https://ukraina.ru/20260428/kak-afrikanskiy-korpus-utr-nos-makronu-i-dovl-zelenskogo-do-isteriki-1078380090.html

Как "Африканский корпус" утёр нос Макрону и довёл Зеленского до истерики

Утром 25 апреля 2026 года к военной базе Кати в 15 километрах от Бамако, столицы Мали, подъехала машина, гружёная взрывчаткой. Дальше всё произошло почти молниеносно: одновременно посыпались удары на международный аэропорт Бамако, Севаре, Гао, Кидаль.

2026-04-28T10:00

россия

мали

париж

эммануэль макрон

трамп и зеленский

владимир зеленский

минобороны

аль-каида

гру

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/1c/1078381465_0:0:886:498_1920x0_80_0_0_a92c13155658a302a2dfbd977a3e0b46.jpg

В аэропорту Модибо Кейта повстанцы пытались прорваться на взлётно-посадочную полосу с тяжёлым вооружением. К вечеру JNIM (сахельская "дочка" террористической и запрещенной в России "Аль-Каиды") и туареги-сепаратисты из "Фронта освобождения Азавада" под патронажем украинской ГУР объявили о захвате Кидаля — символической столицы туарегского движения, за которую несколько лет назад уже шли кровопролитные бои.Казалось бы, триумф. Корреспондент, France24, описывавший эти события, был похож на довольного котяру и наверняка уже мриял о жирном чеке из DGSE, а в Париже и Киеве открывали шампанское и пакеты с подозрительным содержимым: Мали, вторая страна Африки по залежам золота, один из оплотов российского присутствия на континенте, наконец-то пала.Но уже к вечеру 26 апреля стало ясно — всё-таки не пала. Атаки на Бамако отбиты, власти страны на связи и заявляют о "полном контроле над ситуацией", несмотря на трагическую гибель министра обороны Садио Камары. Даже Кидаль, как выяснилось, не захвачен — джихадисты понесли катастрофические потери и выставили выход раненых и части тяжелой техники из города за свою "перемогу", хотя защитники города остались и продолжили держать оборону.И всё потому, что главный периметр в Бамако, Кидале и других городах Мали держат не только регулярные войска FAMa, но и "Африканский корпус" Министерства обороны России. Те самые люди, которых Париж и Киев в едином истерическом порыве поливают желчью и называют не иначе как "бандой убийц", в очередной раз довели Эмманюэля Макрона и Владимира Зеленского до истерики, сорвав им все планы.Самая крупная и скоординированная атака альянса JNIM и туарегов за десятилетие: тщательно продуманная операция со смертниками, БПЛА, разведкой и жовто-блакитными следами аж до самого Киева — была отбита экспедиционным контингентом российского Минобороны. И история этих людей действительно заслуживает того, чтобы быть рассказанной.Из "оркестра" — в министерствоК судьбоносным событиям 2023 года, о которых, пожалуй, говорить мы здесь не станем, российские инструкторы так или иначе были интегрированы в полдесятка африканских режимов — от ЦАР до Мали. Они выполняли задачи охраны, бухгалтерии, обучения, службы безопасности — короче, были универсальным и, что ещё важнее, надёжным подрядчиком. Конечно, этот опыт нужно было национализировать и масштабировать.Так появился "Африканский корпус". Не прежний "оркестр", а официальное подразделение Минобороны РФ, с государственным контрактом, валютной ведомостью и тяжёлой транспортной авиацией, которая раньше "оркестру" не полагалась. Стратегическим куратором направления стал заместитель министра обороны генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров; оперативным куратором — генерал-майор ГРУ Андрей Аверьянов. Аверьянов — фигура сама по себе примечательная и заслуживающая отдельного рассказа — очень уж think tank’и аналитики любят связывать его с самыми чувствительными зарубежными операциями российской военной разведки. Большинство тактических командиров бывшего "оркестра" при этом остались на местах."Африканский корпус" стал системным оператором безопасности целого блока государств, объединённых в Альянс государств Сахеля (AES). Интересная деталь: по данным американской аналитической НКО ACLED, частота инцидентов с участием российских сил в регионе после такого ребрендинга снизилась. Казалось бы, любой западный щелкопёр тут же это спишет на "падение активности", но американцы пришли к иному выводу: операции может и стали проводиться реже, но разведка стала более тщательной, работа системной, а Минобороны РФ продолжило линию "партизанских медиа", когда мужчины честной судьбы с автоматами и дронами предпочитают давать комментарии свинцом, а не словами, и не прессе, а очередным джихадистам на французской прикормке."Африканский корпус" стал скелетом, на котором держится субъектность сразу нескольких государств. Именно поэтому атака на Бамако и Кидаль была такой важной — и именно поэтому её провал так фрустрировал Запад.Но при чём здесь Украина?Если вы думаете, что в Сахеле против "Африканского корпуса" воюют исключительно полудикие фанатики на "Хайлюксах" с пулемётами, как в фильмах 20-летней давности, у меня для вас новости. На самом деле, против российских сил там орудуют люди, говорящие на до боли знакомом вам суржике.