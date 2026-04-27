Разделаться с Россией. Киселев об угрозе американского технофашизма

В США зародилась и во многом уже начинает там доминировать новая идеология. Она изложена в двадцати двух тезисах, опубликованных в соцсети X. Об этом в программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1" рассказал ее ведущий Дмитрий Киселев

Тезисы базируются на прошлогодней книге под названием "Технологическая республика, жёсткая власть, мягкая вера и будущее Запада", где в авторах Александр Карп, генеральный директор и сооснователь компании Palantir.К слову, название компании связано с палантирами - магическими камнями из произведения Джона Толкина "Властелин колец". С помощью такого камня колдуны и злодеи сказочного Средиземья видели настоящее, будущее и мечтали управлять миром.Теперь эти фантазии компания Palantir и хочет воплотить в жизнь. Тезисы уже назвали манифестом, где впервые вещи называются своими именами. Излагаются реальные мысли центральной части американского истеблишмента.Два слова о главном авторе: Алекс Карп, миллиардер, входящий по рейтингу Forbes в топ-250 планеты. Журнал Time включил его в список 100 самых влиятельных людей прошлого года, назвав его воплощением нового типа миллиардера из Кремниевой долины, бескомпромиссного технонационалиста, проповедующего силу Запада.Колумнист The New York Times и лауреат Пулитцеровской премии Морин Дауд как-то сказала о текстах Алекса Карпа, что они "до краёв пропитаны американским шовинизмом".Ближайший и давний соратник Алекса Карпа - Питер Тиль. Тоже миллиардер, которого называют серым кардиналом Кремниевой долины. На заре карьеры он разбогател на том, что вместе с Илоном Маском создал платёжную систему PayPal. На счету Питера Тиля множество успешных IT-проектов, включая Palantir, что он основал совместно с Алексом Карпом.Политические инвестиции Тиля тоже успешны. Именно он финансировал взлёт Джей Ди Вэнса, ныне вице-президента США. В 2021 году на выборы его в Сенат Тиль дал 15 млн долларов."Алекс Карп, Илон Маск и Питер Тиль, дружки и единомышленники, активно поддержали трамповское движение MAGA. Да ещё вставили в этот проект своего человека Джей Ди Вэнса, ныне второго в стране", - рассказал Киселев.А теперь о смыслах и идеях опубликованного манифеста. Важно, поскольку он уже - руководство к действию.Итак, по тексту: прочь мягкую силу и высокопарную риторику - нужна жёсткая сила. А жёсткая сила в этом столетии строится на программном обеспечении.Здесь важно знать, что компания Palantir — разработчик программного обеспечения на основе искусственного интеллекта, которое позволяет Пентагону вести войну следующего поколения на основе тотального просеивания огромных массивов данных.От сплошных телефонных прослушек и показаний разведывательных беспилотников до сообщений спутников, агентуры и анализа открытых источников.По словам Киселева, опубликованные тезисы уже называют манифестом технофашизма, поскольку в них вводится новое измерение превосходства — технологическое."Если раньше говорили о расовом превосходстве и на этой основе о собственном величии и мировом господстве, то технофашизм опирается на якобы недостижимые для других технологии. Отсюда и вывод, что ядерный баланс - вчерашний день, превосходство в искусственном интеллекте отправит ядерное оружие в утиль. Но так, быть может, и хочется думать, но именно ядерное оружие как всеобщий уравнитель со своей фатальной мощью ещё долго будет оставаться козырной картой в глобальном раскладе", - сказал ведущий.Даже если чьему-то искусственному интеллекту это и неприятно, добавил он.Так или иначе, а манифест технофашизма утверждает:"Атомный век подходит к концу. Эпоха сдерживания, атомная эпоха завершается, а ей на смену приходит новая эпоха, в основе которой лежит искусственный интеллект".Ложно, самонадеянно, поэтому-то и опасно, прокомментировал Киселев. И тут же следом о величии Америки:"Ни одна страна в мировой истории не отстаивала прогрессивные ценности больше, чем наша".А вот просто перл в поддержку американского технофашизма: культуры разные. Есть хорошие и вредные.Это прямо знакомое до боли о недочеловеках, отметил Киселев. А вот и пиковая нота:"Мы должны противостоять мелкому соблазну бессодержательного и пустого плюрализма. Мы в США и в целом на Западе последние полвека отвергаем определяющую национальную культуру во имя инклюзивности. Инклюзивность — это вовлечённость, но во что?"То есть все остальные культуры, согласно этому манифесту, кроме западного мейнстрима, ничто. Прямолинейно. А дальше человечество должно быть благодарно Америке за то, что на планете почти столетие нет военных конфликтов между великими державами. Но сейчас под ружьё - все."Военная служба должна стать всеобщей обязанностью. Мы, как общество, должны всерьёз задуматься об отказе от армии, комплектуемой на добровольной основе, и вести будущие войны так, чтобы каждый брал на себя долю рисков и издержек".