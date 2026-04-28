https://ukraina.ru/20260428/udar-po-vsem-danilov-obyasnil-pochemu-moskva-ne-mozhet-ostatsya-v-storone-ot-krizisa-na-blizhnem-1078395995.html

Удар по всем: Данилов объяснил, почему Москва не может остаться в стороне от кризиса на Ближнем Востоке

У России есть определенные ограничения в формулировании отношения к американо-израильской кампании против Ирана, поскольку Москва не заинтересована в свертывании отношений с администрацией Трампа. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал профессор МГИМО, глава отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов

2026-04-28T16:30

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Однако у РФ появляются и плюсы: у Трампа не так много влиятельных третьих игроков для сопровождения иранского конфликта, Европа не подходит, Китай проблематичен, а российские шансы выше.По словам Данилова, для российской дипломатии нынешняя ситуация крайне сложна. Москва не заинтересована в свертывании отношений с Вашингтоном, поэтому есть ограничения в формулировании своей позиции. Эксперт отметил, что Трамп наверняка учитывает российский потенциал, поскольку у него не так много возможностей использовать влиятельных третьих игроков для сопровождения иранского конфликта.Он также подчеркнул, что в краткосрочном плане Россия будет использовать то, что у нее есть в руках, в качестве дополнительных дивидендов.Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что Вашингтон не стремится к эскалации с Ираном, но оставляет за собой право на ответные действия. Российская сторона неоднократно призывала к деэскалации и выражала готовность выступать посредником в переговорах между Тегераном и Вашингтоном.Полный текст интервью Дмитрия Данилова: Польша предупреждает о скором "нападении" России, чтобы войти в ядерный клуб Европы читайте на сайте Украина.ру.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

