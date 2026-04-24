Армия России наступает на Краснолиманском направлении - 24.04.2026 Украина.ру
Армия России наступает на Краснолиманском направлении
Обстановка на Краснолиманском направлении складывается благоприятно для ВС РФ. Об этом сообщает 24 апреля телеграм-канал "Дневник Десантника"
2026-04-24T18:39
сво
новости сво сейчас
новости сво россия
дзен новости сво
спецоперация
наступление вс рф
всу
донбасс
россия
краснолиманское направление
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/1c/1074916510_0:135:3072:1863_1920x0_80_0_0_ec243f0a9d18686b6b58df5e52222a12.jpg
сво, новости сво сейчас, новости сво россия, дзен новости сво, спецоперация, наступление вс рф, всу, донбасс, россия, краснолиманское направление, вооруженные силы украины, украина.ру, наступление россии, красный лиман
СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, дзен новости СВО, Спецоперация, наступление ВС РФ, ВСУ, Донбасс, Россия, Краснолиманское направление, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, наступление России, Красный Лиман

Армия России наступает на Краснолиманском направлении

18:39 24.04.2026
 
Обстановка на Краснолиманском направлении складывается благоприятно для ВС РФ. Об этом сообщает 24 апреля телеграм-канал "Дневник Десантника"
О происходящем на важном участке зоны СВО тг-канал сообщил:
🟥 Карман между Ставками от Кировска постепенно закрывается. ВС РФ продолжают бои за два укрепления южнее Ставков. По информации представителей бойцов с мест оба эти укрепления уже взяты, но информация неподтвержденная;
🟥 Южная часть Дробышево под контролем ВСУ, остальная часть - в серой зоне;
🟥 Яровая также частично в серой, частично под контролем ВСУ;
🟥 Южнее войска России наступают от Дибровой к Брусовке и Старому Каравану. Вклинивание в оборону противника идет малыми группами. ВС РФ, как и ВСУ, используют плавсредства и пытаются перебросить резервы к югу Красного Лимана.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Больше материалов по теме:
СВОновости СВО сейчасновости СВО Россиядзен новости СВОСпецоперациянаступление ВС РФВСУДонбассРоссияКраснолиманское направлениеВооруженные силы УкраиныУкраина.рунаступление РоссииКрасный Лиман
 
