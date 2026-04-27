Фронтовая сводка за 26 апреля от канала "Дневник Десантника"
Телеграм-канал "Дневник Десантника" представил оперативную сводку действий частей и подразделений ВС РФ на ключевых направлениях специальной военной операции за 26 апреля
2026-04-27T00:20
Фронтовая сводка за 26 апреля от канала "Дневник Десантника"

00:20 27.04.2026
 
Телеграм-канал "Дневник Десантника" представил оперативную сводку действий частей и подразделений ВС РФ на ключевых направлениях специальной военной операции за 26 апреля
🟥 Константиновское направление: В районе Ильиновки войска 150-й гвардейской мотострелковой дивизии расширили зону контроля практически до Долгой Балки, зачистив территорию между селами, а также карман от Степановки. В самой Ильиновке идут бои, в Константиновке ВС РФ ведут бои на подступах с запада и юга;
🟥 Запорожское направление: На Покровском участке враг снизил интенсивность атак, но смог засесть на участке в наблюдательных пунктах, самая дальняя точка севернее Новогригоровки;
🟥 Днепропетровское направление: Подразделения ВС РФ смогли вернуть около половины населённого пункта Новопавловка.
Ранее сообщалось, что на Покровском участке Запорожского направления сложилась ситуация "слоёного пирога".
Больше материалов по теме:
Украина.руРоссиянаступление ВС РФВС РФСВОСпецоперациявойна на УкраинеКонстантиновкаЗапорожское направлениеДНРДнепропетровская областьВСУВооруженные силы УкраиныУкраинановости СВО
 
01:15Путин вновь встретится с главой МИД Ирана Арагчи. Главное к этому часу
00:48В Японии произошло землетрясение магнитудой 6.3
00:36Более 600 крупных судов застряли в Ормузском проливе. Другие новости конфликта
00:20Фронтовая сводка за 26 апреля от канала "Дневник Десантника"
18:22Украинцы участвуют в масштабной атаке террористов в Мали. Итоги 26 апреля
16:40"Мы – дети облученные…"
16:30В Туапсе ликвидировали более 2,5 тысячи кубометров загрязнённого грунта после разлива нефтепродуктов
16:23Харьков остался без света, метро встало. Новости СВО
16:09Зеленский внесёт в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения
15:57Виктор Кибенок: донбасская закалка героя. К 40-летию катастрофы на ЧАЭС
15:36Белоусов провел переговоры с Ким Чен Ыном в Пхеньяне. Главное к этому часу
15:09Бывший сотрудник СБУ дал ответ, что станет с военнообязанными украинскими беженцами
14:32Новый командир 54-й бригады ВСУ указал на недостатки в подготовке личного состава
13:50На Константиновском направлении наблюдается напряжённая обстановка
13:20ВС РФ наносят удары по двум регионам Украины. Новости СВО
13:17Песков назвал Россию неотъемлемой частью Европы. Главное к этому часу
13:00Украина осудила произошедшее с Трампом, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 26 апреля
12:14Готова ли Россия к новым санкциям и как бороться с ударами БПЛА - Безпалько
12:02"Мы не можем выиграть никак". Поток чудес имени Трампа. Знатный тролль на троне президента США
12:00"Вокруг Булгакова": с кого писался мастер
Лента новостейМолния