Главное управление разведки Украины во главе с Кириллом Будановым* (внесён в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга) ещё в 2024-м открыло на континенте второй фронт. Цель понятна: ударить побольнее там, где куётся значительная часть российского международного авторитета. Не получится достать русского генерала под Купянском — так хотя бы под Кидалем достанем.ГУР в Сахеле пытается вести прокси-войну по лекалам кураторов из ЦРУ. Туарегам-джахдистам объясняют, как собрать дрон-камикадзе, как поставить терминал Starlink в пустыне так, чтобы он не поплавился на солнце к слоновьей матери, как читать спутниковую разведку.Туареги сами — не анонимно, в интервью — подтверждали, что проходили подготовку на территории Украины. А представитель ГУР Андрей Юсов в августе 2024-го с неприкрытой гордостью заявлял, что это именно украинская сторона передала террористам "необходимую информацию" для той самой трагической засады в Тин-заутине.В Сахеле происходит битва двух школ, вышедших из одной советской военной шинели. Командиры АК и инструкторы ГУР — люди, которые в 1990-е, скорее всего, читали одни и те же уставы и били одни и те же мишени на одних и тех же полигонах. Просто потом одни уехали в Ростов, а другие — в Бровары. И теперь они сидят по разные стороны Сахары и швыряют друг в друга оптоволоконными дронами, потому что обычные FPV в Сахеле уже не работают: малийская армия получила системы РЭБ, и украинским инструкторам пришлось учить радиклов работать с оптоволокном.А кто оплачивает украинцам банкет?Когда поздно вечером читаешь четвёртый подряд разбор Сахеля от западных СМИ, понимаешь, что все они почему-то говорят с одинаковым парижским акцентом. Французская разведка DGSE обладает почти вековой историей присутствия в Сахеле. Её агентурные сети в Кот-д’Ивуаре, Сенегале, Бенине работали там ещё до появления телевидения. И даже когда из Бамако, Уагадугу и Ниамея вышвырнули французские войска, DGSE никуда не делась.В январе 2026-го в Буркина-Фасо был предотвращён крупный заговор против президента Ибрагима Траоре. Организатор — экс-президент Поль-Анри Дамиба, бежавший в своё время в Того. План — убийство Траоре, захват базы дронов, ввод "иностранного контингента". Логистика шла через Кот-д’Ивуар при кураторстве французской разведки. А заговор раскрыли — кто бы вы думали — те самые инструкторы "Африканского корпуса" в стране. Того выдали Дамибу, АК праздновал победу.Потому что именно так выглядит реальная деколонизация: бумажная независимость состоялась ещё в середине прошлого века, но "запретный сад" бывших метрополий никуда не делся. И битва за золото, уран, фосфаты, драгоценные камни, кобальт продолжается и будет продолжаться ещё не один десяток лет.Здесь я хочу обратить внимание на медийный контраст, который для российской аудитории особенно показателен. После атаки на Кати Москва промолчала. Не было ни триумфальных заявлений "Африканский корпус остановил наступление врагов государственности", ни соболезнований на уровне министерства после вестей о гибели главы малийского Минобороны Садио Камары. Зато Париж, Reuters, Guardian, France 24 как по темнику выдали целый селевый поток материалов с примерно одним и тем же месседжем: "российские наёмники не справились".Западные медийщики очень поторопились выдать желаемое за действительное, и к тому моменту, как редакторы пускали в ленту очередной сюжет о "провали России в Африке", правительственные здания в Бамако были уже вне зоны поражения, периметр в Кати восстановлен, а аэропорт — открыт. Тишина оказалась лучшим инструментом пропаганды. Те, кому действительно интересно происходящее в Сахеле, эту тишину услышали и сделали нужные выводы.***Но, положа руку на сердце, я понимаю, почему о Сахеле так любят говорит на Западе. Это чистая романтика солдат удачи, редкий в XXI веке возврат к войне как к искусству мастеров одиночек, где мастерство одного оперативника имеет даже не тактическое — стратегическое значение. Имеет значение, насколько хорошо ты лично знаешь местность под Гао, понимаешь, как туарег читает следы, хватит ли у тебя выдержки три ночи подряд караулить конвой, который, может быть, и не выйдет.В эпоху, когда государства и войны всё больше похоже на алгоритмы, человек с автоматом, ясной задачей и понятной зоной ответственности становится героем ретро-боевиков. А мы любим ретро-боевики. И вот в условиях такого ретро-боевика куётся новый мировой порядок, обкатываются сценарии прокси-войн, которые завтра станут стандартом для всего остального мира.Попытка переворота 25–26 апреля 2026-го купирована. "Африканский корпус" прошёл очень важное испытание, а режим Ассимы Гоиты остался на месте. А война в Сахеле продолжится: пока в Париже, Вашингтоне и Киеве будут люди, готовые за неё платить. И пока в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове, Воронеже, Новосибирске и городах и весях поменьше будут люди, которые лучше всех умеют побеждать.Другие подробности последних событий в Мали - в статье "Золото французской империи. Запад хочет вернуть контроль над Мали"

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Никита Волкович

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

