Российские "Герани" атаковали объекты ВСУ в нескольких регионах Украины. Новости СВО

Российские дроны "Герань" атакуют вражеские объекты под Днепропетровском. Об этом и других важных событиях рассказал 24 апреля телеграм-канал Украина.ру

2026-04-24T08:30

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

🟥 Удар нанесён по Николаеву и окраинам города. 🟥 Также россияне несколько раз за ночь били по Одессе и области.🟥 В некоторых районах оккупированного ВСУ Запорожья слышны взрывы.🟥 Кроме прочего, ВС РФ нанесли удары по Кривому Рогу, Дубовикам, Хорошему и Шахтёрскому Днепропетровской области, Черниговской и Харьковской областям.🟥 Беспилотники ВС РФ ударили по балкеру под флагом Сент-Киттс и Невис, шедшему по украинскому морскому коридору к одному из одесских портов. На борту возник пожар, сообщили в украинской Администрации морских портов.🟥 На Рубцовском направлении ВС РФ наступают в районе Святогорска. Подразделения 20-й армии группировки войск "Запад" при поддержке артиллерии улучшают тактическое положение на участке населенный пункт Студенок – Святогорск.🟥 На Купянском направлении бойцы 47-й танковой дивизии и смежники продолжают проламывать оборону противника западнее Куриловки, сообщает военблогер Анатолий Радов.🟥 Экипаж тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" группировки войск "Север" уничтожил замаскированные опорные пункты ВСУ в Харьковской области.🟥 Бойцы спецназа "Ахмат" обнаружили и со смежными подразделениями группировки "Север" уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ с расчетами, контролировавшими при помощи дронов одну из дорог, по которой проводились ротации российских бойцов в Харьковской области.О других событиях - в материале ПВО ночью расправилась с вражескими дронами над Россией на сайте Украина.ру.

