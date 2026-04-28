В Мали погибли российские солдаты - 28.04.2026 Украина.ру
https://ukraina.ru/20260428/v-mali-pogibli-rossiyskie-soldaty-1078394692.html
В Мали погибли российские солдаты
В Мали погибли российские солдаты - 28.04.2026 Украина.ру
В Мали погибли российские солдаты
В результате атаки повстанцев в Мали есть жертвы среди Африканского корпуса Минобороны России. Об этом 28 апреля сообщил замглавы МИД РФ Георгий Борисенко на заседании комитета Совета Федерации по международным делам
2026-04-28T13:48
2026-04-28T13:48
По данным посла России Игоря Громыко, ситуация в столице Бамако остается спокойной, однако захват повстанцами северного города Кидаль создает серьезные проблемы.С 25 апреля в Мали продолжаются атаки альянсов джихадистской группировки JNIM (запрещена в России) и туарегских повстанцев на правительственные войска и крупные города. В тот день произошло одновременное нападение на города Кидаль (северо-восток страны), Гао (восток), Севаре (центр), Кати и столицу страны Бамако.Малийская армия (FAM) и Африканский корпус Минобороны России сдерживают атаки. На 27 апреля местные власти не подтверждают бои в Бамако. С 24 апреля в городе введен комендантский час с 21:00 до 6:00.О ситуации в Африке: Как "Африканский корпус" утёр нос Макрону и довёл Зеленского до истерики
новости, россия, мали, совет федерации
Новости, Россия, Мали, Совет Федерации

В Мали погибли российские солдаты

13:48 28.04.2026
 
© REUTERS / StringerСолдаты Мали во время патрулирования после нападения на главную военную базу в городе Кати
Солдаты Мали во время патрулирования после нападения на главную военную базу в городе Кати - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
© REUTERS / Stringer
В результате атаки повстанцев в Мали есть жертвы среди Африканского корпуса Минобороны России. Об этом 28 апреля сообщил замглавы МИД РФ Георгий Борисенко на заседании комитета Совета Федерации по международным делам
По данным посла России Игоря Громыко, ситуация в столице Бамако остается спокойной, однако захват повстанцами северного города Кидаль создает серьезные проблемы.
С 25 апреля в Мали продолжаются атаки альянсов джихадистской группировки JNIM (запрещена в России) и туарегских повстанцев на правительственные войска и крупные города. В тот день произошло одновременное нападение на города Кидаль (северо-восток страны), Гао (восток), Севаре (центр), Кати и столицу страны Бамако.
Малийская армия (FAM) и Африканский корпус Минобороны России сдерживают атаки. На 27 апреля местные власти не подтверждают бои в Бамако. С 24 апреля в городе введен комендантский час с 21:00 до 6:00.
