Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260428/rossiya-perestala-deystvovat-metodami-vagnerovtsev--linin-o-situatsii-v-mali-1078396282.html
Россия перестала действовать методами вагнеровцев — Линин о ситуации в Мали
Сообщения о том, что в Мали боевиков поддерживает Запад, не соответствуют действительности — французское влияние там уже нивелировано, а работают лишь финансовые группы и банды. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный корреспондент и участник СВО Евгений Линин
2026-04-28T16:55
2026-04-28T16:55
новости
мали
россия
запад
украина.ру
чвк
иностранный легион
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/1b/1078337141_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_450f389600b3f923294ec509411513c6.jpg
мали
россия
запад
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/1b/1078337141_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a10ad00d5cb4bba27a8452088c8f2997.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Россия перестала действовать методами вагнеровцев — Линин о ситуации в Мали

16:55 28.04.2026
 
© REUTERS / ABOUBAKAR TRAORE
- РИА Новости, 1920, 28.04.2026
© REUTERS / ABOUBAKAR TRAORE
Читать в
ДзенTelegram
Сообщения о том, что в Мали боевиков поддерживает Запад, не соответствуют действительности — французское влияние там уже нивелировано, а работают лишь финансовые группы и банды. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный корреспондент и участник СВО Евгений Линин
Проблема в другом: российские силы перестали применять эффективные методы, которые были во временах ЧВК "Вагнер", не создали финансовую систему и органы защиты дружественных политиков, а регулярная армия Мали без прямого участия РФ небоеспособна.
По словам Линина, Африка в основном находилась под контролем Франции с ее "Иностранным легионом", который эффективно ликвидировал ненужные группировки. Когда туда зашли вагнеровцы, конфигурация полностью изменилась, и Франция была вынуждена уйти после провала операции в 2023 году. Эксперт подчеркнул, что неправильно говорить о поддержке боевиков западными государствами — там нет их влияния.
Он также отметил, что регулярная армия Мали в принципе небоеспособна. Вся суть работы российских инструкторов заключалась в том, чтобы научить ее хоть что-то делать, но без непосредственного участия российских войск толку от них нет. При этом никакая военная сила не будет эффективной без качественной контртеррористической и контрразведывательной деятельности.
"К сожалению, мы в Мали этим не занимались. Наши противники открыто скупали политиков и местных бандитов, а теперь мы удивляемся, как это могло произойти. Иными словами, мы перестали действовать методами, которые были во времена вагнеровцев. Хотя было достаточно где-то применить силу, а где-то четко сказать: "Если вы сделаете это, мы сделаем вот это"", — пояснил Линин.
Он добавил, что Россия могла бы взять под контроль территорию после ухода французов, но не делает этого.
"Мы не создали там финансовую систему и органы, которые могли бы защищать дружественных России политиков и группы населения. А это можно было сделать только силой. Прошу прощения за эмоции, но происходящее в Мали — это моя личная боль", — резюмировал военкор.
Ранее российские СМИ сообщали, что боевики при поддержке Запада пытаются захватить значительные территории Мали, а Африканский корпус Минобороны РФ совершил подвиг, отбив большинство атак, но вынужден был уступить город Кидаль. Официальных комментариев от Минобороны РФ по этому поводу не поступало.
Полный текст интервью Евгения Линина: ВСУ обеспечивают малое небо для боевиков из Мали, с которыми сражается Африканский корпус читайте на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
Лента новостейМолния