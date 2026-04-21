Китай вступил в войну на Ближнем Востоке: к Ормузу переброшены боевые корабли - 21.04.2026 Украина.ру
Китай вступил в войну на Ближнем Востоке: к Ормузу переброшены боевые корабли
Китай вступил в войну на Ближнем Востоке: к Ормузу переброшены боевые корабли - 21.04.2026 Украина.ру
Китай вступил в войну на Ближнем Востоке: к Ормузу переброшены боевые корабли
Китай перебросил боевую группу из эсминца "Таншань", фрегата "Дацин" и судна снабжения "Тайху" из Аденского залива ближе к Ормузскому проливу в ответ на захват американскими военными иранского контейнеровоза Touska в Оманском заливе, сообщил 21 апреля в телеграм-канал "Рыбарь".
2026-04-21T16:13
2026-04-21T16:13
Судно под флагом Ирана шло из китайского порта Гаолань (Чжухай), известного отгрузкой химикатов, включая перхлорат натрия — ключевой компонент твердого ракетного топлива для баллистических ракет, предположительно связанных с ядерной программой Тегерана.Вместимость Touska — до 4,8 тысяч 20-футовых контейнеров, захват эсминцем USS Spruance после 6 часов неповиновения вызвал официальный протест Пекина, расцененный как "принудительный перехват".Председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом потребовал прекратить боевые действия и сохранить пролив открытым для судоходства, подчеркнув интересы крупнейшего мирового импортера нефти (до 25% глобальных поставок), что сигнализирует о прямом вовлечении Китая в кризис.О будущем Североатлантического альянса: Реальность или утопия? Максим Бардин о формировании военных блоков Европы на фоне кризиса НАТО
китай
ближний восток
аденский залив
новости, китай, ближний восток, аденский залив, си цзиньпин
Новости, Китай, Ближний Восток, Аденский залив, Си Цзиньпин

Китай вступил в войну на Ближнем Востоке: к Ормузу переброшены боевые корабли

16:13 21.04.2026
 
Китай перебросил боевую группу из эсминца "Таншань", фрегата "Дацин" и судна снабжения "Тайху" из Аденского залива ближе к Ормузскому проливу в ответ на захват американскими военными иранского контейнеровоза Touska в Оманском заливе, сообщил 21 апреля в телеграм-канал "Рыбарь".
Судно под флагом Ирана шло из китайского порта Гаолань (Чжухай), известного отгрузкой химикатов, включая перхлорат натрия — ключевой компонент твердого ракетного топлива для баллистических ракет, предположительно связанных с ядерной программой Тегерана.
Вместимость Touska — до 4,8 тысяч 20-футовых контейнеров, захват эсминцем USS Spruance после 6 часов неповиновения вызвал официальный протест Пекина, расцененный как "принудительный перехват".
Председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом потребовал прекратить боевые действия и сохранить пролив открытым для судоходства, подчеркнув интересы крупнейшего мирового импортера нефти (до 25% глобальных поставок), что сигнализирует о прямом вовлечении Китая в кризис.
