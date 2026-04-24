Глава Минобороны Китая встретился с Белоусовым: о чем договорились
Министр обороны РФ Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск "Восток"
Министр обороны России Андрей Белоусов провел переговоры с китайским коллегой Дун Цзюнем. Об этом 24 апреля сообщило Министерство обороны КНР
"Вооруженные силы двух стран должны следовать консенсусу глав государств, непрерывно укреплять стратегическую коммуникацию, продолжать углублять прагматичное сотрудничество во всех сферах, совместно защищать мировую справедливость и международный порядок", - говорится в заявлении ведомства.
Оно указало, что под стратегическим руководством лидеров двух стран российско-китайские связи сохраняют высокий уровень здорового развития.
Прошедшая в феврале встреча глав государств в формате видеоконференции позволила наметить новые планы взаимодействия, в том числе в военной сфере. Переговоры министров состоялись в рамках визита Дун Цзюня в Россию. Перед началом встречи Белоусов провел торжественную церемонию приветствия китайского коллеги.
