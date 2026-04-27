Украинские военные дрались между собой из-за предложения сдаться в плен

Украинские военные в Родинском в ДНР дрались между собой из-за предложения части бойцов сдаться в плен российским подразделениям. Об этом со ссылкой на беженку из этого населенного пункта Наталью Пасечник в ночь на 27 апреля сообщает РИА Новости

2026-04-27T03:52

"Шесть человек к нам пришли. Четыре человека с одного подразделения, два человека — с другого. Эти шесть человек — украинцы — между собой ругались, даже драка была. Одни уговаривали других: "Давайте сдадимся", хотели они сдаться, хотели остаться живыми", — рассказала Пасечник.Находившиеся в многоквартирном доме вместе с оставшимися мирными жителями украинские военные также запрещали им использовать печи-буржуйки, полагая, что это выдаёт их русским. При этом бойцы ВСУ не разрешали жителям покидать подъезд дома."У нас был старший по подвалу, он постоянно к ним ходил и просил их: "Ребята, уходите, вы понимаете, что вы прячетесь за нашими спинами?" — добавила беженка.Командующий группировкой войск "Центр" министерства обороны России Валерий Солодчук 27 декабря 2025 года объявил об освобождении города Родинское силами 9-й мотострелковой бригады ВС РФ.Подробнее о ситуации в зоне СВО в публикации - Фронтовая сводка за 26 апреля от канала "Дневник Десантника".Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

