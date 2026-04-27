Радев - друг, но истина дороже. Феномен дружбы в контексте геополитики

Мой коллега — вдумчивый и грамотный аналитик — поделился со мной своей искренней радостью по поводу внушительного выигрыша на парламентских выборах в Болгарии бывшего её президента Румена Радева

Мол, здорово, что фактическим лидером страны становится политик, выступавший против русофобии, критик НАТО, бывший пилот МиГа, да ещё и свободно говорящий по-русски. Коллега прямо воспрял после уныния от поражения Виктора Орбана в Венгрии. Парадокс, но там лидер с похожими взглядами оглушительно проиграл. А его многие у нас считали последним европейским политическим "тяжеловесом", симпатизировавшим России.Я же считаю и радость по поводу выигрыша Радева, и огорчения по поводу проигрыша Орбана несколько преждевременными. Да, по-человечески понятна подобная реакция. Всегда болеешь душой за более близких по взглядам и симпатичных тебе персон. Но вот политические последствия не всегда адекватны психологической реакции.Личность человека намного сложнее, фундаментальнее её, так сказать, визуального аватара. Ну, как гриб не даёт полного представления о сути своей подземной грибницы. Много раз упоминал об участии в былой попытке переноса уходившего из жизни гения кибернетики Виктора Михайловича Глушкова из биологического в машинное состояние. Тогда оказалось, что в цифровое состояние необходимо было перенести неподъёмную базу данных: от особенностей склада мышления предков, вошедших в генотип героя, до знаковых событий его жизни, ставших протоколами его мировоззрения…Запомнился рассказ знакомого, как его бывшего шефа — некогда одного из руководителей советского комсомола — утверждали на высокую должность уже в новой украинской системе власти. Тот вдруг разродился страстным спичем про злобных москалей, про задачу создания культа ненависти к дремучим московитам… Притом что сделал себе карьеру именно в Москве, где и друзей-товарищей обрёл, и супругу, да и первичный капитал. Знакомый рассказывал, что бывший комсомольский вождь имел при этом несколько ошарашенный вид, как бы не ожидая от себя самого такой пещерной русофобии.Мы тогда даже припомнили сценку из замечательного старого фильма "Старик Хоттабыч". Это когда древний джин, вселившись в настенный портрет классика в школьном кабинете, гипнотически подсказывал на уроке Вольке ответ на вопрос об устройстве планеты. Просвещённый пионер космической эры с ужасом слушал себя самого, вещавшего о плоской земле, стоящей на трёх слонах…За былого номенклатурного вожачка говорил не только его личный опыт: через него вещал из послевоенного схрона и старенький дед-бандеровец, и новенькие соратники по депутатской фракции радикальных демократов, и современные украинские лозунги, умноженные на трибунные кличи и уличные кричалки… Эпическая сила! Почти непреодолимая… Когда мы надеемся, что некий персонаж, полностью погружённый во враждебную среду — и псевдоисторическую, и мифическую, и актуальную — вдруг воспылает дружбой к нашей державе, это ближе к мистике, чем реальности.Ещё в одном старом фильме герой несколько фривольно объясняет, что такое "платоническая любовь". Это когда любит Платон, а э-э… имеет Антон. А что такое "платоническая дружба" в геополитике? Это когда условный Платон говорит про любовь к русской литературе и балету, возбуждается от "Силы Сибири", поклоняется истории Руси, а потом голосует за двадцать пакетов антироссийских санкций, отменяет взаимные авиамаршруты, ужесточает визовые ограничения… Даже хороших людей может испортить банальный квартирный вопрос. А геополитический?