В Мали погибли российские солдаты
© REUTERS / Stringer — Солдаты Мали во время патрулирования после нападения на главную военную базу в городе Кати
В результате атаки повстанцев в Мали есть жертвы среди Африканского корпуса Минобороны России. Об этом 28 апреля сообщил замглавы МИД РФ Георгий Борисенко на заседании комитета Совета Федерации по международным делам
По данным посла России Игоря Громыко, ситуация в столице Бамако остается спокойной, однако захват повстанцами северного города Кидаль создает серьезные проблемы.
С 25 апреля в Мали продолжаются атаки альянсов джихадистской группировки JNIM (запрещена в России) и туарегских повстанцев на правительственные войска и крупные города. В тот день произошло одновременное нападение на города Кидаль (северо-восток страны), Гао (восток), Севаре (центр), Кати и столицу страны Бамако.
Малийская армия (FAM) и Африканский корпус Минобороны России сдерживают атаки. На 27 апреля местные власти не подтверждают бои в Бамако. С 24 апреля в городе введен комендантский час с 21:00 до 6:00.
