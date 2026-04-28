Георгий Проскура: 150 лет создателю Харьковского авиационного института

28 апреля 1876 года в семье мещанина Фёдора Андреевича Проскуры произошло радостное событие. У него родился сын, которого нарекли Георгием. Никто и представить себе не мог, что этот человек будет стоять у истоков российского турбиностроения, авиации и многих других направлений науки и техники

2026-04-28T16:00

Фёдор Андреевич жил в маленьком городке Смела Черкасского уезда Киевской губернии. Судя по фамилии, предки его происходили с Полтавщины, а точнее из Миргорода или его окрестностей – мест, воспетых знаменитым его земляком Николаем Васильевичем Гоголем. Сам город Смела был почти типичным провинциальным малороссийским городом, но именно что почти, так как, несмотря на очень скромные размеры (к началу 20 века населения около 16 тысяч душ обоего пола) в нём было 18 заводов. Правда, все по переработке сельхозпродукции, но тем не менее. В общем, город был промышленным, а вот учиться толком было и негде – церковно-приходская школа не в счёт. И тогда Фёдор Андреевич, желающий своим детям счастья и достойной жизни, отправил юного Георгия в Елисаветград (ныне временно носящий имя Кропивницкий) в реальное училище.Реальное училище – это особый в России тип учебных заведений, куда принимали учеников всех сословий со специализацией в практических знаниях, которые можно было применить в промышленности и коммерции. Особое внимание поэтому уделялось естественным наукам – механике, математике, практической химии и т.д. Выпускники имели право поступать в любые высшие учебные заведения кроме университетов – для университета требовался школьный курс латыни и древнегреческого, которые в реальных училищах не преподавались.Георгий закончил курс обучения с отличием и направился сразу в Москву – в Императорское Московское техническое училище (сейчас – Московский государственный технический университет им. Баумана) – настоящую кузницу отечественной инженерии в очень многих сферах, начиная со строительства и заканчивая воздухоплаванием. Лекции читали настоящие корифеи: выдающийся педагог, инженер и механик Василий Игнатьевич Гриневицкий, теоретик и практик российского воздухоплавания Николай Егорович Жуковский, специалист по материаловедению Павел Аполлонович Велихов, механик Иван Андреевич Калинников, теплотехник Сергей Алексеевич Чаплыгин. Часть и профессорско-преподавательского состава, и часть студентов поддерживали набиравших силу социал-демократов и даже участвовала в революционном движении. Но вот Георгий Проскура во всем этом замечен не был. Он просто учился и более всего интересовался вопросами гидродинамики и теорией гидротурбин – дисциплинами новыми, ещё только формировавшимися, где, в общем-то, можно было одинаково быстро и сломать шею, и стать первопроходцем.Талантливый студент, естественно, привлёк внимание маститых профессоров, а потому по окончании в 1901 году ИМТУ дипломированный уже инженер-механик получил персональное приглашение на работу в Харьковский технологический институт (ХТИ) – заведение не менее славное, чем ИМТУ с прекрасной научной школой и техническим оснащением. С ним окажется связанной вся дальнейшая жизнь и научная деятельность Георгия Федоровича.Уже через год Проскуру направили на учёбу в Швейцарию, в Цюрих на завод Эшер Висс. Это было флагманское предприятие по созданию тепловых двигателей. Как раз в тот период на нём осваивали производство паровых турбин для тепловых электростанций, пароходов, локомотивов, а также велись работы по конструированию гидротурбин. Завод становится настоящей и лучшей школой для молодого инженера, который к тому же слушал лекции в одном из лучших технических ВУЗов мира – Цюрихском политехническом университете.С 1905-го года Проскура уже применял полученные знания на практике на Франко-Российском судостроительном заводе, где как раз приступили к производству и выпуску отечественных судовых паровых турбин. В 1908-м году на Первой морской выставке в Москве эти турбины удостоились большой золотой медали, а Проскура, как инженер, внёс свою весомую лепту в дело воссоздания Русского военно-морского флота после поражения в Русско-Японской войне. К этому времени он уже снова в Харькове, в ХТИ, занимался вопросами гидродинамики и гидротурбин, а заодно и… вопросами авиастроения.Проскура, как и многие инженеры того времени, прекрасно осознавал, что законы гидродинамики и аэродинамики имеют много общего: вообще принципы движения что в воде, что в воздухе отличаются только ввиду плотности среды. Соответственно, знания в гидродинамике вполне можно применять и в авиастроении (и наоборот). Самый известный пример – суда на воздушных крыльях, "воздушные лыжи" и т.д. Вот Проскура-то – внимательный ученик Жуковского – и стал пионером по изучению аэродинамики и даже создал в ХТИ аэродинамическую трубу – третью в России, а заодно и аэросекцию. В поле её зрения находились и аэропланы, и аэросани, и аэролодки. Уже позже, в годы советской власти, эта секция станет основой для всемирно известного Харьковского авиационного института (ХАИ).