Ещё в советские времена, когда Болгария считалась чуть ли не союзной республикой, у меня была оттуда очаровательная аспирантка. Обожала всё русское. Но как бы отстранялась: "Вы русские". Не выдержал и спросил: "Ты же знаешь русский лучше многих носителей языка, имеешь ту же веру, великолепно разбираешься в литературе и истории. Почему всё время подчёркиваешь свою инородность?" Смуглянка объяснила. Мол, у русских совсем другой размер души. Вмещает немыслимые пространства. Для русской души — всё родное, всё своё от Балтики до Тихого океана. А болгарину уютнее носить в сердце своё компактное гнездо: от Софии до Варны.Не знаю, не знаю. Тот же Румен Радев на своём двадцать девятом МиГе пролетал от границы до границы за пять минут. Да, размер родины не имеет значения для любящего её гражданина. А для пилота? А для политика? Первому ведь нужно пространство для мягкой посадки, а второму — для твёрдого взлёта. Радев — и пилот, и теперь уже реальный лидер. Любит родину, но и о просторах мечтает. Может, даже испытывает по ним фантомные боли. Когда, например, слышит в шёпоте ген не только робкие советы родителей — скромных служащих из провинции, но и сердитое бурчание пращуров — воинов великого "болгарского мира" на три моря. Я это называю "геополитическим стигматизмом".В распаде Союза особую роль сыграли прибалты. Три крохотных республики вели внушительную разрушительную работёнку. Когда грозный центр временно купировал блудняк одной республики, эстафету тут же подхватывала другая. Доконали-таки мальцы одряхлевшего Союза Союзовича.Сейчас трагедия истории, как обычно, повторяется, хоть и в несколько фарсовом варианте — механизмы те же, да цель куда курьёзнее. Но это дело вкуса. Так вот. Брюссельский центр подавил мятеж Орбана. Писал уже об этом. И ещё не раз напишу. Про схватку могучих стариков Сороса с Трампом на поле брани благодатной Паннонии. Про зёрна ненависти к России, посеянные в сердца придунайской молодёжи. Про то, как обнимашки, прижимашки, улыбашки еврочиновников-неваляшек и прочих бесчестных давалок разрушают вдумчивые планы их серьёзных оппонентов. Про… Хотя сейчас не об этом. Потом опишу отдельно.Пока отмечу только лично зафиксированный факт. В Венгрии симпатиков России легче встретить среди элитных слоёв. Запомнился эпизод, когда проводил ночь памяти Владимира Высоцкого в роскошном местном ресторане. Насчитал среди почтенных фанов великого барда под двадцать депутатов, министров, магнатов. Пели, плакали… В Болгарии куда чаще встречаешь единомышленников среди простых граждан. Запомнился эпизод, когда провёл ночь в большой семье случайного знакомого. Скромный таксист пригласил домой — захотел вспомнить русский. Пили, смеялись…ЕС разваливается на глазах. Но силёнки ещё есть. Бунт венгерского руководства против еврокомиссаров подавили. Местная молодёжь помогла. Та, которая в ночь выборов кричала на будапештской набережной: "Русские — домой!". Но дух пассионарности успел перелететь южнее. Туда, где руководство бурчало: "Русские — домой!", разрывая с РФ газовые и атомные энергетические контракты. А рядовые избиратели этого южного фаса Балканского пассионарного плато голосовали за партию, требующую восстановления дружбы и партнёрства наших стран. Наверное, "сердцем чуют", что дружба это не про интерес нации, а про миссию цивилизации. Про транзит эмпатий. В отличие от "Дружбы" — транзита…Короче, пилот, лидер, любимец простых людей… Но даже из кабины истребителя, из высокого правительственного кабинета сложно увидеть будущее. Например, такое, когда балканские единоверцы и реалисты уже не истерят про европейский выбор, а строят свою ойкумену, близкую к Русскому миру. Причём такую, где любят друг друга не "по-французски", а дружат не "по-венгерски". То есть не по экономическим, а по метафизическим причинам. Не через желудок, а через душу. Радева явно тянет к просторам. Наверное, поэтому стал первым болгарским пилотом, летавшим над Штатами при обучении в их академии. Штаты больше всей крохотной Европки. Правда, Россия куда больше Штатов…

Дмитрий Выдрин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/10/1051069688_225:0:701:476_100x100_80_0_0_4458441dbfb32166694d2eb7ae3b7929.jpg