По мысли авторов манифеста, мир вступил в третью мировую войну. Америка же тогда должна мобилизовать на сражения и Кремниевую долину, которая должна сыграть свою роль. Значит, бой аполитичным и отмороженным айтишникам. Дополнительный американский ресурс — милитаризация разбитых во Второй мировой, Германии и Японии, отметил Киселев.Это значит, что у Европы нет другой судьбы, кроме как стать военным бастионом против России."Обеззубливание Германии было чрезмерной коррекцией. Театральная приверженность японскому пацифизму, если её сохранить, угрожает нарушить баланс сил в Азии".То есть Европа в безвыходном положении, без ресурсной базы и воли, без возможности технологического рывка, загнанная в угол зелёным экспериментом и импотентным руководством.Кстати, о войне с Европой Владимир Путин уже высказывался."Мы не собираемся воевать с Европой, я уже об этом сто раз сказал. Но если Европа вдруг захочет с нами воевать и начнёт, мы готовы прямо сейчас. Здесь не может быть никаких сомнений. Только вопрос в чём? Если Европа вдруг начнёт с нами войну, мне кажется, что [результат будет] очень быстрый. Это же не Украина. С Украиной мы действуем хирургическим способом, аккуратненько. Это, это не война в прямом, современном смысле этого слова. Если Европа вдруг захочет начать с нами войну и начнёт её, то очень может быстро произойти ситуация, при которой нам не с кем будет договариваться", - заявил глава российского государства в декабре прошлого года.Впрочем, вернёмся к манифесту американского технофашизма."Технофашизм — это когда чувство превосходства возникает с опорой на ощущение всемогущества технологий, что порождает и стремление к мировому господству. Нужно понимать, что Palantir — одна из наиболее приближённых к Трампу корпораций, которая, как считается, и вознесла его на второй президентский срок", - рассказал Киселев.Palantir предлагает технологию войны. Организацию общества и конструкцию мышления, весь набор для мирового господства. Поскольку Трамп на этом треке себя не очень оправдал, то те, кто его привёл, могут его же и снести, полагает ведущий.В Иране США увязли, с Украиной никак не выходит, с Европой наперекосяк, с Россией "на хапок" не получилось, продолжил он.Да и внутри Штатов - не фонтан. Выходит, не на того поставили. Но это не значит, что идея глобального доминирования в однополярном мире умерла. Наоборот, публикация манифеста - это способ собрать под свои знамёна новую, более крепкую команду. С кем во главе?Может, с нынешним вице-президентом Вэнсом? А может, шанс будет дан и Трампу. По крайней мере, в манифесте есть один пункт, который взывает к снисхождению."Нам следует выказывать гораздо больше милосердия тем, кто находится в центре общественной жизни. Устранив любую возможность для прощения, а также отказавшись от терпимого отношения к сложностям и противоречиям человеческой психологии, мы останемся с таким составом персонажей у штурвала власти, о котором быстро пожалеем", - сказано в документе.Ну а что всё это означает для России? А то, что наши действия на Украине — один из фронтов глобальной битвы. И сейчас понятно, что то, что Путин предпринял в 2022 году, начало СВО, было исторически предопределено, иначе мы бы пропустили удар. Наша война — лишь часть глобального противостояния.Да, собственно, 24 февраля того года Путин в обращении к стране, проведя параллели с нападением Германии на СССР, так и сказал: второй раз мы такой ошибки не допустим. Давайте вспомним прозорливые слова президента."Мы хорошо знаем из истории, как в 1940 году и в начале 1941 года прошлого века Советский Союз всячески стремился предотвратить или хотя бы оттянуть начало войны. Для этого, в том числе, старался буквально до последнего не провоцировать потенциального агрессора. Не осуществлял или откладывал самые необходимые очевидные действия для подготовки к отражению неизбежного нападения, а те шаги, которые всё же были в конце концов предприняты, уже катастрофически запоздали. В результате страна оказалась не готова к тому, чтобы в полную силу встретить нашествие нацистской Германии, которая без объявления войны напала на нашу Родину 22 июня 1941 года. Врага удалось остановить, а затем и сокрушить, но колоссальной ценой. Попытка ублажить агрессоров в преддверии Великой Отечественной войны оказалась ошибкой, которая дорого стоила нашему народу. В первые же месяцы боевых действий мы потеряли огромные стратегически важные территории и миллионы людей. Второй раз мы такой ошибки не допустим. Не имеем права".И вот теперь самое главное: у Запада разделаться с Россией в наше время по-быстрому не получилось. Но поскольку задача не снята, то будут пытаться сделать это вдолгую. Значит, нужно готовиться и быть готовыми. Мир сейчас такой.Впрочем, у России всегда есть козырь, о котором мы уже говорили, это решимость и понимание, что не со всеми мы будем действовать столь аккуратно, лишь со скальпелем.

