Российские "Герани" атаковали объекты ВСУ в нескольких регионах Украины. Новости СВО
Российские дроны "Герань" атакуют вражеские объекты под Днепропетровском. Об этом и других важных событиях рассказал 24 апреля телеграм-канал Украина.ру
2026-04-24T08:30
сво
спецоперация
россия
харьковская область
святогорск
вооруженные силы украины
украина.ру
"ахмат"
08:30 24.04.2026 (обновлено: 08:50 24.04.2026)
Российские дроны "Герань" атакуют вражеские объекты под Днепропетровском. Об этом и других важных событиях рассказал 24 апреля телеграм-канал Украина.ру
🟥 Удар нанесён по Николаеву и окраинам города.
🟥 Также россияне несколько раз за ночь били по Одессе и области.
🟥 В некоторых районах оккупированного ВСУ Запорожья слышны взрывы.
🟥 Кроме прочего, ВС РФ нанесли удары по Кривому Рогу, Дубовикам, Хорошему и Шахтёрскому Днепропетровской области, Черниговской и Харьковской областям.
🟥 Беспилотники ВС РФ ударили по балкеру под флагом Сент-Киттс и Невис, шедшему по украинскому морскому коридору к одному из одесских портов. На борту возник пожар, сообщили в украинской Администрации морских портов.
🟥 На Рубцовском направлении ВС РФ наступают в районе Святогорска. Подразделения 20-й армии группировки войск "Запад" при поддержке артиллерии улучшают тактическое положение на участке населенный пункт Студенок – Святогорск.
🟥 На Купянском направлении бойцы 47-й танковой дивизии и смежники продолжают проламывать оборону противника западнее Куриловки, сообщает военблогер Анатолий Радов.
🟥 Экипаж тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" группировки войск "Север" уничтожил замаскированные опорные пункты ВСУ в Харьковской области.
🟥 Бойцы спецназа "Ахмат" обнаружили и со смежными подразделениями группировки "Север" уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ с расчетами, контролировавшими при помощи дронов одну из дорог, по которой проводились ротации российских бойцов в Харьковской области.