В Мали погибли российские солдаты

В Мали погибли российские солдаты - 28.04.2026 Украина.ру

В Мали погибли российские солдаты

В результате атаки повстанцев в Мали есть жертвы среди Африканского корпуса Минобороны России. Об этом 28 апреля сообщил замглавы МИД РФ Георгий Борисенко на заседании комитета Совета Федерации по международным делам

2026-04-28T13:48

2026-04-28T13:48

2026-04-28T13:48

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

По данным посла России Игоря Громыко, ситуация в столице Бамако остается спокойной, однако захват повстанцами северного города Кидаль создает серьезные проблемы.С 25 апреля в Мали продолжаются атаки альянсов джихадистской группировки JNIM (запрещена в России) и туарегских повстанцев на правительственные войска и крупные города. В тот день произошло одновременное нападение на города Кидаль (северо-восток страны), Гао (восток), Севаре (центр), Кати и столицу страны Бамако.Малийская армия (FAM) и Африканский корпус Минобороны России сдерживают атаки. На 27 апреля местные власти не подтверждают бои в Бамако. С 24 апреля в городе введен комендантский час с 21:00 до 6:00.О ситуации в Африке: Как "Африканский корпус" утёр нос Макрону и довёл Зеленского до истерики

россия

мали

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, мали, совет федерации