Чем слабее Франция в Африке, тем меньше она передает Украине — Линин
Чем слабее Франция в Африке, тем меньше она передает Украине — Линин - 28.04.2026 Украина.ру
Россия должна максимально присутствовать в Африке, несмотря на тяжелую войну на Украине, поскольку именно за счет этого ослабляются западные враги. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный корреспондент и участник СВО Евгений Линин
2026-04-28T05:25
По словам Линина, экономика России работает, экспорт и импорт идут, несмотря на санкции. Группировки в 700 тысяч человек на СВО более чем достаточно, нет смысла держать больше. Для Африки же не требуется более 30 тысяч бойцов — у ЧВК "Вагнер" людей было еще меньше, но они успешно выполняли задачи в ЦАР, Сирии и Ливии.
Эксперт подчеркнул, что в Африке нет ничего такого, что отрывало бы гигантские российские ресурсы. Более того, Москва должна там максимально присутствовать.
"Потому что именно за счет присутствия в Африке мы ослабляем наших врагов на Западе. Африка – это житница для Франции и всей Европы. Чем слабее Франция в Африке, тем меньше она может передать Украине. То есть дело не в том, что мы должны бросать все ресурсы на Украину. Мы должны занимать активную позицию в других регионах мира, чтобы победить на Украине. В этом и есть суть геополитики", — пояснил Линин.
Он также отметил, что украинские подразделения сейчас находятся в Африке, Сирии и Ливии, пытаясь ослабить экономические и логистические возможности России.
"У киевского режима нет никаких рефлексий на тему: "Зачем нам это нужно? Мы же тем самым ослабляем свой фронт в Донбассе?". Наоборот, они работают везде. Мы должны действовать так же. Других вариантов нет", — резюмировал военкор.
Также военный корреспондент Евгений Линин заявил, что Россия перестала действовать эффективными методами в Африке, которые применялись во времена ЧВК "Вагнер", и это привело к проблемам в Мали. Франция, потеряв влияние в ряде африканских стран, продолжает оказывать военную поддержку Украине, включая поставки вооружений.