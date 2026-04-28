Россия перестала действовать методами вагнеровцев — Линин о ситуации в Мали

Сообщения о том, что в Мали боевиков поддерживает Запад, не соответствуют действительности — французское влияние там уже нивелировано, а работают лишь финансовые группы и банды. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный корреспондент и участник СВО Евгений Линин

2026-04-28T16:55

Проблема в другом: российские силы перестали применять эффективные методы, которые были во временах ЧВК "Вагнер", не создали финансовую систему и органы защиты дружественных политиков, а регулярная армия Мали без прямого участия РФ небоеспособна.По словам Линина, Африка в основном находилась под контролем Франции с ее "Иностранным легионом", который эффективно ликвидировал ненужные группировки. Когда туда зашли вагнеровцы, конфигурация полностью изменилась, и Франция была вынуждена уйти после провала операции в 2023 году. Эксперт подчеркнул, что неправильно говорить о поддержке боевиков западными государствами — там нет их влияния.Он также отметил, что регулярная армия Мали в принципе небоеспособна. Вся суть работы российских инструкторов заключалась в том, чтобы научить ее хоть что-то делать, но без непосредственного участия российских войск толку от них нет. При этом никакая военная сила не будет эффективной без качественной контртеррористической и контрразведывательной деятельности.Он добавил, что Россия могла бы взять под контроль территорию после ухода французов, но не делает этого."Мы не создали там финансовую систему и органы, которые могли бы защищать дружественных России политиков и группы населения. А это можно было сделать только силой. Прошу прощения за эмоции, но происходящее в Мали — это моя личная боль", — резюмировал военкор.Ранее российские СМИ сообщали, что боевики при поддержке Запада пытаются захватить значительные территории Мали, а Африканский корпус Минобороны РФ совершил подвиг, отбив большинство атак, но вынужден был уступить город Кидаль. Официальных комментариев от Минобороны РФ по этому поводу не поступало.Полный текст интервью Евгения Линина: ВСУ обеспечивают малое небо для боевиков из Мали, с которыми сражается Африканский корпус читайте на сайте Украина.ру.

