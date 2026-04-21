https://ukraina.ru/20260421/kitay-vstupil-v-voynu-na-blizhnem-vostoke-k-ormuzu-perebrosheny-boevye-korabli-1078141961.html

Китай вступил в войну на Ближнем Востоке: к Ормузу переброшены боевые корабли

Китай перебросил боевую группу из эсминца "Таншань", фрегата "Дацин" и судна снабжения "Тайху" из Аденского залива ближе к Ормузскому проливу в ответ на захват американскими военными иранского контейнеровоза Touska в Оманском заливе, сообщил 21 апреля в телеграм-канал "Рыбарь".

2026-04-21T16:13

новости

китай

ближний восток

аденский залив

си цзиньпин

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/13/1057570090_0:5:3623:2043_1920x0_80_0_0_2ff00fe6cf5f7b57943e4a95af61f86e.jpg.webp

Судно под флагом Ирана шло из китайского порта Гаолань (Чжухай), известного отгрузкой химикатов, включая перхлорат натрия — ключевой компонент твердого ракетного топлива для баллистических ракет, предположительно связанных с ядерной программой Тегерана.Вместимость Touska — до 4,8 тысяч 20-футовых контейнеров, захват эсминцем USS Spruance после 6 часов неповиновения вызвал официальный протест Пекина, расцененный как "принудительный перехват".Председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом потребовал прекратить боевые действия и сохранить пролив открытым для судоходства, подчеркнув интересы крупнейшего мирового импортера нефти (до 25% глобальных поставок), что сигнализирует о прямом вовлечении Китая в кризис.О будущем Североатлантического альянса: Реальность или утопия? Максим Бардин о формировании военных блоков Европы на фоне кризиса НАТО

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

