Фронтовая сводка за 26 апреля от канала "Дневник Десантника"

Телеграм-канал "Дневник Десантника" представил оперативную сводку действий частей и подразделений ВС РФ на ключевых направлениях специальной военной операции за 26 апреля

2026-04-27T00:20

🟥 Константиновское направление: В районе Ильиновки войска 150-й гвардейской мотострелковой дивизии расширили зону контроля практически до Долгой Балки, зачистив территорию между селами, а также карман от Степановки. В самой Ильиновке идут бои, в Константиновке ВС РФ ведут бои на подступах с запада и юга;🟥 Запорожское направление: На Покровском участке враг снизил интенсивность атак, но смог засесть на участке в наблюдательных пунктах, самая дальняя точка севернее Новогригоровки;🟥 Днепропетровское направление: Подразделения ВС РФ смогли вернуть около половины населённого пункта Новопавловка.Ранее сообщалось, что на Покровском участке Запорожского направления сложилась ситуация "слоёного пирога".Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