Но это потом. А пока Проскура по-прежнему являлся ведущим специалистом по гидротурбинам, писал научные работы, применял выработанные им теоретические выкладки на практике и… боролся за право вообще работать в ХТИ. Многие коллеги считали его прожектёром, чьи работы не имеют практического применения. Сложно сказать почему: то ли время не пришло, то ли косность мышления части профессуры, то ли банальная зависть. Но факт остаётся фактом.Ситуация для Проскуры поменялась уже с окончанием Гражданской войны. Советская власть отчаянно нуждалась в лояльных, опытных и талантливых инженерах. Машиностроение, а тем более, точное машиностроение – это было очень слабое место в отечественной промышленности. Старый инженерный корпус и до революции-то не очень многочисленный, большей частью погиб на фронтах Первой мировой и гражданской войн, умер от голода, эмигрировал… Таких как Жуковский или Проскура оставались буквально единицы. Поэтому он одновременно занимался и научной деятельностью, и практической работой, и читал лекции студентам, и сам же разрабатывал методические пособия. Причём он по-прежнему совмещал гидродинамику, турбиностроение и аэродинамику.Проскура разработал пропеллерные гидронасосы, которые на то время не производил никто в мире – СССР стал пионером в этой области. При нем Харьков превратился в один из важнейших научных центров Советского Союза наравне с Москвой и Ленинградом.Одновременно Георгий Фёдорович стал одним из создателей Общества воздухоплавания Украины и Крыма и, вполне возможно, пересекался с молодым и очень мало кому пока ещё известным начинающим конструктором планеров Сергеем Королёвым – одним из первых членов общества. Тем более, что и Проскура со студентами, и сам Королёв в 1924 году участвовали в знаковом Всесоюзных соревнованиях планеров в Коктебеле.Чуть позже, в 1933 году, на основе в том числе и выкладок и конструкторских решений Проскуры, будет создан самолет ХАИ-1 – первый советский самолёт с убирающимся шасси, по совместительству первый советский пассажирский самолёт, и, опять же по совместительству, первый созданный студентами самолет, рекордсмен среди пассажирских самолетов по скорости. А сам Георгий Фёдорович к тому времени будет, собственно, одним из создателей, организаторов и лекторов Харьковского авиационного института.Но главным делом его жизни по-прежнему оставались гидротурбины и гидронасосы. Электростанции, нефтяная промышленность, гидросооружения – это всё невозможно себе и сегодня представить без разработок академика Проскуры. А академиком он стал ещё в 1925 году.В 1932-м году его насосы стали работать в шлюзах канала им. Москвы, а затем и во многих других шлюзовых камерах страны. Ему же принадлежит и оригинальная идея ветряных электростанций. Первый ветряк украшал (в прямом смысле) Харьков до Великой Отечественной и обеспечивал электричеством часть зданий ХТИ. Немцы его уничтожили во время оккупации. Сам институт во время Великой Отечественной был эвакуирован на Урал, где продолжал свою работу.Сразу после возвращения из эвакуации научных учреждений УССР вышло постановление Совнаркома УССР №810 о создании лаборатории "Проблем быстроходных машин и механизмов". Возглавил её сам Проскура. Важнейшими направлениями работы стали турбостроение, динамика и прочность машин. Вскоре он пробил в ХАИ и кафедру летательных аппаратов нового типа. Речь шла, прежде всего, о турбореактивных и турбовинтовых двигателях.В вопросах гидродинамики Проскура исследовал в числе прочих проблемы эффекта кавитации. Суть его заключается в образовании в местах массового разрыва плотной водной среды гидродинамического удара (образование пузырьков на несущих поверхностях). Задачей было нивелировать неизбежные разрушения поверхностей лопастей водных пропеллеров в насосах или же гребных винтов), или же… использовать этот эффект. Исследование Проскурой кавитации в специально созданной лаборатории привело к двум решениям: расчётам рабочих поверхностей с учётом эффекта, что продлило срок их службы, сэкономив миллионы, и… к использованию в медицине, дизелях и т.д. А началось всё в специально созданной лаборатории ХТИ для наблюдения за пузырьками воздуха.Георгий Федорович Проскура прожил долгую и насыщенную жизнь учёного и конструктора. Он смог создать и сформировать несколько научных школ в области гидро- и аэродинамики, а также конструкторские школы в области турбино-, насосо- и авиастроения. Один из самых известных его учеников – Михаил Гуревич – стал одним из создателей первого советского автожира, истребителей МиГ-1 и МиГ-3, а потом и практически всех истребителей семейства МиГ вплоть до МиГ-25. Его учениками были и конструкторы Александр Борисенко – создатель первой советской ветряной электростанции, впоследствии крупнейший специалист в области газодинамики, без которого невозможно представить советское ракетостроение, Александр Цупко – разработчик воздушно-реактивных двигателей и многие-многие другие.Научное наследие Георгия Федоровича Проскуры в авиа- и гидростроении актуально и востребовано до сих пор. Да и, скорее всего, будет востребовано и в будущем. Во всяком случае, пока люди будут плавать, летать и заниматься разработкой недр.

Алексей Стаценко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/1a/1072209130_360:0:896:536_100x100_80_0_0_87409bb7d000a642ac8e482c4e57d6ce.jpg

история, история ссср, история новороссии, москва, харьков, россия, авиация, институт, наука, физика