой-то ударный кулак для реализации оперативных или стратегических замыслов. Грубо говоря, ВСУ могут потратить 5-10-15 дронов на каждого бойца и нивелировать наше преимущество. Вы же видите, какие массированные поставки к ним сейчас идут. Потому я и говорю, что Африканский корпус нужен именно в Африке.Чем больше мы там присутствуем, тем меньше дешевых ресурсов поступит нашим противникам на Западе. То, что мы контролируем часть Нигерии, уже влияет на поставки урана во Францию, которая 80% своей энергии вырабатывает на АЭС. Мы вообще могли бы им эти поставки перекрыть.Таким образом, работа в Африке способна обезопасить наших людей в Евразии. Армии Запада не могут напрямую угрожать России, потому что они тоже вынуждены расходовать свои ресурсы в других местах.

https://ukraina.ru/20260129/1074944452.html

африка

мали

сирия

европа

франция

ливия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, африка, мали, сирия, чвк, иностранный легион, вооруженные силы украины, дроны, бронетехника, вертолеты, европа, геополитика, экономика, франция, ливия, сво