https://ukraina.ru/20260424/pvo-nochyu-raspravilas-s-vrazheskimi-dronami-nad-rossiey-1078247048.html
ПВО ночью расправилась с вражескими дронами над Россией
Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили десять украинских беспилотников над Россией, сообщило Минобороны РФ, передает 24 апреля телеграм-канал Украина.ру
2026-04-24T07:27
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сво, спецоперация, россия, ростовская область, воронежская область, вооруженные силы украины, украина.ру
Аппараты были сбиты над Белгородской, Брянской, Воронежской, Ростовской областями и Крымом.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем телеграм-канале уточнил, что "дежурными силами ПВО и средствами РЭБ над одним из районов Воронежской области были обнаружены и подавлены четыре беспилотных летательных аппарата". Пострадавших и разрушений, предварительно, нет.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем канале на платформе "Макс" рассказал, что БПЛА ВСУ сбит в городе Каменск-Шахтинский. Информация о пострадавших и разрушениях на земле так же не поступала.