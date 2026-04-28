Удар по всем: Данилов объяснил, почему Москва не может остаться в стороне от кризиса на Ближнем Востоке - 28.04.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260428/udar-po-vsem-danilov-obyasnil-pochemu-moskva-ne-mozhet-ostatsya-v-storone-ot-krizisa-na-blizhnem-1078395995.html
Удар по всем: Данилов объяснил, почему Москва не может остаться в стороне от кризиса на Ближнем Востоке
новости
россия
европа
москва
алексей данилов
дональд трамп
украина.ру
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/09/1077719545_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_248f510477e202b58a9480cd283040b9.jpg
россия
европа
москва
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/09/1077719545_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_722b15f35b960626b7f7ef036a0ccf02.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, европа, москва, алексей данилов, дональд трамп, украина.ру
Новости, Россия, Европа, Москва, Алексей Данилов, Дональд Трамп, Украина.ру

16:30 28.04.2026
 
© REUTERS / Majid Asgaripour
- РИА Новости, 1920, 28.04.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Читать в
ДзенTelegram
У России есть определенные ограничения в формулировании отношения к американо-израильской кампании против Ирана, поскольку Москва не заинтересована в свертывании отношений с администрацией Трампа. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал профессор МГИМО, глава отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов
Однако у РФ появляются и плюсы: у Трампа не так много влиятельных третьих игроков для сопровождения иранского конфликта, Европа не подходит, Китай проблематичен, а российские шансы выше.
По словам Данилова, для российской дипломатии нынешняя ситуация крайне сложна. Москва не заинтересована в свертывании отношений с Вашингтоном, поэтому есть ограничения в формулировании своей позиции.
Эксперт отметил, что Трамп наверняка учитывает российский потенциал, поскольку у него не так много возможностей использовать влиятельных третьих игроков для сопровождения иранского конфликта.
Он также подчеркнул, что в краткосрочном плане Россия будет использовать то, что у нее есть в руках, в качестве дополнительных дивидендов.
"Но в долгосрочном плане мы заинтересованы в том, чтобы нынешние тенденции не привели к глобальному кризису, который в условиях нынешней конфронтации, в том числе и в Европе, и на Ближнем Востоке, ударит по всем. Россия, конечно же, не может стать островом благополучия в этом смысле и поэтому должна работать на поиск совместных механизмов решения этих проблем", — пояснил Данилов.
Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что Вашингтон не стремится к эскалации с Ираном, но оставляет за собой право на ответные действия. Российская сторона неоднократно призывала к деэскалации и выражала готовность выступать посредником в переговорах между Тегераном и Вашингтоном.
Полный текст интервью Дмитрия Данилова: Польша предупреждает о скором "нападении" России, чтобы войти в ядерный клуб Европы читайте на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
