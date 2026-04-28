Чем слабее Франция в Африке, тем меньше она передает Украине — Линин

Россия должна максимально присутствовать в Африке, несмотря на тяжелую войну на Украине, поскольку именно за счет этого ослабляются западные враги. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный корреспондент и участник СВО Евгений Линин

2026-04-28T05:25

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

По словам Линина, экономика России работает, экспорт и импорт идут, несмотря на санкции. Группировки в 700 тысяч человек на СВО более чем достаточно, нет смысла держать больше. Для Африки же не требуется более 30 тысяч бойцов — у ЧВК "Вагнер" людей было еще меньше, но они успешно выполняли задачи в ЦАР, Сирии и Ливии.Эксперт подчеркнул, что в Африке нет ничего такого, что отрывало бы гигантские российские ресурсы. Более того, Москва должна там максимально присутствовать.Он также отметил, что украинские подразделения сейчас находятся в Африке, Сирии и Ливии, пытаясь ослабить экономические и логистические возможности России."У киевского режима нет никаких рефлексий на тему: "Зачем нам это нужно? Мы же тем самым ослабляем свой фронт в Донбассе?". Наоборот, они работают везде. Мы должны действовать так же. Других вариантов нет", — резюмировал военкор.Также военный корреспондент Евгений Линин заявил, что Россия перестала действовать эффективными методами в Африке, которые применялись во времена ЧВК "Вагнер", и это привело к проблемам в Мали. Франция, потеряв влияние в ряде африканских стран, продолжает оказывать военную поддержку Украине, включая поставки вооружений.Полный текст интервью Евгения Линина: ВСУ обеспечивают малое небо для боевиков из Мали, с которыми сражается Африканский корпус читайте на сайте Украина.ру.

