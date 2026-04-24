Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260424/karmannika-poymali-za-ruku-krasnov-o-tom-kak-rossiya-sorvala-peredachu-yadernogo-oruzhiya-ukraine-1078273817.html
"Карманника поймали за руку": Краснов о том, как Россия сорвала передачу ядерного оружия Украине
Реальная вероятность передачи Киеву готового ядерного оружия от Франции или Великобритании крайне низка. Немалую роль в снижении этого риска сыграли наша разведка и дипломатия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат исторических наук, руководитель организации "Поколение Победителей" Дмитрий Краснов
2026-04-24T17:35
2026-04-24T18:00
новости
киев
франция
великобритания
краснов
украина.ру
главные новости
главное
англия
ядерный
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102023/01/1020230139_0:237:3054:1954_1920x0_80_0_0_92753d28968280a50d997e8450b0fdef.jpg
Журналист спросил эксперта, какова вероятность передачи Киеву ядерного оружия от Франции или Британии. Отвечая на вопрос, Краснов оценил эту вероятность как крайне низкую.По словам эксперта, планы были своевременно вскрыты и преданы огласке. Немалую роль в снижении этого безумного риска сыграли российская разведка и дипломатия. Это было похоже на то, как карманника ловят за руку до того, как он успел совершить кражу, пояснил Краснов."И теперь французам и англичанам остаётся шепелявить как в классическом фильме: "Кошелёк, кошелёк… Какой кошелёк?", — добавил эксперт. "Так что – спасибо нашим разведчикам и дипломатам", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материал Анны Черкасовой "Европа меняет "ядерный зонтик". Дмитрий Краснов о гонке вооружений на Западе и угрозах для России" на сайте Украина.ру.
киев
франция
великобритания
англия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102023/01/1020230139_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3f4dcba4690a7ec0df99571ebd549055.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, киев, франция, великобритания, краснов, украина.ру, главные новости, главное, англия, ядерный, ядерное оружие, ядерная угроза, ядерная безопасность, оружие, вооружения, новости украины, украина.ру дзен
Новости, Киев, Франция, Великобритания, Краснов, Украина.ру, Главные новости, главное, Англия, ядерный, Ядерное оружие, ядерная угроза, ядерная безопасность, оружие, вооружения, Новости Украины, Украина.ру Дзен

"Карманника поймали за руку": Краснов о том, как Россия сорвала передачу ядерного оружия Украине

17:35 24.04.2026 (обновлено: 18:00 24.04.2026)
 
© РИА Новости . Алексей Вовк / Перейти в фотобанкЗона отчуждения Чернобыльской АЭС
Зона отчуждения Чернобыльской АЭС - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
© РИА Новости . Алексей Вовк
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Реальная вероятность передачи Киеву готового ядерного оружия от Франции или Великобритании крайне низка. Немалую роль в снижении этого риска сыграли наша разведка и дипломатия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат исторических наук, руководитель организации "Поколение Победителей" Дмитрий Краснов
Журналист спросил эксперта, какова вероятность передачи Киеву ядерного оружия от Франции или Британии. Отвечая на вопрос, Краснов оценил эту вероятность как крайне низкую.
"Реальную вероятность передачи Киеву готового ядерного оружия от Франции или Великобритании на данный момент оценю как крайне низкую", — заявил Краснов.
По словам эксперта, планы были своевременно вскрыты и преданы огласке. Немалую роль в снижении этого безумного риска сыграли российская разведка и дипломатия.
Это было похоже на то, как карманника ловят за руку до того, как он успел совершить кражу, пояснил Краснов.
"И теперь французам и англичанам остаётся шепелявить как в классическом фильме: "Кошелёк, кошелёк… Какой кошелёк?", — добавил эксперт. "Так что – спасибо нашим разведчикам и дипломатам", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материал Анны Черкасовой "Европа меняет "ядерный зонтик". Дмитрий Краснов о гонке вооружений на Западе и угрозах для России" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
