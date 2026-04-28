Удар по всем: Данилов объяснил, почему Москва не может остаться в стороне от кризиса на Ближнем Востоке
У России есть определенные ограничения в формулировании отношения к американо-израильской кампании против Ирана, поскольку Москва не заинтересована в свертывании отношений с администрацией Трампа. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал профессор МГИМО, глава отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов
2026-04-28T16:30
Однако у РФ появляются и плюсы: у Трампа не так много влиятельных третьих игроков для сопровождения иранского конфликта, Европа не подходит, Китай проблематичен, а российские шансы выше.
По словам Данилова, для российской дипломатии нынешняя ситуация крайне сложна. Москва не заинтересована в свертывании отношений с Вашингтоном, поэтому есть ограничения в формулировании своей позиции.
Эксперт отметил, что Трамп наверняка учитывает российский потенциал, поскольку у него не так много возможностей использовать влиятельных третьих игроков для сопровождения иранского конфликта.
Он также подчеркнул, что в краткосрочном плане Россия будет использовать то, что у нее есть в руках, в качестве дополнительных дивидендов.
"Но в долгосрочном плане мы заинтересованы в том, чтобы нынешние тенденции не привели к глобальному кризису, который в условиях нынешней конфронтации, в том числе и в Европе, и на Ближнем Востоке, ударит по всем. Россия, конечно же, не может стать островом благополучия в этом смысле и поэтому должна работать на поиск совместных механизмов решения этих проблем", — пояснил Данилов.
Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что Вашингтон не стремится к эскалации с Ираном, но оставляет за собой право на ответные действия. Российская сторона неоднократно призывала к деэскалации и выражала готовность выступать посредником в переговорах между Тегераном и Вашингтоном.