Украинские военные дрались между собой из-за предложения сдаться в плен
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260427/ukrainskie-voennye-dralis-mezhdu-soboy-iz-za-predlozheniya-sdatsya-v-plen-1078327953.html
Украинские военные дрались между собой из-за предложения сдаться в плен
Украинские военные в Родинском в ДНР дрались между собой из-за предложения части бойцов сдаться в плен российским подразделениям. Об этом со ссылкой на беженку из этого населенного пункта Наталью Пасечник в ночь на 27 апреля сообщает РИА Новости
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/0f/1070160353_55:0:937:496_1920x0_80_0_0_b0fc6d95d8cef353cb7431607c255934.jpg
03:52 27.04.2026 (обновлено: 03:53 27.04.2026)
 
© telegram ukr_2025_ru / Перейти в фотобанкПод Купянском украинские военные сдаются в плен через Telegram-бота
Под Купянском украинские военные сдаются в плен через Telegram-бота - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
© telegram ukr_2025_ru
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Украинские военные в Родинском в ДНР дрались между собой из-за предложения части бойцов сдаться в плен российским подразделениям. Об этом со ссылкой на беженку из этого населенного пункта Наталью Пасечник в ночь на 27 апреля сообщает РИА Новости
"Шесть человек к нам пришли. Четыре человека с одного подразделения, два человека — с другого. Эти шесть человек — украинцы — между собой ругались, даже драка была. Одни уговаривали других: "Давайте сдадимся", хотели они сдаться, хотели остаться живыми", — рассказала Пасечник.
Находившиеся в многоквартирном доме вместе с оставшимися мирными жителями украинские военные также запрещали им использовать печи-буржуйки, полагая, что это выдаёт их русским. При этом бойцы ВСУ не разрешали жителям покидать подъезд дома.
"У нас был старший по подвалу, он постоянно к ним ходил и просил их: "Ребята, уходите, вы понимаете, что вы прячетесь за нашими спинами?" — добавила беженка.
Командующий группировкой войск "Центр" министерства обороны России Валерий Солодчук 27 декабря 2025 года объявил об освобождении города Родинское силами 9-й мотострелковой бригады ВС РФ.
Подробнее о ситуации в зоне СВО в публикации - Фронтовая сводка за 26 апреля от канала "Дневник Десантника".
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Украина.руРоссиянаступление ВС РФВС РФвойна на УкраинеСВОСпецоперацияДНРДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВСУПленные
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
05:15Зачем Польша раскручивает миф о "нападении" России? Данилов о скрытых мотивах Варшавы
05:00"Трамп будет досиживать свой срок": Мендкович о выборах в США и рисках для республиканцев
04:45Что ждет Европу без "американского зонтика"? Сидоров рассказал про три возможных варианта
04:30"Это плохой звонок для Трампа": как война против Ирана обернулась против президента США
04:26Сводка ночных ударов ВС РФ по целям на Украине на 4:00. Суточная сводка
04:15Данилов: Подогревая тезис об "агрессии" России, Варшава решает вопрос с ядерным оружием
04:00"Это позволяет не признавать поражение": Мендкович раскрыл лазейку Трампа в войне против Ирана
03:52Украинские военные дрались между собой из-за предложения сдаться в плен
03:28Авиационная, ракетная, бомбовая опасность и угроза БПЛА. Сводка по регионам России к этому часу
02:54Силы ПВО за неделю сбили над территорией России почти в полтора раза больше украинских БПЛА
02:31Министр обороны Мали погиб, отражая атаку террористов на его резиденцию
02:10Начальник отдела в Пентагоне рассказал о масштабах воровства на Украине
01:51Иран через посредников передал США трёхэтапную формулу переговоров
01:38Рядом с Трампом опять стреляли. События 26 апреля "одной строкой" от канала "Украина.ру"
01:15Путин вновь встретится с главой МИД Ирана Арагчи. Главное к этому часу
00:48В Японии произошло землетрясение магнитудой 6.3
00:36Более 600 крупных судов застряли в Ормузском проливе. Другие новости конфликта
00:20Фронтовая сводка за 26 апреля от канала "Дневник Десантника"
18:22Украинцы участвуют в масштабной атаке террористов в Мали. Итоги 26 апреля
16:40"Мы – дети облученные…"
Лента новостейМолния